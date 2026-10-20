Protestas en Francia: el gobierno de Macron denuncia un plan “insurreccional” de grupos de la ultraizquierda

PARÍS.– El primer ministro francés, Sebastien Lecornu, acusó este martes a grupos de “ultraizquierda” de un plan “insurreccional” durante los disturbios registrados durante las masivas protestas del fin de semana. El gobierno, además, anunció que pondrá en marcha un dispositivo de seguridad a gran escala ante las manifestaciones previstas para el sábado, tras reconocer fallas en la respuesta a los actos violentos de los últimos días.

Durante una tensa sesión de control al gobierno en la Asamblea Nacional, Lecornu denunció “la planificación, en ciertos lugares, de un esquema insurreccional llevado a cabo por grupúsculos de la extrema izquierda y de la ultraizquierda” y planteó la crisis como una elección “entre la violencia y la República”.

“No toleramos que grupúsculos facciosos puedan marchar sobre el Elíseo, sobre Matignon”, aseguró el jefe de gobierno centroderechista, en referencia a las sedes de la presidencia francesa y de la oficina del primer ministro, respectivamente.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, observa mientras abandona una reunión interministerial de crisis en el Ministerio del Interior JULIEN DE ROSA - POOL

Por su parte, los grupos de la extrema izquierda acusaron al gobierno de subestimar el descontento popular ante el elevado costo de la vida y el deterioro de los servicios públicos.

Desde el fin de semana, las autoridades acusaron de los disturbios a grupúsculos de ultraizquierda, a quienes se habrían sumado “delincuentes oportunistas” para saquear y destrozar más de 3000 tiendas en los centros de las grandes ciudades.

Al menos 2400 personas fueron detenidas el sábado en ciudades de toda Francia, donde manifestantes chocaron con la policía, incendiaran autos, irrumpieran en edificios públicos y envolvieran en llamas un histórico ayuntamiento, durante protestas contra el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas.

Un hombre de 34 años fichado por la policía por su pertenencia a la ultraizquierda fue detenido el martes en el centro de Francia, en el marco de la investigación sobre el incendio provocado del ayuntamiento de Limoges, que dio la vuelta al mundo.

Más imágenes del incendio de un ayuntamiento en Limoges

La fiscalía local abrió una investigación por destrucción de bienes en banda organizada, pero también se requirió la participación en las pesquisas de la subdirección antiterrorista de la policía judicial, indicó a AFP una fuente cercana al caso.

Más seguridad

Ante un nuevo llamado a manifestar el próximo sábado contra el costo de vida, el primer ministro prometió un dispositivo policial “masivo” y reforzará a los agentes con efectivos militares, después de que la oposición criticara su falta de anticipación el 17 de octubre.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó que se desplegarán militares junto a la policía. Además, el gobierno se comprometió a revisar sus tácticas tras las críticas generalizadas por haber dejado los centros urbanos desprotegidos.

Los diputados del partido de izquierda francés La Francia Insumisa (LFI) —Sarah Legrain, Eric Coquerel, Manuel Bompard, Anais Belouassa-Cherifi y Rene Pilato— reaccionan ante la intervención del primer ministro francés durante una sesión de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional francesa KENZO TRIBOUILLARD - AFP

“Seguimos adelante”, declaró en redes sociales la UNEF, el principal sindicato estudiantil de Francia, prometiendo mantener la presión sobre el presidente Emmanuel Macron y su gobierno para que corrijan lo que los estudiantes describen como un sistema educativo deteriorado y con falta de financiación.

Por otro lado, los “chalecos amarillos” convocaron diversas acciones de protesta contra el aumento descontrolado de los precios del combustible también para este fin de semana.

Dos muertes en París

Mientras tanto, Francia investiga las causas de la muerte de dos hombres en París el sábado y en la madrugada del lunes, cuando los disturbios golpeaban la capital, indicaron la fiscalía y la prefectura de policía.

El sábado por la noche, la fiscalía de París fue informada “de la muerte de un hombre” en una calle próxima a la plaza de la República, uno de los epicentros de la violencia, por un “probable desvanecimiento”.

La prefectura de policía de París precisó que el sábado a las 18.20 los bomberos fueron avisados de que había un “hombre de 59 años inconsciente en la vía pública” en otro lugar próximo a la plaza de la República.

Un hombre pasa junto a un vehículo calcinado tras una noche tranquila el lunes bajo toque de queda Christophe Ena - AP

Pero vistas las “condiciones de seguridad degradadas en los alrededores, la víctima fue trasladado al centro de socorro de Château d’Eau, donde falleció a las 18.55 pese a la asistencia recibida”, agregó.

En la madrugada del lunes, en el barrio comercial de Les Halles, un hombre de 48 años murió también por tras desvanecerse en la calle Berger, pese a la intervención rápida de los bomberos, según la fuente policial.

La prefectura de policía indicó que, por el momento, no se sospecha de la participación de terceras personas en ambos decesos.

El lunes, Lecornu aseguró que por un “milagro” no hubo fallecidos durante los disturbios.

Toques de queda

París volvió a la calma el martes luego que las autoridades impusieron un toque de queda para sofocar los peores disturbios vistos en el país en muchos años.

En la capital, el toque de queda se extendió desde las 23 del lunes hasta las 6 de la mañana del martes, y un helicóptero policial sobrevoló la Plaza de la República, un punto central de los enfrentamientos, barriendo la plaza con un reflector para comprobar la ausencia de transeúntes.

“Los toques de queda ayudaron a mantener la calma anoche”, escribió el martes Lecornu en X, y agregó que se impondrán nuevos toques de queda “dondequiera que la situación lo requiera”, decididos a nivel local por los prefectos y alcaldes de cada región.

Se muestra una calle vacía durante un toque de queda nocturno en París, el martes 20 de octubre de 2026 Emma Da Silva - AP

En Lille, en el norte del país —donde el toque de queda se aplicaba únicamente a los menores de edad—, los agentes patrullaron el centro de la ciudad y verificaron la identidad de los transeúntes.

El alcalde de Marsella, Benoit Payan, anunció que, a partir de la noche del martes, se impondrán toques de queda para menores en las zonas comerciales más afectadas por los disturbios del fin de semana.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, declaró a la cadena de televisión BFM que 149 personas detenidas durante el fin de semana permanecen bajo custodia a la espera de juicio. Además, señaló que cerca de 2500 personas seguían detenidas para ser interrogadas.

El Parlamento, además, está creando una comisión de investigación para determinar las causas de los disturbios, mientras que las autoridades han asignado a 200 investigadores la tarea de identificar y localizar a los responsables de la violencia callejera.

Agencias AFP, AP y Reuters