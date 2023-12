escuchar

La ciudadana galesa Claire O’Shea conmovió con su historia a todo el Reino Unido esta semana, luego de que en unas vacaciones una masajista le descubrió una enfermedad terminal, algo que su médico de cabecera nunca halló en casi dos años de constantes consultas ante el dolor. Sin embargo, días atrás, la habitante de Cardiff, Gales, hizo pública su bronca en el parlamento local y los medios británicos se dieron eco de su drama.

Claire nunca imaginó que convivía con una enfermedad terminal cuando organizó unas vacaciones a Estambul, Turquía. Durante su travesía y con el intento de olvidar sus dolores, una masajista de un baño turco -típico sitio de relax y recreación en el país- encontró un llamativo bulto.

Ante el llamado de atención, la mujer volvió a su médico y reclamó exámenes más certeros, los que más tarde arrojaron como diagnóstico un tipo de cáncer terminal poco conocido: leiomiosarcoma uterino. Según indicó, tendría entre 12 a 18 meses de vida y remarcó que la enfermedad pudo ser descubierta con anterioridad, pero los análisis nunca dieron con ello.

Claire descubrió que tenía cáncer gracias a una masajista turca (Fuente: Instagram/@foto_claire)

El cáncer de Claire está en etapa cuatro, esto quiere decir que es demasiado avanzado y si bien le retiraron el tumor del útero, este ya hizo metástasis en el hígado, pulmones y huesos. Al principio, su médico de cabecera le aseguró que sufría de intestino irritable y de allí la molestia constante, sin embargo el desenlace fue mucho peor.

En su relato a WalesOnline, contó que la masajista le preguntó si estaba embarazada. Ante esa consulta, Claire contestó: “Cuando estaba allí, la mujer detuvo el masaje y en un inglés entrecortado dijo: ‘¿Señora, bebé?’. Pensó que estaba embarazada. Me puse blanca. Sabía que no estaba embarazada, pero entonces me di cuenta de que el bulto estaba, en realidad, probablemente en mis órganos reproductivos”.

“Recuerdo haber hablado con mis amigos y haber dicho: ‘Dios mío. ¿Cómo puede una masajista turca hacer un mejor trabajo al decirme lo que me pasa que mi médico de cabecera durante meses?’”, aseveró. Debido a la bronca que le generó la presunta mala atención de los profesionales de la salud, es que presentó una carta en el Welsh Senedd -parlamento galés- con la intención de advertir a más mujeres.

Claire comenzó en sus redes una serie de publicaciones para concientizar a sus seguidoras (Fuente: Instagram/@foto_claire)

Luego del reclamo de la paciente, las autoridades sanitarias hallaron a más personas en la misma situación que Claire, en donde aseguraron que fueron “desestimadas, minimizadas y no escuchadas”. En diálogo con la BBC, indicó: “El pronóstico es generalmente de solo 12 a 18 meses porque es muy raro, no hay mucha investigación al respecto y las mujeres generalmente son diagnosticadas más tarde”.

Su tratamiento ya pasó por seis sesiones de quimioterapia con las cuales el cáncer se estabilizó, por lo que ahora solo queda reducir su tamaño.

Como reflexión final, le envió un profundo mensaje a aquellos que padecen esta enfermedad o que, más bien, atraviesan un diagnóstico mucho más agresivo: “Tengo 12 meses de estar sana y me siento bastante saludable en este momento, por lo que ya he sobrevivido a mi pronóstico, lo cual es prometedor en cierto modo (...) No podés vivir enojado si no sabés cuánto tiempo te queda de vida, así que estoy tratando de canalizarlo para crear conciencia”.