Estuvo muerto durante 45 minutos y reveló qué lo trajo de vuelta: “Fue extraño”

En el mundo de las experiencias cercanas a la muerte, hay relatos que desafían la comprensión. Entre ellos, se encuentran historias de personas que atravesaron el umbral de la muerte clínica y lograron regresar con relatos de encuentros espirituales profundos y reveladores. Estas experiencias no solo cuestionan las creencias de cada uno, sino que también ofrecen perspectivas únicas sobre la naturaleza de la conciencia y el más allá.

Sobre esto, salió a la luz la historia de un hombre que estuvo clínicamente muerto durante 45 minutos, pero que, según él, un guía espiritual lo hizo volver y le transmitió un mensaje que transformó su visión de la vida.

Resulta que Vincent Tolman, residente de Arlington, Texas, fue encontrado inconsciente cuando tenía 25 años en el suelo del baño de Dairy Queen, una reconocida cadena de restaurantes. Los paramédicos inicialmente pensaron que había fallecido, ya que intentaron resucitarlo sin éxito. El joven explicó más tarde que él y un amigo tomaron un suplemento para potenciar su entrenamiento, el cual se vieron obligados a buscarlo en el extranjero, más precisamente en Tailandia, dado que en Estados Unidos estaba agotado.

El error que casi le cuesta la vida

Por lo que dio a conocer Tolman, estaban realmente entusiasmados por probar la nueva fórmula y planearon tomarla antes de pasar por el gimnasio, pero rápidamente se dieron cuenta de que “algo era diferente”. Sin saberlo, el suplemento que los culturistas aficionados habían adquirido resultó ser mucho más potente de lo esperado. Ambos tomaron una enorme sobredosis, lo que los dejó sintiéndose delirantes y con vómitos.

Durante una entrevista con el podcast Coming Home, Vincent recordó cómo decidieron detenerse en el restaurante para comprar algo de comida con la esperanza de levantar un poco el ánimo. “Mi amigo estaba empezando a desmayarse mientras conducía”, dijo, y agregó: “Lo sacudí para despertarlo”. Por su parte, él fue directo al baño y comenzó a experimentar el “efecto sedante” del suplemento. Sobre eso, recordó: “Sentí que mi cuerpo entraba en un estado de letargo. Perdía y recuperaba la conciencia y mi corazón empezaba a latir más despacio (...) Lo último que recuerdo fue ver cómo toda la habitación empezaba a girar a mi alrededor y me desmayé en el suelo boca arriba”.

Todo comenzó con la ingesta de un suplemento que casi termina con su vida

“Mi cuerpo empezó a vomitar para intentar expulsar lo que estaba causando todo esto y mientras lo hacía lo inhalé hasta mis pulmones y me asfixié”, comentó el joven. En ese marco de horror, los paramédicos acudieron al lugar e inmediatamente comenzaron a tratar de reanimarlo, pero sus esfuerzos por salvarle la vida no funcionaron.

Tras declararlo muerto, colocaron a Vincent dentro de una bolsa de cadáveres para trasladarlo en la parte trasera de una ambulancia hacia el hospital. Sobre aquella secuencia, él afirma recordarlo todo de alguna manera. El joven dio a conocer que observó todo esto desarrollarse frente a él como si fuera una película, cuestionando las decisiones del “director” y al mismo tiempo “escuchando los pensamientos” de los paramédicos que lo rodeaban.

Esta historia tuvo un final feliz porque uno de los profesionales que lo asistió había comenzado recién en el campo y no quería perder a un paciente en su primera semana. Esto lo llevó a abrir de nuevo la bolsa en donde estaba Vincent. Allí, comenzaron otra vez los intentos de resucitación a los que el joven de 25 años comenzó a responder, lo que motivó a sus colegas a unirse para reiniciar su corazón.

A pesar de haber sido declarado oficialmente muerto durante 45 minutos, Vincent fue resucitado. Pasó los siguientes tres días en coma, pero, según él, durante ese tiempo fue guiado al otro lado por un guía espiritual que le mostró su vida hasta ese momento.

La impactante experiencia que tuvo Vincent mientras estaba en coma

El hombre explicó que mientras era guiado por el gurú, comenzó a ver “todas las cosas malas” que había hecho a lo largo de su vida, desde su infancia, pero con una perspectiva alternativa. “No lo vi solo con mis ojos, lo vi con los ojos de todos los que se vieron afectados por mis acciones o mis palabras. Fue extraño porque sentí que duró mucho tiempo, pero al mismo tiempo se sintió como si hubieran sido unos pocos segundos”, recordó.

Vincent aseguró que logró ver "la belleza divina"

“Mientras eso sucedía, comencé a envolverme en esta energía oscura, esta energía de miedo (...) Luego, de repente, comencé a sentir este calor, como si alguien estuviera brillando con una luz muy brillante o el sol saliera de detrás de una nube y comenzara a calentar mi espalda”, explicó, y agregó: “Mientras tanto, ese calor empezó a invadir todo mi ser y me di vuelta para ver de dónde provenía. Mientras me daba vuelta, veía todas las cosas buenas que había hecho en mi vida”.

En ese momento, asegura que se dio cuenta de que lo bueno que hizo en su vida superaba lo malo, por lo que cambió por completo su perspectiva. “Sentí un tremendo amor incondicional, una paz y una calidez”, contó. Sobre eso, explicó que su guía espiritual le comunicó telepáticamente cómo funciona el Universo y mencionó: “La Tierra es solo una escuela, siempre fue solo un salón de clases y nunca un tribunal”.

Tras ver todo esto, Vincent afirmó que le ofrecieron una opción: le dijeron que podía elegir lo que quería hacer, pero el guía espiritual le advirtió que sus seres queridos, específicamente su madre, quedarían devastados por su muerte, por lo que tomó la decisión de regresar. “Morir fue maravilloso. Morir fue fácil. Tan pronto como me relajé y lo acepté, fue hermoso. Es una locura que le demos tanto miedo a la muerte porque esa era la mejor parte. La parte difícil fue regresar”, admitió sobre su experiencia.

La portada del libro La luz después de la muerte: mi viaje al cielo y de regreso

Vincent documentó su experiencia en un libro titulado The Light After Death: My Journey to Heaven and Back (La luz después de la muerte: mi viaje al cielo y de regreso, por su traducción al español), en donde contó lo vivido y sus recuerdos de ese momento que fue un antes y un después en su existencia.

