La vida de Natalie McKenna-Mounty, de Ramsgate, Kent, Reino Unido, dio un vuelco significativo cuando recibió la noticia de que tenía cáncer. El diagnóstico, revelado en 2020, le generó una mezcla de emociones y remarcó la importancia de hacerse chequeos médicos a su debido tiempo.

La información llegó a la mujer de 47 años después de una serie de exámenes médicos. Lo que inicialmente parecía ser una consulta de rutina tras sentir fuertes dolores de cabeza de manera prolongada, se transformó en un momento crucial que cambiaría el curso de su vida.

El diagnóstico de cáncer, aunque resultó ser impactante, despertó una fuerza interior en Mounty, quien se convirtió en un ejemplo de lucha. “Visité a mi médico de cabecera luego de este malestar, quien me dijo que probablemente había sufrido una migraña. Sin embargo, acudí al hospital poco después de quedarme sin poder hablar y con la boca caída, creyendo que había sufrido un derrame cerebral”, introdujo al medio Daily Mail.

Natalie tenía 44 años cuando se enteró sobre su enfermedad Daily Mail

En el análisis que realizaron los profesionales, descubrieron que tenía glioblastoma, un tumor cerebral de rápido crecimiento. Desafortunadamente, en el instante que le dieron aviso al respecto, se encontraba en soledad debido a las medidas que se tomaron por el coronavirus en aquel año. “Como todo esto sucedió durante el encierro, estaba sola cuando escuché la noticia”, recordó.

De manera inmediata, Natalie pasó por una cirugía el King’s College Hospital de Londres, donde le extirparon el 70 porciento del tumor. Semanas después, inició un programa de radioterapia y un ciclo de quimioterapia que duraron aproximadamente seis meses. Luego, el tumor permaneció estable durante tres años, hasta que su salud empeoró en junio de este año, cuando comenzó a crecer nuevamente. En agosto, se sometió a otra cirugía para extirparlo, pero los cirujanos no lo pudieron retirar por completo debido a su difícil ubicación.

“El resurgimiento de mi tumor me dejó incapaz de trabajar, conducir o viajar al extranjero, ya que perdí rápidamente la concentración y me canso. Mi vida cambió dramáticamente. Desde mi diagnóstico, necesité apoyo constante y encuentro las situaciones sociales más difíciles. Me resulta difícil hacer todas las cosas que solía hacer, como ir a lugares que eran normales antes de mi enfermedad, como el cine, el pub o el gimnasio”, subrayó.

Entre las actividades y relaciones que se obstaculizaron a raíz de su enfermedad, enumeró: “Algunas situaciones sociales me parecen difíciles. He perdido mi independencia y ahora tengo que aceptar la ayuda de otras personas. Sin embargo, desde la segunda cirugía para extirpar su tumor, aprendí a bajar el ritmo y tomarme las cosas con calma”.

McKenna-Mounty (derecha) y su madre (izquierda) Daily Mail

En ese sentido, aunque el diagnóstico de cáncer presentó desafíos significativos, Natalie enfrenta el futuro con determinación y esperanza. “Tuve que enseñarme a mí misma a ser consciente de mi cuerpo, a cómo afrontar el estrés, a aceptar los cambios en mi vida y hacerlos positivos, no negativos. Tuve que aprender a frenar, a dejar el pasado en el pasado y aprovechar el día: Carpe Diem”, concluyó.

El caso de McKenna subraya la importancia de la conciencia sobre la salud y la realización de exámenes médicos regulares. Por lo tanto, la detección temprana juega un papel crucial en el tratamiento del cáncer y su experiencia envuelta en desafíos destaca la necesidad de que las personas estén al tanto de su salud y busquen atención médica en caso de sentir síntomas relacionados con alguna enfermedad.