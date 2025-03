La NASA apura el regreso a la Tierra de los astronautas varados desde hace nueve meses tras la llegada del equipo de relevo

WASHINGTON.- La nave Crew Dragon de SpaceX, con un nuevo equipo a bordo, llegó el domingo a la Estación Espacial Internacional (EEI) para relevar a los astronautas varados en el espacio desde hace más de nueve meses. NASA decidió adelantar para el martes el regreso de Suni Williams y Butch Wilmore que estaba programado para el miércoles, debido al pronóstico de buen clima en la costa del Golfo de Florida, donde aterrizarán.

Inicialmente, se esperaba que la rotación de tripulación durara hasta una semana, pero la agencia busca minimizar el tiempo de superposición para conservar suministros como alimentos. La cápsula de SpaceX, con Butch Wilmore, Suni Williams, Nick Hague y Aleksandr Gorbunov, se desacoplará el martes a la 1 (hora del Este) y el viaje de regreso tomará unas 17 horas.

Mientras tanto, la nueva tripulación de reemplazo, compuesta por Anne McClain y Nichole Ayers de la NASA, Takuya Onishi de la agencia espacial japonesa y Kirill Peskov de la agencia espacial rusa, llegó el domingo a la EEI a las 12.04. Tras verificar la conexión con la estación, la escotilla se abrió 90 minutos después y los recién llegados fueron recibidos con cálidos saludos.

Más extenso de lo previsto

Lo que debía ser un viaje de ida y vuelta de solo ocho días terminó convirtiéndose en una estadía de más de nueve meses en la EEI para los astronautas Butch Wilmore, de 62 años, y Suni Williams, de 59. Su permanencia superó la duración habitual de las misiones de seis meses en la estación.

Wilmore y Williams llegaron en junio en lo que debía ser un breve vuelo de prueba a bordo de la cápsula Boeing Starliner. Sin embargo, fallos técnicos en los sistemas de propulsión de la nave llevaron a la NASA a tomar la decisión de traerla de vuelta vacía y dejar a los astronautas en la EEI hasta la llegada de su relevo.

Fila superior, de izquierda a derecha: Nick Hague, Alexander Gorbunov, Suni Williams, Alexei Ovchinin. Fila inferior, de izquierda a derecha: Butch Wilmore, Takuya Onishi, Anne McClain, Kirill Peskov, Nichole Ayers, Don Pettit e Ivan Vagner NASA

La inesperadamente larga estancia de la pareja en órbita intrigó a apasionados del espacio, aficionados y público en general, fascinados por su destino. Williams y Wilmore aceptaron la situación, transmitiendo regularmente desde la estación y hablando con cariño sobre su escala espacial. “Realmente te dan ganas de disfrutar cada segundo del tiempo que tienes aquí”, dijo Williams a The New York Times la semana pasada. Willmore por su parte, dijo que extrañará la sensación indolora de la ingravidez. “Tus articulaciones no te duelen, eso es bastante bueno”, expresó en la entrevista.

Aunque su estadía fue más larga de lo esperado, no es inusual que los astronautas pasen meses en la estación, e incluso más de un año. Durante este tiempo, Wilmore y Williams realizaron múltiples experimentos, muchos de ellos enfocados en los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano. Además, mantuvieron contacto con la Tierra a través de transmisiones regulares en las que compartieron su experiencia en el espacio.

Esta imagen extraída de un vídeo de la NASA muestra el acoplamiento de la cápsula SpaceX a la Estación Espacial Internacional el domingo 16 de marzo de 2025 NASA

A pesar de la duración de su misión, no superaron el récord del astronauta estadounidense Frank Rubio, quien en 2023 pasó 371 días en la EEI debido a una fuga de refrigerante en la nave rusa que debía traerlo de regreso.

Tensiones políticas y el regreso a la Tierra

El inesperado retraso de la misión adquirió un tinte político con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El mandatario republicano acusó a su predecesor, Joe Biden, de haber “abandonado” deliberadamente a los dos astronautas.

Elon Musk, ahora asesor de Trump, afirmó que podría haber rescatado a la tripulación mucho antes, aunque sin especificar cómo. El magnate de Tesla y SpaceX publicó en su red X un video de los astronautas agradeciéndole a él y a Trump por lo que hicieron por ellos y por el desarrollo aeroespacial.

Mientras tanto, Wilmore y Williams se preparan para su regreso a la Tierra donde compartirán con el astronauta estadounidense Nick Hague y el cosmonauta ruso Aleksandr Gorbunov, tras un breve período de transición en la EEI.

A pesar de la guerra en Ucrania, la cooperación espacial entre EE.UU. y Rusia se mantuvo en los últimos años. Ambas naciones sigieron enviando cosmonautas en naves de SpaceX y astronautas en cohetes rusos Soyuz para misiones en la EEI.

