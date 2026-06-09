Sigue el recuento voto a voto, pero los expertos advierten que Keiko Fujimori puede darlo vuelta

El recuento voto a voto mantiene en vilo a Perú. Con más del 95% de las mesas escrutadas, el progresista Roberto Sánchez aventaja levemente a la conservadora Keiko Fujimori, por una diferencia de menos de un punto. Sin embargo, la consultora Ipsos advirtió este martes que la líder del partido Fuerza Popular podría dar vuelta el resultado, si se tiene en cuenta que todavía resta considerar los votos observados en Lima, donde la aspirante de derecha tiene mayor incidencia en el electorado.

El escrutinio de casi un 96% de las mesas arroja una diferencia a favor de Sánchez que apenas supera los 23.000 votos. Prácticamente un “empate técnico” que podría revertise, de acuerdo a Ipsos, por los resultados del extranjero que quedan por contabilizar, donde Fujimori ostentaría un ventaja sobre el candidato de izquierda.

Un escenario similar se da con las más de 1500 actas -cada una contiene entre 250 y 300 votos- que fueron observadas y que están en los Jurados Electorales Especiales (JEE), la mayoría de Lima, donde también predomina el voto a Fujimori.

#Último Alfredo Torres, el jefe de Ipsos, acaba de decir en Latina que es altamente probable que, por primera vez, se voltee un conteo rápido de Ipsos.



Dijo que, en función de cálculos internos que están haciendo, "en la mayoría de los escenarios gana Fujimori". Todavía falta. pic.twitter.com/PpJ5cb2QuJ — Paolo Benza (@paolobenza) June 9, 2026

Se trata de actas que, al llegar a los centros de cómputos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presentan alguna inconsistencia y, por lo tanto, no pueden ser contabilizadas, por lo que son observadas.

Ante ello, son remitidas a los distintos JEE para que sea esta instancia la que dilucide el caso y que, eventualmente, podría elevarse hasta el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima instancia en justicia electoral, en caso de apelación.

“Si el resultado se deriva de la votación en las urnas, Juntos por el Perú lo va a respetar democráticamente”, dijo Roy Mendoza, vocero legal del partido que lidera Sánchez.

“Vamos a ser muy respetuosos de la voluntad del pueblo”, expresó, por su parte, Luis Dyer, director del comando de personeros de Fuerza Popular.

José Tello, exministro de Justicia y presidente del Instituto Aklla Perú, explicó a El Comercio que las actas oscilan entre 150 y 300 electores cada mesa. “Haciendo una media son 200 electores, por lo que hablamos de 300.000 votos aproximadamente que estarían en juego”, detalló y ahondó en la procedencia de las actas, la cual terminará por delinear la tendencia y el tablero electoral.

En este contexto, los expertos sostienen el balotaje se definirá por solo un “puñado de votos”: acaso entre 10.000 y 20.000 mil de diferencia.

Por su parte, el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, explicó ayer que la definición podría demorarse hasta 30 días, por lo que pidió mesura y calma a la población expectante.

Roberto Sánchez, el candidato presidencial de Juntos por Perú (Ernesto Benavides /AFP) ERNESTO BENAVIDES - AFP

A partir de estos porcentajes cambiantes, la postura de Keiko y Sánchez fue completamente diferente. La candidata de Fuerza Popular llamó a la tranquilidad, descartó que haya un ganador y pidió que se redoblen los esfuerzos para el conteo definitivo. “Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos y llamo a la otra fuerza a hacer lo mismo”, afirmó el domingo por la noche, tras darse a conocer los resultado del conteo rápido que ya preanunciaban un resultado ajustado.

Sánchez, en cambio se dirigió a la población con tono triunfal. “Pueblo peruano, pueblo profundo...hoy nace el hito histórico para acabar con el pacto mafioso que se apropió de nuestro gobierno“, sentenció el candidito progresista desde el balcón de la Plaza San Martín de Lima.

Quién es Keiko Fujimori

Keiko Sofía Fujimori Higuchi es la líder de la fuerza política derechista Fuerza Popular y la figura central del fujimorismo en el siglo XXI. En las elecciones de 2026, enfrenta su cuarto intento por alcanzar la presidencia del Perú.

El la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, que presidió Perú en la década del 90. Keiko se formó académicamente en Estados Unidos, donde se licenció en la Universidad de Boston y obtuvo un Máster en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad de Columbia.

Su trayectoria política comenzó de forma prematura en 1994, cuando a los 19 años asumió el rol de Primera Dama tras la separación de sus padres, una posición que mantuvo hasta el final del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000. Tras un periodo de reorganización del movimiento, en 2006 fue elegida congresista, siendo la candidata más votada de esa elección.

Keiko Fujimori, la candidata presidencial del partido Fuerza Popular (AP / Guadalupe Pardo) Guadalupe Pardo - AP

Más tarde, en 2010, fundó Fuerza Popular, partido con el que busca preservar el legado de su padre, especialmente en lo referido a la lucha contra el terrorismo y la estabilidad económica.

Se presentó a las elecciones presidenciales cuatro veces y siempre pasó a segunda vuelta. La primera perdió en el balotaje contra Ollanta Humala (2011), en el segundo balotaje contra Pedro Pablo Kuczynski (2016) y, la tercera vez, fue derrotada en segunda vuelta por Pedro Castillo (2021). El domingo 7 de junio disputará su cuarto balotaje en un contexto políticamente incierto.

En estas elecciones, irguió su propuesto bajo el lema “Perú con orden”, y su campaña actual se enfoca en combatir la crisis de inseguridad y extorsión que afecta al país.

Quién es Roberto Sánchez

Roberto Sánchez nació en 1969 en la localidad rural de Huaral, a 80 kilómetros de Lima, capital de Perú. Graduado como psicólogo y responsable de Turismo y Comercio Exterior, el empresario quedó como uno de los sobrevivientes del gobierno del expresidente Pedro Castillo.

El candidato reivindicó su pertenencia al gobierno saliente y se animó a aparecer en los debates con un sombrero de campesino, como una insignia de la comunidad rural inca.

Gracias a esa actitud logró acaparar el apoyo de algunos de los sectores que llevaron a Castillo a la presidencia, sobre todo, el del sur del país, el más golpeado por la violencia en la represión de las protestas que siguieron a la caída del expresidente y donde está muy extendido el resentimiento hacia los políticos de Lima.

Con el objetivo de profundizar la estrategia, el principal heredero político de Pedro Castillo apuntaregresar al poder y continuar con la transformación del Estado peruano.

Agencias ANSA