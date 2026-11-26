PARÍS.- La NASA compartió este miércoles nuevas imágenes de Dimorphos, el asteroide con el que chocó en 2022 durante una prueba de defensa planetaria y cuya trayectoria fue desviada por primera vez por seres humanos. Las fotos, que fueron publicadas por la Agencia Espacial Europea, se tomaron tras dos años de viaje de la sonda Hera.

“La primera vez que vi las imágenes dije ‘guau’”, declaró Patrick Michel, investigador de la misión. Además, Naomi Murdoch, planetóloga en el Instituto Superior de Aeronáutica y del Espacio de la ciudad francesa de Toulouse, expresó: “Con el impacto, hemos cambiado la apariencia de Dimorphos y la forma en que se mueve, y observamos por primera vez una multitud de nuevos compañeros en este sistema con los que no contábamos”.

Cuatros años atrás, la nave DART, de la NASA, se estrelló deliberadamente contra la superficie de Dimorphos, un pequeño cuerpo de solo 160 metros de diámetro que es la luna de un asteroide más grande llamado Didymos. Estaba situado a 11 millones de kilómetros de la Tierra y no representaba ningún peligro.

El objetivo de la administración era evaluar si era posible desviar su trayectoria y utilizar esta técnica en caso de que, en el futuro, un objeto amenazara con impactar nuestro planeta. Así, el aparato de la NASA logró desplazar a Dimorphos y redujo su órbita en 33 minutos.

BIG NEWS! We have a whole new look at Dimorphos, the first asteroid humans have ever moved 👀☄️ @ESA_Hera mission has captured Dimorphos completing a full orbit around its larger companion, Didymos. Look closely and you will see the impact site come into view, and Dimorphos… pic.twitter.com/jWsuwz3H98 — European Space Agency (@esa) November 25, 2026

En este contexto, en octubre de 2024 se lanzó la misión Hera, con el fin de regresar a la zona y “comprender perfectamente lo que sucedió”, según explicó Michel. La administración llegó hace tres semanas a unos 30 kilómetros de Dimorphos y envió las primeras imágenes, entre las que se halló que el impacto aplastó un lado del asteroide y dejó un cráter.

Asimismo, dentro del cráter se distinguen varias estructuras inusuales y, a su vez, el impacto no sólo cambió la órbita de Dimorphos, sino también su dinámica.

“Antes del impacto, Dimorphos se parecía a nuestra propia Luna. Ahora es muy caótico, como un barril que lanzás por una escalera y que se mueve en todas direcciones”, decribió Sabina Raducan, planetóloga en el Instituto Internacional de Ciencias Espaciales, de Berna.

Una imagen de Dimorphos de dos años atrás NASA/JOHNS HOPKINS APL - NASA/JOHNS HOPKINS APL

El equipo de Hera también descubrió que Didymos y Dimorphos no estaban solos: cientos de bloques de roca, que van desde el tamaño de un balón de fútbol hasta el de una lavadora, están en movimiento a su alrededor.

Didymos, que significa “gemelo” en griego, fue descubierto el 11 de abril de 1996 por el investigador Joseph Montani, de Spacewatch, en el Observatorio Nacional Kitt Peak, al suroeste de Tucson, Arizona. Es el asteroide más grande del sistema binario (también llamado Didymos A) y tiene un diámetro de aproximadamente 805 metros. Dimorphos, en cambio, posee un diámetro de aproximadamente 170 metros.

A medida que el par de asteroides orbita alrededor del Sol, ocasionalmente pasa relativamente cerca de la Tierra. En 2003, el pasó a unos 7,2 millones de kilómetros de la Tierra. En su punto más alejado, cuando Didymos se encuentra en el lado opuesto del Sol con respecto a la Tierra, un poco más allá de la órbita de Marte, está a unos 450 millones de kilómetros de la Tierra.

Con información de AFP.