PEKÍN.- La inesperada investigación por corrupción contra el jefe del Partido Comunista en Shanghái, Chen Jining, considerado hasta hace poco uno de los principales candidatos a integrar el máximo órgano de conducción de China, pone en cuestión los criterios que durante años utilizaron diplomáticos y analistas para anticipar los opacos movimientos de poder en Pekín.

Los expertos señalaron que el cargo de secretario del Partido Comunista en Shanghái, que alguna vez ocuparon tanto el presidente Xi Jinping como el expresidente Jiang Zemin, constituía una vía habitual hacia los principales puestos de conducción del partido. Sin embargo, ese camino ahora parece mucho menos previsible.

“Ya no existe una vía directa desde la secretaría del Partido Comunista en Shanghái hasta el Comité Permanente del Politburó”, afirmó Wen-Ti Sung, investigador no residente del Centro de Estudios sobre China Global del Atlantic Council. Y agregó que la lealtad política se convirtió en el principal criterio.

Chen Jining Ng Han Guan - AP

El anuncio repentino de la investigación contra Chen, graduado en ingeniería ambiental del Imperial College de Londres y que se distinguía de sus pares por haber pasado aproximadamente una década en Gran Bretaña, sorprendió tanto a los círculos diplomáticos como a los empresariales.

Xi patea el tablero

En casi cuatro décadas, ocho exsecretarios del Partido Comunista en Shanghái fueron promovidos al Comité Permanente del Politburó. El antecesor de Chen, Li Qiang, es actualmente primer ministro y forma parte del comité en funciones.

Chen, de 62 años, era considerado uno de los principales candidatos a incorporarse a ese organismo durante la reorganización de la conducción del partido prevista para el 21° Congreso del Partido Comunista, el año próximo.

Xi está “despejando el terreno” antes del congreso, según un diplomático Li Gang - Xinhua

Xi está “despejando el terreno” antes del congreso, dejando de lado costumbres políticas arraigadas y antiguas redes de influencia para construir una conducción más alineada ideológicamente, afirmó un alto diplomático asiático.

El organismo de control anticorrupción de China anunció el martes que Chen estaba siendo investigado por “presuntas violaciones graves de la disciplina y la ley”, una expresión que habitualmente se utiliza como eufemismo de corrupción en el país. No brindó más detalles. Chen no hizo declaraciones y Reuters no pudo contactar a ningún representante suyo para obtener comentarios.

Los diplomáticos describieron a Chen como un funcionario carismático, encantador y cordial, con habilidad para relacionarse tanto con funcionarios chinos como con interlocutores extranjeros.

Su ascenso dentro de la estructura oficial china fue poco habitual. Científico especializado en medio ambiente de formación, escaló posiciones en la prestigiosa Universidad Tsinghua —donde estudió Xi Jinping— hasta convertirse en su rector.

Ingresó al gobierno en 2015 como ministro de Protección Ambiental de China, justo cuando Xi convirtió esa área en una prioridad. Más tarde fue alcalde de Pekín. En 2022 ingresó al Politburó y fue designado máximo dirigente del Partido Comunista en Shanghái, el principal centro financiero del país.

Bienvenida

Un representante de una empresa europea en Shanghái afirmó que, durante la gestión de Chen, los distritos de la ciudad comenzaron a mostrar mayor audacia a la hora de asumir riesgos y poner en marcha iniciativas novedosas y llamativas.

El mensaje de Chen a los funcionarios de los distintos distritos estaba centrado en la necesidad de recuperar la imagen de Shanghái después del devastador impacto de la pandemia de coronavirus, lo que dio lugar a iniciativas positivas para las empresas extranjeras radicadas en la ciudad, señaló el ejecutivo.

Clientes cenan en el restaurante con terraza Condé en Shanghái, el 13 de marzo de 2026. La segunda ciudad más grande de China continúa transformándose rápidamente RAUL ARIANO - NYTNS

Durante su gestión, el grupo francés de lujo LVMH inauguró The Louis, un pabellón comercial y de exposiciones con forma de crucero en West Nanjing Road, en Shanghái, considerado ampliamente un símbolo de la confianza de los inversores extranjeros en la ciudad.

Chen también fue un impulsor del desarrollo de la inteligencia artificial en Shanghái y Pekín. La última vez que apareció en público fue la semana pasada, cuando mantuvo reuniones por separado con la compañía naviera china COSCO y con el presidente del grupo farmacéutico suizo Roche, según informaron medios estatales.

El breve intervalo entre la última aparición pública de Chen y el anuncio de la investigación constituye algo inusual. Los altos funcionarios del Partido Comunista suelen desaparecer de la escena pública durante períodos prolongados antes de que se anuncie oficialmente una investigación en su contra.

En un discurso pronunciado en enero, Xi afirmó: “Sin importar quiénes sean, cuán alto sea su cargo o cuán grandes hayan sido sus contribuciones, ¡cualquiera que incurra en actos de corrupción no recibirá ningún tipo de indulgencia!”.

Pocas pistas

El desmantelamiento por parte de Xi de las normas sobre límites de mandato heredadas de la era de las reformas, junto con la promoción de funcionarios leales y una campaña anticorrupción de enorme presión, alteró los caminos tradicionales hacia los ascensos y la sucesión en el poder.

En 2017, Sun Zhengcai, exjefe del Partido Comunista en Chongqing y miembro del Politburó, considerado un posible futuro líder del país, fue apartado abruptamente de su cargo y posteriormente condenado a cadena perpetua por corrupción.

Chen es el cuarto integrante del Politburó investigado en poco más de un año, en una purga anticorrupción de Xi que ya alcanzó al círculo más íntimo del poder. La campaña había involucrado previamente a los vicepresidentes de la Comisión Militar Central Zhang Youxia y He Weidong, así como al exjefe del Partido Comunista en Xinjiang, Ma Xingrui.

Apenas un mes antes, el Partido Comunista había concluido en Pekín su quinto plenario, durante el cual sus dirigentes colocaron la lealtad política en el centro de sus prioridades y prometieron seguir eliminando “impurezas y virus” de las filas del partido antes del congreso del año próximo.

Tras conocerse la investigación, la conducción del Partido Comunista en Shanghái convocó una reunión de emergencia a última hora de la noche y expresó su lealtad a Pekín, según informó en su portada Jiefang Daily, el diario de la filial local del partido.

“La purga de Chen resulta particularmente impactante porque no representa una amenaza militar ni se aparta de Xi en cuestiones simbólicas importantes, como la política étnica”, señaló Sung, en referencia al énfasis del presidente chino en la integración de las minorías a la cultura china dominante.

“Pero, aun así, fue apartado, hasta ahora sin siquiera una explicación. El impacto de esta decisión seguramente tendrá repercusiones en todo el sistema”.