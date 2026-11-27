BRASILIA.– Con el dólar rozando los seis reales y el mercado desconfiado de su cuarto mandato, Luiz Inacio Lula da Silva hizo algo que pocos esperaban: entregó el Ministerio de Hacienda a un banquero. Luiz Carlos Trabuco, de 75 años y presidente del consejo de administración del Bradesco, aceptó el jueves el cargo en una reunión en el Palacio de la Alvorada, convirtiéndose en el primer ministro confirmado del gobierno que asumirá el 5 de enero.

La designación representa un giro pragmático, pero también una jugada de poder. Lula decidió poner al frente de la economía a un hombre sin base política propia, al que podría reemplazar sin costo, y evitó que el ministerio más expuesto de su gabinete se convierta en la plataforma de un candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para 2030, según analistas consultados por LA NACION.

El giro llama la atención por lo que Lula decía hasta hace una semana. El sábado 21, en una transmisión en vivo por redes sociales, cargó contra los jóvenes operadores financieros de la Faria Lima, la avenida de los bancos en San Pablo, por cuestionar “a cada rato” la seriedad de su gobierno.

Lula saluda a los estudiantes durante un evento en Niterói Andre Coelho - EFE

“No es el sistema financiero el que me va a enseñar a dirigir el país”, dijo. En esos días, ante la presión por el nombre del ministro, insistió en que elegiría a su tiempo: “No tengo apuro, ni siquiera pude festejar mi victoria”.

Horas después del anuncio, Lula, de 81 años, le habló a su base. En Niterói, este viernes, ante estudiantes de la Universidad Federal Fluminense, prometió no tocar los beneficios sociales de los más pobres ni la educación, aunque anticipó “ajustes” contra pagos indebidos. “Para crecer, no se puede gastar plata a lo loco”, dijo el presidente.

El líder del gobierno en Diputados, el petista Paulo Pimenta, también encuadró la llegada de Trabuco. La política económica, dijo Pimenta, debe ser “un instrumento de desarrollo nacional”.

Los mercados festejaron. El jueves, cuando el nombre ya circulaba pero aún no era oficial, la Bolsa de San Pablo subió 6,07%, a 176.800 puntos. Fue su mayor alza desde la primera vuelta electoral. El viernes, con la confirmación, el dólar cayó 4% y cerró a 5,51 reales. En la semana bajó 7,07%, después de haber superado los seis reales el lunes.

Las tasas de interés futuras se desplomaron cerca de 90 puntos básicos. La Bolsa, además, cerró la semana con ganancias de 6,4% en el principal índice.

El economista Luiz Carlos Trabuco, designado por Lula como su futuro ministro de Hacienda

Trabuco ya dejó claro que su ajuste fiscal será gradual. Según Folha de S. Paulo, semanas antes de aceptar el cargo le dijo a un interlocutor que hacerlo “en un año, como un tijeretazo” no funciona, y puso como ejemplo el modelo de Javier Milei en la Argentina.

Los bancos extranjeros celebraron la designación, con una condición para su éxito: la autonomía de Trabuco. Para el suizo UBS, es “difícil imaginar” que haya aceptado sin margen para armar su equipo. Citi advirtió que la prueba será convertir las expectativas en reformas.

En Niterói acompañó al presidente el senador Camilo Santana, líder del PT en el Senado, exministro de Educación y uno de los coordinadores de la campaña en el balotaje. Según aliados del presidente, Santana aceptó conducir la Casa Civil, una suerte de Jefatura de Gabinete. El anuncio se espera antes de la cumbre del Mercosur, el 3 de diciembre.

Su designación llegaría para compensar la de Trabuco: un banquero en la economía y un petista de confianza en la articulación política. El nuevo ministro de Hacienda, además, no tiene partido, votos ni ambiciones electorales.

El logo del banco brasileño Bradesco

Para Leandro Gabiati, doctor en Ciencia Política y director de Dominium Consultoría, leer la designación solo como una respuesta a la presión del dólar y las tasas se queda corto. “Lula sabe más que nadie que ganar una elección es diferente de gobernar”, dijo Gabiati a LA NACION. “Ya ganó, ahora tiene la misión de gobernar y sabe que tiene que adaptarse para sobrevivir”.

Según Gabiati, Lula encara un movimiento de ampliación de su base política. Trabuco tendrá el apoyo, “hasta cierto punto”, del centro y la centroderecha. La prueba llegará, matiza el analista, cuando sus medidas toquen intereses de los sectores que esos partidos representan.

Reacciones positivas

Las primeras reacciones en Brasilia fueron en esa línea. Hugo Motta y Davi Alcolumbre, presidentes de Diputados y del Senado, celebraron el nombramiento. Hasta el bolsonarista Nikolas Ferreira, diputado por Minas Gerais, bajó el tono. La designación, dijo, es “un reconocimiento de Lula de la necesidad de contener los gastos excesivos de su propio gobierno”.

Hijo de una empleada doméstica y de un camionero, Trabuco entró al Bradesco, uno de los principales bancos privados de Brasil, a los 17 años y estudió Filosofía. Para Gabiati, “no tiene ese molde tradicional” de banquero y buscará el equilibrio fiscal “teniendo como fin el desarrollo económico y, de alguna forma, la justicia social”.

Lula saluda a la multitud reunida en Niterói RICARDO STUCKERT - Brazilian Presidency

Tampoco cree que Lula haya decidido empujado por el dólar. A su juicio, el presidente ya tenía a Trabuco en mente y manejó los tiempos para no ceder a la presión. “Cuanto más [Lula] es presionado, más tiempo se toma para decidir”, aseguró.

De hecho, no es la primera vez que Lula piensa en Trabuco. En 2014 intentó que la expresidenta Dilma Rousseff lo nombrara, pero el banquero se negó. El elegido fue otro hombre del Bradesco, Joaquim Levy, a quien el PT resistió desde adentro y que duró menos de un año.

Esta vez, el diputado federal petista Lindbergh Farias ya hizo la comparación: “Sobre el nombramiento, lo que más me viene a la cabeza es Joaquim Levy. ¡Espero que la historia no se repita!”, escribió en X.

El politólogo Creomar de Souza, fundador de la consultora Dharma, escribió en cambio en la misma red que Lula “entendió el resultado de las elecciones de manera más acertada que muchos de los parlamentarios del PT”.

Los colores de Pelourinho Belén Grosso

Hay, además, un efecto sobre 2030. Lula no puede buscar otra reelección, y Hacienda es la vidriera más expuesta del gabinete. Un petista en ese cargo habría quedado señalado como el delfín de Lula. La salida de Fernando Haddad, exministro de Hacienda y candidato del PT en 2018, que le comunicó al presidente que no integrará el próximo gobierno, refuerza que Lula seguirá siendo el único árbitro de su sucesión.

Gabiati ve a dirigentes del PT del Nordeste, región clave para la remontada y reelección de Lula, mejor posicionados para esa disputa. Santana “sale en ventaja” si se confirma al frente de la Casa Civil.

Trabuco asumirá el 5 de enero, pero la prueba empieza antes. Hasta el receso del 23 de diciembre, el gobierno quiere aprobar el presupuesto 2027 y otras siete propuestas económicas, mientras prepara una enmienda constitucional con una segunda ronda de ajuste. Lula ya ganó tiempo con el mercado. Ahora tendrá que convertirlo en medidas que cuenten con el apoyo del Congreso.