La ola de calor reaviva los incendios forestales: decenas de heridos y miles de evacuados

PARÍS.– Bomberos de varios países europeos combaten este viernes múltiples incendios forestales, mientras una nueva ola de calor extremo golpea una amplia franja del continente y complica las tareas de las autoridades en zonas excepcionalmente secas.

En Francia, que atraviesa su año más seco desde que hay registros, un nuevo incendio se propagó durante la noche por zonas boscosas de Las Landas, en la costa sudoeste, y obligó a evacuar a cientos de personas. El fuego ya afectó unas 1100 hectáreas y unos 500 bomberos fueron desplegados en la zona, un bosque de pinos particularmente castigado por el calor de las últimas semanas.

GIF - INCENDIOS

“Las próximas quince horas serán determinantes”, advirtió el prefecto del departamento, Gilles Clavreul. Aunque el descenso de las temperaturas y una mayor humedad durante la noche permitieron frenar el avance de las llamas, las autoridades anticiparon una jornada complicada, con máximas previstas de 36°C.

Es apenas uno de los múltiples focos que esta semana arrasan bosques franceses, incluso en regiones del norte y en Bretaña, habitualmente más frescas y húmedas. El país atraviesa su cuarta ola de calor del año y ya batió un récord: casi 100.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego en 2026, la mayor superficie quemada en dos décadas de mediciones satelitales.

Además, las autoridades francesas informaron que desde comienzos de julio 474 personas, entre ellas 183 menores, fueron detenidas por su presunta vinculación con incendios forestales. Alrededor del 70% son sospechosas de haber iniciado fuegos de manera intencional, mientras que el resto habría provocado las llamas accidentalmente.

Una vista aérea muestra una columna de humo que se eleva sobre viviendas afectadas por un incendio, al sur del centro de la localidad de Stourbridge, en el centro de Inglaterra DARREN STAPLES - AFP

La emergencia también golpea con fuerza a Reino Unido, que el jueves registró su día más caluroso del año, con 38,1°C en el oeste de Londres. En West Midlands, en el centro de Inglaterra, los bomberos continuaban este viernes combatiendo incendios que provocaron miles de llamadas a los servicios de emergencia y obligaron a residentes a abandonar sus viviendas. Diecinueve personas fueron hospitalizadas.

En Stourbridge, imágenes de televisión mostraron cómo las llamas devoraban casas y dejaban algunas de ellas prácticamente sin techo. Entre 20 y 30 viviendas quedaron completamente destruidas, según autoridades locales.

Una residente contó que la policía golpeó a su puerta y le ordenó abandonar inmediatamente la zona porque el fuego había cambiado de dirección.

“Fue literalmente ‘agarrá lo que necesites y salí corriendo’”, relató Jane Baxter a BBC Radio.

Incendios en Croacia

La falta de lluvias agrava la situación. Julio fue el mes más seco en Inglaterra y Gales desde que comenzaron los registros en 1836, mientras numerosas regiones llevan semanas con precipitaciones escasas o directamente inexistentes.

En Alemania, los 1800 habitantes de la localidad de Gey, cerca de la frontera con Bélgica, debieron ser evacuados después de que un incendio forestal en el bosque de Hürtgen avanzara hasta quedar a unos 300 metros de las viviendas.

Unas 300 hectáreas de bosque ardían este viernes, pero las operaciones de los bomberos se vieron complicadas por un peligro adicional: la presencia de municiones de la Segunda Guerra Mundial sin detonar. Unas 300 personas fueron movilizadas para combatir las llamas y el Ejército alemán se sumó a las tareas.

La policía observa mientras un helicóptero policial colabora con las tareas de extinción de un incendio forestal en Hürtgenwald, Alemania Christoph Driessen - DPA

Uno de los escenarios más dramáticos se registra en Croacia, donde al menos 36 personas resultaron heridas, diez de ellas de gravedad, y más de 2000 turistas y residentes fueron evacuados por un gigantesco incendio en la costa del Adriático.

El jefe de los bomberos croatas, Slavko Tucakovic, lo definió como “uno de los peores incendios en la historia de Croacia”. Las llamas arrasaron entre 900 y 1000 hectáreas desde que comenzaron el jueves por la noche en Lokva Rogoznica, en el centro de la costa.

Impulsado por fuertes vientos, el fuego atravesó pinares y alcanzó viviendas y otras localidades cercanas. En la zona de Omis, las llamas se aproximaron al centro urbano, provocaron cortes de electricidad e incendiaron autos y embarcaciones.

Incendio en una casa en Inglaterra

Medios locales difundieron imágenes de un pabellón deportivo repleto de evacuados, mientras algunos testigos aseguraron que hubo personas que se lanzaron al mar para escapar del fuego.

El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, se dirigía hacia Omis acompañado por varios ministros para evaluar los daños.

En Albania, once incendios continuaban activos este viernes después de semanas de lucha contra decenas de focos. Tres personas fueron acusadas por uno de los incendios que alcanzó el Parque Nacional de Lura, bajo sospecha de no haber tomado las medidas necesarias para proteger el territorio.

Incendio en una casa en Inglaterra

En el norte de Grecia, en tanto, más de 300 turistas y residentes fueron evacuados por mar luego de que un incendio arrasara un bosque de pinos y amenazara viviendas costeras. Varias regiones, incluida Ática —donde se encuentra Atenas—, están en nivel 5 de alerta por incendios, el máximo posible.

La ola de calor también se extiende hacia Bélgica y Países Bajos, donde las temperaturas podrían alcanzar los 37°C. Bélgica atraviesa ya su tercera ola de calor del verano y varias localidades aplicaron restricciones al consumo de agua por temor a una sequía grave. Países Bajos también enfrenta escasez en algunas zonas, aunque las autoridades evitaron por ahora declarar una crisis hídrica.

La situación extrema también tiene consecuencias sobre la infraestructura energética. En Francia, seis reactores nucleares fueron apagados en los últimos días debido al calor y la sequía y, en uno de los casos, por la llegada de grandes cantidades de medusas frente a una central ubicada en el Canal de la Mancha.

Espectadores observan cómo una zona boscosa queda envuelta en llamas durante un feroz incendio forestal cerca de la localidad de Omiš, a unos 30 kilómetros al sur de Split, Croacia MIROSLAV LELAS - AFP

Algunas plantas utilizan agua de ríos cercanos para refrigerar sus reactores y luego la devuelven a una temperatura ligeramente superior. Pero los niveles de los cursos de agua son excepcionalmente bajos y sus temperaturas están por encima de lo habitual, lo que obliga a detener la actividad cuando determinados límites son superados.

EDF, la empresa eléctrica francesa, aseguró que las interrupciones tuvieron un impacto mínimo en la producción de electricidad y no implicaron riesgos para la seguridad de los reactores.

Los especialistas vinculan las temperaturas históricas con el cambio climático provocado por la actividad humana, que está exponiendo a países tradicionalmente preparados para largos períodos de frío a episodios de calor extremo cada vez más prolongados e intensos.

Agencias AP, AFP y Reuters