Venezuela: el chavismo y la oposición acordaron renovar a todo el Tribunal Supremo y recuperar el oro retenido en Londres

CARACAS.- El gobierno interino de Venezuela y la oposición acordaron el miércoles avanzar hacia una reforma clave del sistema judicial y buscarán recuperar el oro de sus reservas congelado en el Banco de Inglaterra, según anunciaron al cabo de las primeras negociaciones que sostienen de cara a una transición democrática.

Después de cinco sesiones desarrolladas bajo un absoluto hermetismo en un lujoso hotel del este de Caracas, las partes concluyeron esta primera ronda de conversaciones, iniciadas el 6 de agosto, siete meses después del derrocamiento y captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.

Las delegaciones estuvieron encabezadas por Jorge Rodríguez, jefe del parlamento y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y por Dinorah Figuera, líder de la bancada opositora que ganó la mayoría en la Asamblea Nacional en 2015.

Jorge Rodríguez lee una declaración tras la primera ronda de diálogos JUAN BARRETO - AFP

Los miembros de la actual Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, y el grupo de exlegisladores opositores pactaron la transformación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un nuevo mecanismo de postulación y designación de magistrados, dijo Figuera al leer una declaración conjunta.

El proceso estará enfocado en la reforma de la ley del TSJ, en renovar el comité de postulaciones para la designación de todos los magistrados, así como en conformar un consejo de revisión de credenciales para evitar irregularidades. La oposición acusó repetidamente al oficialismo de designar magistrados aliados para asegurarse el control del tribunal, que validó la que la oposición considera una reelección fraudulenta de Maduro en 2024.

Por otra parte, Jorge Rodríguez dijo que ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra. El objetivo es atender a las víctimas de los dos poderosos sismos que azotaron el país el 24 de junio, que dejaron por lo menos 6300 muertos y unos 17.900 ciudadanos sin viviendas.

Dinorah Figuera, representante de la oposición, firma el acuerdo JUAN BARRETO - AFP

Venezuela tiene depositados en ese banco lingotes de oro valorados en 1900 millones de dólares, de los que no puede disponer por decisión del Gran Bretaña. Desde 2019, la oposición comenzó un proceso para impedir que el derrocado gobierno accediera a esos activos.

Reacciones

Con el auspicio de Estados Unidos, principal impulsor de los diálogos, Delcy Rodríguez saludó el proceso. “Llamó a que todas las fuerzas políticas se sumen a este diálogo, poniendo siempre por delante el bienestar, la paz, la estabilidad y el desarrollo de Venezuela”, dijo en Telegram.

El diálogo se realiza sin la participación de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que se encuentra en el exilio en Panamá y afirmó que no se opondrá a este proceso.

Una fuente opositora cercana a la negociación que pidió el anonimato dijo a AFP que la delegación reconoce su liderazgo. “María Corina Machado es la líder de la oposición venezolana (...) es la voz que los venezolanos identifican como su propia voz”, añadió.

La misma fuente indicó que hay comunicación directa entre las delegaciones y Washington, y cuando hay un tema sensible se activa la mediación. Además, destacó la voluntad de derogar leyes contra el odio y estimó que el calendario electoral solo podrá ser anunciado por un nuevo Consejo Electoral que surja de esta reforma.

Durante el proceso, Figuera se reunió con representantes de presos políticos, de jubilados y del sindicato de prensa. Desde temprano, decenas de personas protestaron frente al hotel por el hermetismo.

“No hemos visto absolutamente nada para nosotros” desde que Maduro fue derrocado, dijo Luis Antonio Correa, de 54 años.

Las protestas afuera del hotel JUAN BARRETO - AFP

El presidente estadounidense Donald Trump procuró trabajar estrechamente con la mandataria encargada para estabilizar Venezuela tras la salida de Maduro y abrir el país a la inversión extranjera. La influencia norteamericana se profundizó tras el levantamiento de sanciones contra la presidenta, a quien Trump reconoció como la única jefa de Estado.

El Departamento de Estado celebró los diálogos al destacar que “representan una oportunidad única”, según indicó en un comunicado la semana pasada.

Expresó que Washington “mantiene su compromiso de apoyar este proceso liderado por Venezuela, que desempeña un papel fundamental en el plan de tres fases del Presidente para lograr la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y una transición pacífica”.

Agencias AFP y AP