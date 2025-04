Una mexicana y una venezolana entre las líderes más influyentes de TIME 2025

​La lista TIME100: The Most Influential People of 2025 representa una de las selecciones anuales más relevantes de la revista TIME, la cual, resalta a 100 personas influyentes del mundo actual. A grandes rasgos, contempla a individuos de varios países en ámbitos como la política, los negocios, la cultura, la ciencia y el activismo; y en razón de ello, una mexicana y una venezolana sobresalieron este año.

Criterios que se toman para elaborar la lista TIME 100

En 2025 y en todas las ediciones de la lista TIME100: The Most Influential People, un equipo de periodistas especializados evalúan a individuos que tuvieron un impacto significativo en el mundo debido a sus logros, facultades de liderazgo o influencia en general. Sin embargo, cada perfil candidato se acompaña de una semblanza por parte de otra figura relevante, misma que sirve informalmente como “padrino” o “madrina” del nominado para impulsar su aparición en la recopilación.

Claudia Sheinbaum mantiene una relación diplomática compleja con Donald Trump @claudia_shein vía Instagram

Para la edición específica de 2025, la revista TIME incluyó a figuras provenientes de 32 países, lo cual fundamentó con la intención de fomentar la diversidad.

La mexicana y la venezolana que destacaron en la lista

En la columna de “Líderes” de la lista TIME100: The Most Influential People, llama la atención la inclusión de dos mujeres latinas: Claudia Sheinbaum Pardo (presidenta de México) y María Corina Machado Parisca (política y activista venezolana).

En el primer caso, Claudia Sheinbaum Pardo fue descrita por el periodista de Univision Jorge Ramos. “Le gusta que le llamen ‘presidentA, con la ‘a’ al final. Hizo historia en 2024 al convertirse en la primera mujer en gobernar México; y se enfrenta a dos grandes retos: la violencia impulsada por el narcotráfico y los instintos expansionistas del presidente estadounidense Donald Trump”, escribió Jorge Ramos respecto a la mandataria en TIME.

Machado es una de las principales figuras de la oposición en la política venezolana @mariacorinamachado vía Instagram

Por su parte, María Corina Machado Parisca fue impulsada por Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América. “Es la Dama de Hierro venezolana, es la personificación de la resiliencia, la tenacidad y el patriotismo (...) Nunca ha cedido en su misión de luchar por una Venezuela libre, justa y democrática (...) Durante el último año, su determinación enfrentó desafíos sin precedentes al plantar cara al régimen de Maduro por socavar la voluntad del pueblo.” sentenció Rubio en su semblanza respecto a Machado.

Ambas mujeres tienen en común la ascendencia latina y la gran influencia que representan en la política de sus respectivos países. Sin embargo, sus ideologías resultan contrastantes al analizar el poder femenino en la región: por un lado, la presidenta Sheinbaum da la cara por MORENA, un partido de izquierda; mientras que Machado es una de las figuras de derecha liberal más renuentes ante el renovado régimen de Nicolás Maduro.

Otros latinos presentes en la lista

Si bien Claudia Sheinbaum Pardo y María Corina Machado Parisca resaltan en la lista de TIME100 por ser mujeres políticas, otras figuras de América Latina también llamaron la atención de diversos internautas:

Javier Milei : presidente de Argentina, reconocido por su impacto en la política regional y su cercanía con el gobierno actual de Estados Unidos. ​

: presidente de Argentina, y su cercanía con el gobierno actual de Estados Unidos. ​ Andrea Vidaurre : activista peruana y cofundadora del Colectivo Popular para la Justicia Ambiental

: activista peruana y cofundadora del Colectivo Popular para la Justicia Ambiental Diego Luna: actor mexicano, reconocido por su amplia trayectoria en cine y su influencia cultural.

Diego Luna es uno de los actores latinos mejor pagados en Hollywood @/diegoluna_ vía Instagram

Willy Chavarría : diseñador de moda mexicano-estadounidense, conocido por su enfoque en la inclusión y representación de sus rapices en la moda. ​

: diseñador de moda mexicano-estadounidense, conocido por su enfoque en la inclusión y representación de sus rapices en la moda. ​ Sandra Díaz: bióloga argentina, reconocida por su trabajo en pro de la biodiversidad y por su activismo con respecto al cambio climático.