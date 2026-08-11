La petición de Carlos III a Kate Middleton para que cambiara su nombre enfureció a Guillermo, según la última revelación de un libro

Que la familia real británica haya sido protagonista de numerosas disputas a lo largo de los siglos no es nada nuevo, pero el periodista Christopher Andersen, autor del libro ¡Kate! El coraje, la gracia y el poder de la mujer que será reina, aportó un nuevo episodio a la creciente colección de cruces reales. Según el escritor, el príncipe Guillermo se enojó luego de que el rey Carlos III y la reinga Camilla sugirieran que Kate Middleton cambiara la ortografía de su nombre al unirse a la familia real.

Según el libro, “Carlos y Camila tenían cada uno un monograma real que consistía en dos letras ‘C’ entrelazadas bajo una corona, y expresaron su preocupación de que un tercer emblema real con la letra ‘C’ sería excesivo”. “¿Le importaría a Kate cambiar la ortografía de su nombre completo de ‘Catherine’ a ‘Katherine’?”, preguntó el monarca, que en aquel entonces era príncipe.

“Ofendido por otra orden de las altas esferas, destinada esencialmente a complacer a Camilla, Guillermo, furioso, respondió en nombre de su esposa. La petición era sencillamente ‘insultante’, le dijo a su padre; no solo para Kate, sino para toda su familia”, concluía el texto.

Kate y el príncipe Guillermo Aaron Chown - POOL PA

“[El rey y Camilla] esperaban que ella aceptara, ya que siempre fue una persona amable y colaboradora que sabe trabajar en equipo… Pero no tuvieron en cuenta que ella personalmente prefiere que la llamen Catherine y valora mucho el nombre que le dieron sus padres”, definió el libro. A pesar del enfado de Guillermo, Kate —o mejor dicho, Catherine— creía que el ahora rey había sido influenciado por otra persona, dado el afecto que sentía por su suegro.

El pasaje mostró cómo la familia real se preocupa hasta por los más mínimos detalles de su imagen pública, así como por la compleja lucha jerárquica que supone la “guerra por el trono” inglesa. Sin embargo, la obra también dejó en claro que Guillermo “siempre luchó con uñas y dientes por Kate” desde el principio de su relación.

Andersen corroboró esta teoría con otro episodio en el que Guillermo, completamente enfurecido, ordenó al equipo legal del Palacio que procesara penalmente a los responsables de publicar fotos de Kate en topless, que aparecieron en una publicación francesa en 2012.

El rey Carlos III y la reina consorte Camilla le habrían pedido a Kate que cambie su nombre Twitter/@RoyalFamily/Hugo Burnand

La visita de Enrique

El rey Carlos III recibió hace pocas semanas al príncipe Enrique, a su esposa Meghan y a los hijos de ambos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, en el primer encuentro entre los duques de Sussex y el resto de la familia real británica desde 2022, según informaron los medios locales.

La BBC agregó que el encuentro tuvo como escenario Highgrove House, la residencia de campo del monarca. El Palacio de Buckingham confirmó que el rey y la reina Camilla habían recibido a la familia esa misma tarde.

Este se trató del primer viaje conjunto de Enrique y Meghan al Reino Unido desde 2022, cuando ambos asistieron al funeral de la reina Isabel II. Desde entonces, el duque había regresado en solitario en más de una ocasión, entre ellas una visita en septiembre pasado en la que se reunió con su padre.

Esta semana, Enrique participó en varios actos públicos en suelo británico, aunque hasta el último momento no había sido confirmado si Meghan y sus hijos también viajarían con él.