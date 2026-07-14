El desafío demográfico que amenaza con transformar el futuro de Europa

BRUSLEAS, Bélgica.– Con 450,6 millones de habitantes, la población de la Unión Europea (UE) está a punto de alcanzar su máximo histórico y empezará a disminuir en las próximas décadas, afirmó este martes un informe que pone de relieve los desafíos que plantea el envejecimiento poblacional.

Según el Centro Común de Investigación (CCR), instituto adscrito a la Comisión Europea, el número de habitantes de la UE seguirá aumentando ligeramente hasta 2029, cuando alcanzará unos 453,3 millones de personas, antes de iniciar un descenso lento pero sostenido.

La esperanza de vida en Unión Europea alcanzó los 81,5 años en 2024 (Fuente: Pexels)

Para 2050, Europa contará con unos 445 millones de habitantes, y para el 2100 la cifra caerá hasta los 398,8 millones, un nivel de población comparable al de la segunda mitad de la década de 1970.

Además, los europeos viven más tiempo que nunca. La esperanza de vida alcanzó los 81,5 años en 2024, gracias a los avances de la medicina y la mejora de las condiciones de vida. De aquí a 2050, casi uno de cada tres habitantes de la UE tendrá 65 años o más, frente a uno de cada cinco en la actualidad.

De cara a 2100, la esperanza de vida podría superar los 90 años para las mujeres y los 86 años para los hombres.

El número anual de nacimientos en la Unión Europea se ha reducido casi a la mitad en los últimos 60 años

Al mismo tiempo, un chico nacido en la UE en 2023 puede esperar vivir una vida libre de enfermedades graves hasta los 75,3 años, según indica el estudio demográfico.

El informe señala además que el número anual de nacimientos en la UE se ha reducido casi a la mitad en los últimos 60 años, tras alcanzar un máximo de fertilidad de 6,8 millones de nacidos vivos en 1964.

En 2024, solo nacieron 3,55 millones de bebés en la UE, la cifra más baja de los datos registrados presentados.

Desafíos del envejecimiento poblacional

Estos cambios plantean “importantes desafíos”, como la escasez de mano de obra, una mayor presión sobre las finanzas públicas, tensiones en los sistemas de salud, educación y formación, así como sobre la cohesión territorial, reconoció la UE.

Sin embargo, también crean nuevas oportunidades de mercado en torno a la denominada economía plateada (silver economy), centrada en productos y servicios destinados a las personas mayores, incluidas innovaciones en los ámbitos de la salud y la tecnología.

La UE insiste en que mejorar la productividad y reducir el desempleo serán factores esenciales para compensar los efectos del envejecimiento poblacional Agencia AFP - AFP

"Vivimos más años y con mejor salud que nunca, uno de nuestros mayores logros. Pero el cambio demográfico está transformando nuestras sociedades, nuestras economías y nuestros mercados laborales", afirmó en un comunicado la comisaria europea Dubravka Suica.

“Debemos actuar ahora para convertir esta transformación en una oportunidad”, agregó la funcionaria.

La UE insiste en que mejorar la productividad y reducir el desempleo serán factores esenciales para compensar los efectos de la disminución de la población en edad de trabajar.

En la actualidad, cerca del 20% de las personas en edad laboral están fuera del mercado de trabajo MARTIN LELIEVRE - AFP

En la actualidad, cerca del 20% de las personas en edad laboral están fuera del mercado de trabajo. La brecha de empleo entre mujeres y hombres sigue siendo de 10 puntos porcentuales, mientras que ocho millones de jóvenes no estudian, no trabajan ni reciben formación.

El informe también señala que la inmigración "desempeña un papel cada vez más importante en la evolución de la población, al compensar parcialmente los efectos negativos del envejecimiento demográfico y de la reducción de la población activa", aunque por sí sola no puede modificar de forma significativa la trayectoria demográfica de la UE.

Agencia AFP