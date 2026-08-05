La reacción de los principales diarios de Brasil tras la decisión de Lula de retirar al embajador argentino

Tras conocerse la decisión del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de reducir la representación diplomática en la Argentina y demorar el regreso del embajador Julio Bitelli a Buenos Aires, los principales diarios y medios del país vecino calificaron de “grave” la crisis diplomática, desatada en gran medida por las declaraciones de Javier Milei contra su homólogo, a quien llegó a tildar de “presidiario” y “corrupto”.

Uno de los primeros en dar a conocer la noticia fue el diario Folha de S.Paulo que definió el episodio como una decisión “sin precedentes” que representa “la crisis más grave en décadas con la Argentina”, socio comercial y aliado histórico de Brasil. En el artículo, se adjudica la crisis a los dichos de Milei durante la convención del Partido Liberal, el 25 de julio pasado, donde Flavio Bolsonaro formalizó su candidatura a presidente.

Brazilian Sen. Flavio Bolsonaro, right, handles an oversized pair of scissors, accompanied by Argentina's President Javier Milei during the Liberal Party convention where Bolsonaro was confirmed as the party's presidential candidate, in Sao Paulo, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Ettore Chiereguini) Ettore Chiereguini - AP

En lo nota, además, las periodistas Patrícia Campos Mello y Daniela Arcanjo aclaran que la decisión de Lula “no constituye una expulsión” para el embajado argentino Daniel Raimondi, sino que se le informó “que podía regresar” a la argentina, pero sin plazo y declaración de “persona non grata”. Por otro lado, el diario brasileño hace mención a la situación de Bitelli, quien por el momento permanecería en el país vecino, luego de ser llamado a consultas, ni bien se desató la polémica por los dichos de Milei.

Por su parte, OGlobo, destacó en un titular que el gobierno de Lula había rebajado las relaciones diplomáticas con Argentina “tras los nuevos ataques de Milei”. Así, el reconocido diario brasileño adjudicó la medida a los recientes declaraciones de Milei este domingo en una entrevista en LN+, donde el mandatario volvió a cruzar a su par brasileño al que llamó nuevamente “ladrón” y “corrupto”.

Según señala O Globo, este último episodio habría sido el detonante de la represalia diplomática. El diario también publicó una columna de opinión del periodista Elio Gaspari, en la que analiza el polarizado escenario electoral de cara a los comicios del 4 de octubre. En el artículo, además de atribuirle al actual mandatario una campaña plagada de anuncios sin sustento, advierte sobre los riesgos que podría representar la enemistad que el líder del PT mantiene con los presidentes Estados Unidos y la Argentina, quienes, según denuncia, “lo atacan con el objetivo expreso de interferir en las elecciones brasileñas”.

El título de Folha de S.Paulo

“Esto nunca se había visto antes, ni con aranceles (en el caso de Trump) ni con tácticas desleales (refiriéndose a Milei)”, se remarca en el artículo.

Por último, el diario Estadão también hizo mención a las “nuevas ofensas de Milei a Lula”, como el detonante directo de la penalidad diplomática.

“Se prevé que esta medida se mantenga mientras el presidente Javier Milei continúe haciendo declaraciones ofensivas contra su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva. La embajada seguirá funcionando bajo la dirección de un encargado de negocios, sin la presencia del titular de la misión”, precisó el medio brasileño.

La reacción del Gobierno

Tal como publicó LA NACION, Milei dejó en claro que no habrá un pedido de disculpas para Lula y en cambio tanto la Casa Rosada como Cancillería confirmaron que está en carpeta la organización de una cumbre de presidentes de la derecha regional en Buenos Aires, aún sin fecha precisa.

“Ha habido expresiones de ambos lados que transparentan esas diferencias políticas e ideológicas. Argentina decidió no trasladarlas al ámbito diplomático; lamentablemente, Brasil tiene todo el derecho a decidir lo que ha decidido. Lo lamentamos porque entendemos que hay otro camino para preservar las relaciones entre nuestros países”, aseguró hoy el canciller Pablo Quirno, en conferencia de prensa.

Desde la Casa Rosada, y con motivo de la confirmación del viaje del papa León XIV a la Argentina, el caciller sostuvo que los insultos del Presidente hacia Lula tuvieron su contraparte en “miembros del gobierno brasileño que también insultaron al Presidente”.