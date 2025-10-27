La reacción de los principales medios del mundo tras la victoria de La Libertad Avanza

En la noche de este domingo, el presidente Javier Milei festejó el resultado obtenido, tras ganar en 16 distritos y a nivel nacional. En tanto, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires admitió la derrota y dijo que fue “un resultado muy ajustado”. Tras conocerse los resultados, los medios de comunicación más importantes del mundo informaron sobre las elecciones argentinas en sus principales sitios de noticias.

En general, las coberturas destacaron la importancia de la victoria obtenida por el gobierno de Javier Milei, le reconfiguración que atravesará el congreso argentino y el rol de Donald Trump en esta campaña.

En Estados Unidos seguían de cerca los comicios, después del apoyo financiero del presidente estadounidense y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Allí, uno de los principales diarios New York Times tituló: “Los votantes argentinos otorgan a Javier Milei una victoria crucial en las elecciones de mitad de período”. El artículo lleva la firma de la periodista Emma Bubola.

La victoria del gobierno se destacó en la portada del New York Times

Por su parte, The Washington Post informó: “Milei se encamina a ganar un Congreso más amigable tras el rescate estadounidense”. El artículo, firmado por los periodistas Sammy Westfall y Frances Vinall, recordaba que las elecciones de medio término tuvieron lugar mientras Estados Unidos finaliza un paquete de rescate de hasta 40 mil millones de dólares para la Argentina.

La victoria de Milei en los medios del mundo

En España, los dos medios con mayor difusión le dieron a la noticia sobre los resultados de Argentina el lugar de mayor exposición. En El País, las primeras cuatro noticias de la portada están dedicas a este tema. La central, subraya la relevancia del porcentaje obtenido por el oficialismo.

El País de España abrió su portal con cuatro notas sobre la victoria de Javier Milei

En tanto, el portal de El Mundo destacó la noticia en primera plana y lo definió como un “triunfo claro” frente al peronismo. El medio español señala que el oficialismo argentino atravesó “meses de turbulencias y malas noticias”. Además, señalaron la sorpresa generada por la victoria obtenida por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

La portada del medio español El Mundo

Dentro del viejo continente, otro de los medios que cubrió esta elección fue The Guardian. En este caso, el énfasis estuvo puesto en la posibilidad de que esta elección se constituya como un “punto de inflexión”. Califican al oficialismo como un partido de extrema derecha.

El medio británico remarcó la importancia de Donald Trump en la campaña, indicaron que anunció un rescate de US$40.000 millones y que aclaró que la continuación de dicha ayuda se encontraba atada a la victoria de su homólogo argentino.

"Punto de inflexión"

Le Corriere es otro de los importantes medios europeos que se hicieron eco de la elecciones legislativas en la Argentina. “Bajo la atenta mirada de Trump”, señalaron en el título de su principal nota al respecto.

El triunfo de Milei en la Argentina tuvo repercusión en el resto del mundo

En la región, El País de Uruguay abrió su portal online de noticias con la sorpresiva victoria de Milei y su “rotunda victoria. El medio analizó también los dichos del Presidente y sus próximos pasos, luego de los resultados de este domingo.

El importante medio brasileño O Globo destacó los porcentajes obtenidos por LLA a nivel nacional. Además destacaron un fragmento del discurso que dio Javier Milei tras conocerse los resultados, en el que afirmó que con este resultado la Argentina decidió dejar atrás “100 años de decadencia”.

O Globo calificó como "sorprendente victoria" al resultado obtenido por el oficialismo argentino en las elecciones de medio término O Globo

Por su parte, La Tercera de Chile le dio un lugar en su sitio, aunque menos relevante que el resto de los portales. El diario habló de una elección marcada por una “histórica abstención”.

La Libertad Avanza consiguió una amplia victoria a nivel nacional, con 40,72%, y ganó en la provincia de Buenos Aires, el bastión del peronismo, donde el 7 de septiembre pasado perdió por 13 puntos en los comicios locales.