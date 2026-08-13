La revista Forbes despidió a uno de sus editores tras descubrir que recibió un pago secreto de US$6.000.000

La revista estadounidense Forbes, especializada en negocios y finanzas, despidió a su director de contenidos y editor jefe, Randall Lane, luego de que una investigación revelara que había recibido un pago de US$6.000.000 por parte del fundador de una empresa que realiza listas de los mejores asesores financieros y patrimoniales del mundo, y que colaboraba con el medio de comunicación.

RJ Shook, de Shook Research, le pagó a Lane millonarias sumas de dinero que no fueron declaradas a inicios de 2026, según una investigación de The New York Times, lo que generó dudas sobre un posible conflicto de intereses por la relación comercial entre Forbes y la empresa.

El pago se realizó después de que Shook vendiera una participación mayoritaria en Shook Research a PPC Enterprises, una firma de capital privado. The New York Times reveló que no existen datos claros sobre el motivo de la transferencia, pero fuentes cercanas a los involucrados aseguraron que se trató de un “reconocimiento por los consejos” que le habría brindado el periodista a lo largo de los años.

El vínculo de negocios entre ambos comenzó en 2016, cuando la revista publicó por primera vez la clasificación de asesores patrimoniales en colaboración con la firma asesora. A lo largo de la última década, Forbes lanzó numerosos listados basados en investigaciones de Shook Research, que destacan a los “Mejores Asesores Patrimoniales de la Próxima Generación en cada Estado” o los “Mejores Equipos de Gestión Patrimonial Privada”.

Lane era director de Forbes desde 2011 Astrida Valigorsky - Getty Images North America

Para elaborar las listas, los empleados de la consultora entrevistan y analizan a asesores financieros de todo el país y envían sus clasificaciones a Forbes, que las revisa y publica. Si bien los elegidos no reciben un pago por aparecer en la lista, sí pueden adquirir placas, logotipos y perfiles digitales detallados que conmemoren su inclusión. En ese caso, Forbes comparte ese dinero con Shook Research, que destaca la afiliación en su sitio web corporativo.

Según una copia del manual del empleado de Forbes al que accedió The New York Times, la publicación tiene una política que exige a sus empleados solicitar permiso antes de realizar actividades comerciales externas y les prohíbe obtener beneficios personales, (directos o indirectos) de las transacciones comerciales de la empresa. A su vez, los medios tradicionales suelen prohibir a sus periodistas aceptar pagos de fuentes o socios comerciales para evitar conflictos de intereses.

Una portavoz confirmó al mismo medio que Lane ya no trabaja para la revista, pero no quiso hacer comentarios sobre el supuesto pago. A su vez, desde Shook Research también se negaron a dar declaraciones.

El rol de Randall Lane

Director de contenidos de la revista Forbes desde 2011, Lane era también el responsable editorial en el rol de editor en jefe desde 2017.

Anteriormente se había desempeñado en funciones similares en el sitio especializado en noticias y cultura pop The Daily Beast, después de fundar su propia empresa y tras haber sido asesor del gobierno de George W. Bush entre 2001 y 2004 en cuestiones de comunicación relacionadas con atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.

Tras la noticia de su desvinculación de la empresa, Lane confirmó que se equivocó y pidió disculpas. “Cometí un error y asumo la responsabilidad”, declaró el periodista de 58 años en un comunicado exclusivo a The New York Times. “Tuvo que haber revelado el regalo y no hacerlo fue un grave error de juicio. Lo lamento profundamente y, por eso, perdí el trabajo y el equipo que tanto aprecio. Nada de esto cambia mi opinión sobre Forbes y la gente maravillosa que trabaja ahí”, añadió Lane.