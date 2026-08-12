Trump anunció que la portavoz de la Casa Blanca dejará su cargo a fin de mes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a fin de mes para dedicarse a la crianza de sus hijos. La funcionaria, de 28 años, había regresado hace poco al trabajo tras una breve licencia por el nacimiento de su segundo hijo en mayo.

“Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a fines del mes para poder dedicar más tiempo a sus hermosos hijos pequeños y a su familia, ¡una decisión que comprendo y respeto plenamente!“, expresó el mandatario a través de Truth Social.

Fue la persona más joven en tener el cargo de portavoz de la Casa Blanca en la historia del país.

El posteo de Donald Trump Captura

Leavitt se convertirá en una de sus principales asesoras externas y “una voz influyente dentro del Partido Republicano”, mientras trabajan “para desafiar a la historia y lograr una victoria contundente en las elecciones de mitad de mandato”.

“Karoline ha sido una verdadera líder en la Casa Blanca y ha realizado una labor extraordinaria luchando por la justicia y la libertad desde 2018, incluida nuestra histórica campaña de reelección de 2024. Karoline ha sido una de las mejores secretarias de prensa de la Casa Blanca en la historia del cargo. ¡Gracias, Karoline, por un trabajo bien hecho!“, concluyó.

Leavitt trabajó como asistente de prensa durante la primera presidencia de Trump y fue una de las defensoras más visibles del movimiento “Make America Great Again” de Trump.

Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One, acompañado por la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt Mark Schiefelbein - AP

La funcionaria realizó una publicación en sus redes sociales comentando su partida del puesto. “Ejercer como la secretaria de prensa de la Casa Blanca durante el último año y medio fue el honor y la aventura de mi vida. Estoy profundamente agradecida con el presidente Trump por darme tantas oportunidades extraordinarias, como trabajar en el Ala Oeste y pasar incontables horas en el Despacho Oval, volar por todo el mundo y reunirme a líderes extranjeros, así como recorrer nuestro hermoso país y conocer a estadounidenses de todos los ámbitos de la vida”, detalló.

Más que nada le agradeció al mandatario por “haberle confiado el gran privilegio de hablar en su nombre desde el podio de la Casa Blanca”.

La vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt Andrew Leyden - ZUMA Press Wire DPA

“He hablado con gran orgullo de los numerosos logros históricos de esta administración, y he disfrutado enormemente al exigir responsabilidad a los medios de tendencia liberal y asegurar que el pueblo estadounidense conozca la verdad sobre los éxitos del presidente Trump”, señaló.

Luego, brindó detalles sobre esta nueva etapa de su vida, donde decidió apartarse del cargo para dedicarse a la crianza de sus hijos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump X (@karolineleavitt)

“Ser madre y recibir a un nuevo bebé mientras desempeño uno de los trabajos más exigentes del mundo ha sido, por decir lo menos, la etapa más gratificante y, a la vez, desafiante de mi vida. Lo cierto es que, desde que regresé a la Casa Blanca tras el nacimiento de mi hija, he sentido en lo más profundo que no puedo ser la mejor madre que mis dos hijos pequeños merecen si dedico el tiempo, la energía y la atención constante que exige el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca; por ello, finalmente he tomado la decisión agridulce de dejar la Casa Blanca y emprender un nuevo capítulo en mi vida”, explicó.

Expresó que Estados Unidos se enfrenta a “una amenaza existencial por parte de un Partido Demócrata cada vez más extremista” que busca “destruir todo lo grandioso” del país. “Creo que nos corresponde a todos los que nos importa este país luchar contra esa amenaza. Mi lucha entra en una nueva fase, pero está lejos de haber terminado”, opinó.