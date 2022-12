La verdadera historia de “Peter azotado”, el esclavo cuya desgarradora fotografía cambió la percepción de la esclavitud en Estados Unidos

escuchar

Una fotografía de un hombre esclavizado que sobrevivió a un feroz azotamiento que le dejó su cuerpo mutilado y con cicatrices ayudó a revelar la brutalidad de la esclavitud en Estados Unidos.

La película “Emancipation”, estrenada recientemente y protagonizada por Will Smith, cuenta la historia de ese esclavo, apodado “Peter azotado” (también conocido como Gordon).

Aunque su piel había sido desgarrada numerosas veces por los latigazos y había cicatrizado, Gordon, un hombre esclavizado que había logrado escapar, posó desafiante para un retrato en 1863.

En el apogeo de la Guerra Civil de EE.UU., cuando los horrores de la esclavitud se denunciaban a menudo como falsa propaganda, la escalofriante fotografía reveló la innegable verdad.

Los abolicionistas llamaron al hombre de la foto “Peter azotado”, y aunque los historiadores han debatido su verdadero nombre, hay pocas dudas sobre el impacto que tuvo su imagen en la psique estadounidense.

“La fotografía mostraba que estas eran personas reales con experiencias reales. Se tomó para presentar una narrativa visual del horror de la esclavitud durante la Guerra Civil”, le dijo a la periodista Chelsea Bailey de la BBC Barbara Krauthamer, una destacada historiadora de la esclavitud y la emancipación de EE.UU. y decana del Colegio de Humanidades y Bellas Artes de la Universidad de Massachusetts Amherst.

Will Smith protagoniza el film

“Lo que con frecuencia se pierde es el foco en el hombre mismo: la historia de este hombre que comprende que la Guerra Civil es una oportunidad para, literalmente, tomar posesión de su cuerpo y su vida”.

La película protagonizada por Smith y dirigida por Antoine Fuqua se inspiró en la verdadera historia de Gordon.

“Esta no es otra película de esclavos. Esta es una película sobre la libertad”, dijo Smith durante el estreno. “Creo que es una historia que todos necesitamos ver, escuchar y sentir”.

Fuga

En abril de 1863, pocos meses después de que los esclavos fueran declarados libres en la Proclamación de Emancipación, Gordon se topó con un campamento de soldados de la Unión en las afueras de Baton Rouge, Luisiana.

Agotado, muerto de hambre y vestido apenas con harapos, se derrumbó al ver a los soldados negros liberados que luchaban para acabar con la esclavitud en el país, según contaba una columna de diciembre de 1863 del New-York Daily Tribune. Inmediatamente pidió alistarse.

Durante un examen médico, Gordon les dijo a los oficiales que decidió escapar después de sobrevivir a una paliza brutal que lo dejó al borde de la muerte y en coma durante dos meses.

Tras ser perseguido durante 10 días por sabuesos y cazadores de esclavos en los pantanos de Luisiana, Gordon finalmente llegó al campamento de la Unión... y a su libertad.

Los azotes eran una forma de castigo cotidiano para los esclavos

Luego reveló su “espalda flagelada” como prueba. Los fotógrafos que acompañaban a los soldados tomaron la ahora infame foto de Gordon posando, con la espalda descubierta y la mano en la cadera.

El Tribune señalaba que la vista de su cuerpo mutilado “provocó un escalofrío de horror en todos los blancos presentes, pero los pocos negros que esperaban... prestaron poca atención al triste espectáculo, eran escenas tan terribles pero dolorosamente familiares para todos ellos”.

Según la Galería Nacional de Arte, un periodista de Nueva York dijo que la imagen debería “multiplicarse por 100.000 y esparcirse por los estados”.

Y eso fue exactamente lo que pasó.

Los horrores de la esclavitud se vuelven virales

El retrato de Gordon fue tomado en un momento en que el país debatía si los esfuerzos de la guerra valían la pena y si los hombres negros, esclavizados o liberados, deberían poder alistarse como soldados.

En su libro “Envisioning Emancipation: Black Americans and the End of Slavery” (Imaginando la emancipación: los afroamericanos y el fin de la esclavitud), la profesora Krauthamer y su coautora, la historiadora de la fotografía Deborah Willis, describen cómo los avances en la fotografía permitieron que la imagen de la espalda azotada de Gordon se reprodujera de manera asequible en pequeñas tarjetas y se compartiera ampliamente.

Los abolicionistas vendieron reimpresiones de la imagen para recaudar dinero para sus esfuerzos. Pero, según explica Krauthamer, las reacciones al retrato fueron mixtas.

“Era muy común que la gente dijera, es falso, no lo creo”, dice. “Los blancos no creían que los negros fueran testigos fiables, ni siquiera de sus propias experiencias”.

El 4 de julio de 1863, la popular revista “Harper’s Weekly” reimprimió un grabado de Gordon/”Peter azotado” junto con imágenes de Gordon con el uniforme de la Unión. El artículo adjunto se titulaba “Un negro típico” y describía el angustioso escape de Gordon de la esclavitud y el valiente historial de servicio en el ejército de la Unión.

Incluso para un artículo en el que se criticaba la esclavitud, los historiadores notaron los matices del racismo cuando el autor se esfuerza por describir la “inteligencia y energía inusuales” de Gordon.

El legado de “Peter azotado”

La Guerra Civil fue el primer conflicto que se documentó a través de la fotografía, pero muy pocas imágenes capturan los horrores y la brutalidad de la esclavitud con tanta claridad como la imagen de “Peter azotado”.

Maime, la madre de Emmett Till, cae de rodillas al recibir el cuerpo de su hijo asesinado

Aunque sus imágenes se convirtieron en una herramienta eficaz para los mensajes y la propaganda contra la esclavitud, Krauthamer señala que se sabe muy poco sobre la vida y el legado de Gordon después de unirse al ejército de la Unión.

“Se debe argumentar que [el retrato] era solo otra forma de objetivizar un cuerpo negro”, explica, y agrega que las discusiones modernas sobre el retrato de Gordon subrayan el poder de la fotografía para documentar la verdad.

Menos de un siglo después de que se tomara el retrato de Gordon, la madre de Emmett Till, Maime, celebró el funeral de su hijo con el ataúd abierto después de que este fuera brutalmente secuestrado, torturado y linchado. Según dijo, “quería que el mundo viera lo que le hicieron a mi bebé”.

Esa foto del cuerpo mutilado de Till también conmocionó la conciencia estadounidense y reveló el legado perdurable del racismo en EE.UU.

Krauthamer dice que, como historiadora, trata de enfocarse no solo en el dolor sino también en la alegría de la experiencia afroamericana en su trabajo.

“Creo que mucho (....) se ha centrado en ‘¿cuál es la verdadera historia?’ Y yo solo quiero saber, ¿cómo era su vida? ¿A quién amaba? ¿Qué esperaba lograr?

“Mi esperanza es que eso sea lo que la película de Will Smith y esta fotografía hagan: abir un portal a nuestra capacidad de imaginar esa historia y esa humanidad”.

BBC Mundo

BBC Mundo