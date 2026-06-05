Un dron golpea el mayor puerto de un vecino de Ucrania y crece la alarma en Europa
El incidente que ocurrió en la ciudad rumana de Constanza no causó víctimas; aún se desconoce el origen del artefacto; la semana pasada, un dron ruso se estrelló contra un edificio residencial en el país miembro de la OTAN
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BUCAREST.– Un dron marítimo del tipo utilizado en la guerra en Ucrania se autodetonó el viernes en el puerto rumano de Constanza cerca de una terminal petrolera, en el mar Negro, sin causar víctimas, según informaron las autoridades.
La explosión fue el segundo incidente grave en una zona poblada del país vecino al conflicto en apenas una semana, a medida que aumenta la amenaza de que la guerra en Ucrania, que lleva combatiendo la invasión rusa desde 2022, se extienda a otros territorios.
Las autoridades rumanas no especificaron si el dron era de origen ucraniano o ruso.
El sitio web de noticias www.g4media.ro citó al prefecto del condado de Constanza, Adrian Teodor Picoiu, quien afirmó que Kiev notificó a Rumania que el dron formaba parte de un grupo de cinco, de los cuales uno había explotado en Ucrania.
Las autoridades ucranianas no hicieron comentarios de inmediato, mientras que la embajada de Rusia en Rumania afirmó en un comunicado que los drones eran vehículos aéreos no tripulados de la Marina ucraniana.
Vecina al conflicto
La explosión se produce una semana después de que las autoridades informaran de que un dron ruso se estrelló contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Galați, al sureste de Rumania, cerca de la frontera con Ucrania, hiriendo a dos personas. Es la primera vez en la guerra que un dron impacta en una zona densamente poblada de un estado miembro de la OTAN.
El Ministerio de Defensa de Rumania había informado anteriormente que el objeto se autodetonó a las 10.30 hora local (4.30 en la Argentina) y que no formaba parte del equipamiento del Ejército rumano ni había participado en las recientes maniobras en el mar Negro.
El puerto, el mayor de Rumania, fue evacuado, y se advirtió a los residentes que evitaran la costa del mar Negro, mientras que varios barcos y dos helicópteros sobrevolaban la zona, según informó el viceministro del Interior, Raed Arafat, en una rueda de prensa.
“Existe la posibilidad de que haya otros drones. No estamos entrando en pánico. Estas son medidas preventivas”, afirmó Arafat a los periodistas. “Si hay otros drones, queremos asegurarnos de que no haya otra explosión en un área donde la gente no haya sido evacuada”, agregó el funcionario.
El presidente rumano, Nicusor Dan, subrayó que las fuerzas del orden y los servicios de seguridad “actuaron con rapidez y de manera preventiva” antes de la explosión y que la prioridad era la protección de vidas y la seguridad de la infraestructura portuaria.
“Con un conflicto militar en la frontera, es evidente que el entorno de seguridad en el que estamos es delicado, por lo que mantendremos un alto nivel de vigilancia”, explicó Dan, que agregó que el incidente es una “consecuencia directa de la guerra de agresión desatada por Rusia contra Ucrania”.
Incursiones en la OTAN
Los dos incidentes son algunos de los más recientes en una serie de incursiones de drones –tanto de Rusia como de Ucrania– que han afectado a algún miembro de la OTAN desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.
Las fuerzas rumanas destruyeron otro dron marítimo en el mar Negro el miércoles. Desde el inicio de la guerra en el país vecino, el Ministerio de Defensa indicó que la Armada rumana ha neutralizado nueve de 156 minas marinas en la cuenca del mar Negro.
El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió apoyo a Rumania el viernes tras el incidente.
“Haremos todo lo que sus autoridades consideren necesario para proteger la soberanía de la tierra y del aire”, sostuvo Macron. “Pueden contar con nosotros”, agregó el presidente.
Por su parte, la Unión Europea (UE) estaba brindando “plena solidaridad y apoyo a Rumania”, dijo el viernes el presidente del Consejo Europeo, António Costa.
Full solidarity and support to Romania following the drone explosion in the port of Constanta this morning.— António Costa (@eucopresident) June 5, 2026
This is the third significant security incident in Romania in recent weeks. These incidents are a direct consequence of Russia’s war of aggression against Ukraine.
The…
“La UE condena las reiteradas violaciones del espacio aéreo de los Estados miembros y reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad de todos los Estados miembros", escribió Costa en una publicación en internet el viernes.
“Este es el tercer incidente de seguridad significativo en Rumania en las últimas semanas. Estos incidentes son una consecuencia directa de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”, agregó el funcionario.
Agencias AP y Reuters
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