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Un analista internacional explicó en detalle la gravedad del ataque a San Petersburgo y el papel de la OTAN en la guerra

En comunicación con LN+, Andrés Repetto profundizó en la escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia en medio de un ataque con drones ucranianos en la ciudad natal de Putin

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En diálogo con LN+, Andrés Repetto analizó el ataque de drones ucranianos en San Petersburgo: "La imagen está mostrando uno de los objetivos que fue atacado, que es una refinería en esta ciudad"
En diálogo con LN+, Andrés Repetto analizó el ataque de drones ucranianos en San Petersburgo: "La imagen está mostrando uno de los objetivos que fue atacado, que es una refinería en esta ciudad"AP

Tras el ataque de drones rusos sobre la ciudad de Kiev, en Ucrania, que provocó la muerte de 18 personas y otras 100 resultaron heridas, drones ucranianos bombardearon la ciudad de San Petersburgo, la ciudad natal del presidente ruso Vladimir Putin.

En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto profundizó en LN+ sobre el escenario actual entre ambos países, a casi cinco años desde el comienzo del conflicto.

Sobre el último ataque ucraniano, sostuvo: “Esta imagen, sin duda, tiene mucho simbolismo, porque es la ciudad natal del presidente ruso, Vladimir Putin” y, enseguida, explicó: “El contexto en el que está ocurriendo...se está llevando adelante lo que se conoce como la Davos rusa, una reunión donde el presidente ruso busca mostrar la imagen de Rusia al mundo, donde van a ir 20.000 personas, donde Rusia va a tratar de atraer capitales e inversiones”.

Nuevo ataque masivo de drones ucranianos
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