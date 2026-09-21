Las grandes cadenas dejaron sin audio a Trump tras el veto a CNN, Politico y MS NOW

WASHINGTON.– Donald Trump cortó la cinta del nuevo helipuerto de la Casa Blanca este lunes y comenzó a hablar ante las cámaras. Pero casi no se lo escuchó. Sin los micrófonos y el equipamiento que habitualmente aporta el pool de televisión, sus palabras quedaron tapadas por el ruido ambiente durante una transmisión oficial que expuso, de manera inesperada, las consecuencias del último enfrentamiento del presidente norteamericano con algunos de los principales medios del país.

Se corta el micrófono de Trump

La escena ocurrió después de que ABC, CBS, NBC y Fox News decidieran no reemplazar a CNN en el pool televisivo de la Casa Blanca, luego de que la administración Trump le retirara el acceso junto con Politico y MS NOW. Las cinco cadenas que integran el sistema anunciaron que, por el momento, no participarán de aquellos actos presidenciales cuya cobertura depende de ese mecanismo compartido.

El conflicto escaló este lunes, cuando CNN, Politico y MS NOW demandaron a Trump y a miembros de su administración ante un tribunal federal en Washington.

Los medios sostienen que su exclusión de la Casa Blanca viola la Primera Enmienda, que protege la libertad de prensa, y las garantías de debido proceso. También solicitaron a la Justicia que suspenda la medida y restituya sus acreditaciones.

Trump había anunciado el viernes que prohibiría el ingreso de los tres medios, a los que acusó de difundir “ficción y mentiras” y de ofrecer una cobertura que considera injusta sobre su gobierno. Al día siguiente, periodistas de CNN, Politico y MS NOW que intentaron ingresar al complejo presidencial encontraron sus pases desactivados o fueron rechazados por el personal de seguridad.

El presidente defendió nuevamente su decisión este lunes. Aseguró que la Casa Blanca no llevaba adelante un ataque contra la prensa libre, sino contra lo que volvió a calificar como “fake news”, y afirmó que ese tipo de cobertura representa una amenaza para la seguridad nacional. El vicepresidente JD Vance también respaldó la medida y sostuvo que la administración no tenía obligación de otorgar acceso especial a organizaciones que, según él, producen propaganda.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos Joey Sussman - ZUMA Press Wire DPA

La respuesta de las principales cadenas añadió una dimensión inédita al enfrentamiento. El pool televisivo permite que cinco grandes cadenas -CNN, ABC, CBS, NBC y Fox News- roten la responsabilidad de seguir al presidente con cámaras y equipos técnicos, para luego distribuir las imágenes entre numerosos medios. CNN tenía asignada la cobertura de este lunes, pero la Casa Blanca la retiró del cronograma. Las otras cadenas resolvieron no ocupar su lugar.

“El público tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su gobierno”, señalaron las cinco empresas en una declaración conjunta. “Ninguna administración debería restringir a una organización de noticias porque objeta su cobertura”. La suspensión afecta exclusivamente los eventos presidenciales que dependen del pool: el mecanismo continúa para el Congreso, otras autoridades y determinados actos en Washington y otras partes del país.

La ausencia del pool quedó a la vista pocas horas después.

La disputa también complica la cobertura de la agenda presidencial de esta semana. CNN debía integrar el dispositivo televisivo durante el viaje de Trump a Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y su exclusión dejó al pool sin la cadena que tenía asignada esa tarea.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la ceremonia de inauguración del nuevo helipuerto de la Casa Blanca en el jardín sur, antes de abordar el nuevo helicóptero Marine One VH-92A Patriot para partir de la Casa Blanca rumbo a Nueva York Joey Sussman - ZUMA Press Wire DPA

Detrás de la decisión de Trump aparece, además, Natalie Harp, una estrecha colaboradora del presidente que suele seleccionar información, artículos y videos para mostrarle.

Según reportes citados por Forbes, Harp le mostró a Trump un gráfico publicado por Politico que lo irritó y clips de conductores de MS NOW críticos de su administración poco antes de que anunciara la prohibición. La relación entre esos episodios y la decisión presidencial fue atribuida por los medios a fuentes familiarizadas con lo ocurrido y no fue presentada oficialmente por la Casa Blanca como el motivo del veto.

La demanda quedó en manos del juez federal Timothy Kelly, designado por Trump durante su primer mandato. Kelly ya intervino en 2018 en otro enfrentamiento entre la Casa Blanca y CNN, cuando ordenó temporalmente restituir la acreditación del corresponsal Jim Acosta después de que la primera administración Trump le retirara su pase.

Ahora, los tres medios buscan que la Justicia vuelva a intervenir. Mientras tanto, la ausencia del pool trasladó el conflicto desde una discusión sobre acreditaciones y libertad de prensa hasta un terreno mucho más visible: las propias imágenes y sonidos con los que Estados Unidos y el resto del mundo siguen al presidente desde la Casa Blanca.

Agencias Reuters y AP