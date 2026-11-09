Las mascotas en el Vaticano: desde elefantes hasta gatos y pajaritos, una historia de compañía y fe

La Argentina recibió este domingo 8 de noviembre al papa León XIV en medio de su gira por Sudamérica. Tras su llegada y en medio de la emoción de la gente por un hecho histórico, en su órbita aparecieron historias y recuerdos de sus antecesores, desde los viajes por la región hasta hechos poco conocidos, como la cantidad de animales que el Vaticano acogió como mascotas por ódenes de los Pontífices. A continuación, un racconto de los cinco líderes de la Iglesia Católica que tuvieron bajo su cuidado especies de todo tipo.

Martín V, guardián de un loro

En 1905, Paul Maria Baumgarten publicó Curiosa aus dem Vatikanischen Archiv en el Anuario Histórico de la Sociedad Görres. Allí plasmó una investigación sobre los animales en el Vaticano y por qué habían sido introducidos los loros como primeras especies exóticas.

El primer testimonio autentificado de un loro en la Curia data de la época de Martín V (1417-1431). Un alemán llamado Johannes es descrito como familiar del Papa y guardián del loro, y la cámara apostólica le encargó que proporcionara los fondos necesarios para el mantenimiento del ave; años más tarde llegaron más especímenes a los jardines papales.

León X y el elefante

Según consignó Vatican News, en 1514, el rey de Portugal, Manuel de Aviz, le regaló al entonces papa León X un elefante albino llamado Anno. Inicialmente lo trasladaron a Roma y lo alojaron en el patio del Belvedere. Cuando el animal murió, el Sumo Pontífice le pidió al artista Rafael Sanzio que pintara un mural en su honor. Lamentablemente esa obra se perdió en el tiempo, pero quedaron los bocetos anteriores que hoy posee el Vaticano.

Boceto de Raffaello Sanzio del elefante "Annone" (Fuente: Vatican News)

León XIII y una divertida anécdota con una gacela

En comunión con la palabra que profesaba San Antonio Abad, San Francisco y otros tantos religiosos amantes de la naturaleza y los animales, León XIII (1878-1903), según lo indicó L’Osservatore Romano, había adquirido ciervos, gacelas y corzos de África para que estuvieran en libertad en los Jardines Vaticanos.

De acuerdo a los registros, una gacela saltó por encima del Pontífice y puso en riesgo su vida, pero eso no impidió que dejaran de corretear por los terrenos. “¿De verdad creíste que una gacela podría vencer a un león?”, llegó a decir el líder católico. Tras su muerte, Pío X eliminó el zoológico de la Santa Sede.

Pío XII y la famosa Gretel

Este Pontífice tuvo de mascota una jilguera a la que llamó Gretel. El ave había aparecido en uno de los patios del Vaticano con el ala rota. De inmediato, Pío XII pidió asistirla y, más tarde, durante su recuperación, la cuidó él mismo. Lo acompañaba en su tiempo de trabajo hasta altas horas de la noche. Además, cenaba y almorzaba con Gretel a su lado.

Este Papa fue fotografiado con el ave en el dedo, uno de los lugares favoritos de la jilguera para descansar. Muchas veces también lo acompañaba en uno de sus hombros durante su jornada por la Santa Sede.

En 1957, Pío XII se sumó a la defensa de los animales y envió un mensaje ante la violencia a la que se sometían en los mataderos de Roma: “El sufrimiento debe minimizarse y la crueldad inútil, prohibirse”.

Benedicto XVI y los gatos

El alemán era amante de los gatos y, durante su paso al mando de la Iglesia Católica, adoptó a varios que vivían en la calle, pero dos de estos se ganaron su corazón profundamente: Chico y Contessina. Estos felinos lo seguían por los pasillos vaticanos y hasta se llegó a publicar una autobiografía para niños que se titulaba: José y Chico, en honor a la historia del Pontífice con una de sus mascotas.

Benedicto XVI con uno de sus gatos (Fuente: San Martin Apostolate)

“En una ocasión, unos diez gatos lo siguieron hasta el Vaticano, y uno de los guardias suizos intervino diciendo: ‘Mire, eminencia, los gatos están invadiendo la Santa Sede’”, dijo el cardenal Tarcisio Bertone en un artículo del Daily Telegraph de 2005.

Los animales en el Vaticano

La presencia de animales de todo tipo en el Estado del Vaticano no solo fue muestra de amor y cariño por parte de los líderes religiosos por la fauna, sino que, en muchos casos, como lo dijo el historiador y escritor italiano Agostino Paravicini Bagliani, autor de la novela de 1994 Il corpo del papa (El cuerpo del papa), los animales se utilizaban “para crear y confirmar la autoridad y la soberanía”, de acuerdo a un artículo de The New York Times.

Juan Pablo II durante su gira por Australia en 1986 sostiene un koala como mensaje de amor hacia los animales (Fuente: Vatican News)

Así los papas recibieron de obsequio animales de todo tipo, desde elefantes, perros y aves. Era una cuestión de demostrar poder y hacer diplomacia. Sin embargo, entrado el siglo XX, esa visión cambió y los sucesivos jefes de Estado del Vaticano los adoptaron en favor de su propio gusto.