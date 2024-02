escuchar

SANTIAGO.- “Nos devolvió la vida”. Así de agradecido se mostró Jimmy Sánchez, uno de los 33 mineros rescatados desde la mina San José en 2010, hacia el expresidente Sebastián Piñera, que murió el martes en un accidente aéreo al desplomarse el helicóptero que pilotaba en un lago. Sánchez fue anoche hasta la casa del expresidente para rendirle homenaje luego de su trágico fallecimiento.

“Esta noticia la tomamos mal los 33, mis compañeros piensan lo mismo que yo”, declaró Sánchez, alegando representar el dolor de todos sus excompañeros. “Estamos mal por esta pérdida tan importante del país. Yo estoy muy agradecido, al igual que los 33, por lo que él hizo por nosotros. Nos devolvió a la vida y nos hizo estar nuevamente con las familias. Estoy muy agradecido de haberlo conocido, era una persona muy sabia, inteligente, buena persona y estamos en representación de los 33″, agregó.

“Hablé con algunos de los mineros y están muy dolidos, como la mayoría de los chilenos, y yo creo que se van a juntar para venir a Santiago a su funeral”, señaló Sánchez. “Nos trajo a la vida nuevamente”, dijo, y recordó que “el primer día que quedamos enterrados, su suegro había fallecido y su señora [Cecilia Morel] le dijo que hiciera lo posible para rescatarnos, y él siempre tuvo la seguridad que nos iba a sacar con vida de ahí”.

Mario Sepúlveda, otro de los 33 mineros de la mina San José, contó que tiene “muy lindos recuerdos” de Piñera. “El hombre fue muy respetuoso de nuestra familia en general. Hermanos, papá, tíos y quienes llegaron al campamento Esperanza hablaban muy bien de él. Mis familiares tienen muy bonitas cosas que hablar de él porque el viejo no solo era presidente, sino que a ratos se le olvidaba un poco la presidencia y se iba por la parte humana”, completó.

“Nosotros estábamos esperando el momento de morir, porque así fue nuestra verdad. Y, por otro lado, desde arriba, todos tenían la esperanza de que existiera una persona que diera la cara, y mi familia me cuenta que en algún momento llegó el presidente en helicóptero, llamó a todas las familias y se comprometió y dijo: ‘Yo a los mineros los saco vivo o muerto’”, añadió. “Y eso para mí, que se haya comprometido con esa fuerza, con esas ganas, con esas garras, yo creo que cualquiera no nace. Yo, por lo menos, en lo personal, me va a faltar vida para agradecer lo que hizo” agregó.

“Quiero, a través de estos medios, enviarle todas las condolencias a la familia de Piñera. Un abrazo, mucha fuerza”, sostuvo Sepúlveda. “Quiero que también sepan que estoy tremendamente agradecido de todas las gestiones que hizo para el rescate de 33 mineros en este país. Un abrazo, que Dios los bendiga, y espero tengan mucha fuerza”, finalizó.

Además, recalcó que el también empresario fue un “un referente en la enorme gestión de dirigir a un país. Agradecido cada día”.

