León XIV evitó que un expresidente de Uruguay le besara el anillo durante la recepción en Montevideo

MONTEVIDEO.- El expresidente de Uruguay Luis Lacalle Herrera protagonizó un incómodo momento durante la recepción al papa León XIV en Montevideo: intentó besarle el anillo, pero el pontífice retiró la mano. El episodio ocurrió este viernes en la plaza Independencia, donde el dirigente esperaba junto a otros exmandatarios para darle la bienvenida al líder de la Iglesia Católica.

El Sumo Pontífice se acercó a saludar a los presentes y les estrechó la mano uno por uno. Cuando llegó su turno, Lacalle Herrera se inclinó para besarle el anillo, pero el Papa evitó el gesto.

El momento en que León XIV evitó que Lacalle Herrera le besara el anillo

El exmandatario insistió durante algunos segundos, aunque el Papa volvió a evitarlo. Finalmente, ambos terminaron por estrecharse las manos mientras se miraban a los ojos. La secuencia quedó registrada en la transmisión y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El intercambio se produjo antes de los discursos de León XIV y del presidente Yamandú Orsi, quienes posteriormente subieron al escenario para dirigirse a las personas que aguardaban en la plaza.

Luis Alberto Lacalle Herrera es expresidente de Uruguay y padre del también exmandatario Luis Lacalle Pou

La ceremonia reunió también a los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou, hijo de Lacalle Herrera. Como consignó LA NACION, unas 30.000 personas se acercaron a recibir al Papa, que llegó en papamóvil después de recorrer la rambla. En su bienvenida, Orsi destacó la convivencia política y la presencia conjunta de exmandatarios.

Durante su intervención, León XIV vinculó su reciente operación de pulmón con las dificultades que pueden tener muchas personas para acceder a diagnósticos y tratamientos. Agradeció la atención recibida y reclamó garantizar la asistencia médica independientemente de los recursos económicos. También habló del acompañamiento a quienes atraviesan enfermedades, discapacidad, pobreza o exclusión.

“Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”, sostuvo.

León XIV y Yamandú Orsi hablaron ante unas 30.000 personas en la plaza Independencia de Montevideo Andrew Medichini - AP

Su discurso incluyó referencias al trabajo, la familia y el bien común, además de un reconocimiento a la continuidad democrática y a la transformación de la generación eléctrica uruguaya hacia fuentes renovables. Asimismo, abordó tópicos como el suicidio y la necesidad de combinar atención sanitaria, vínculos familiares y cercanía comunitaria.

El pontífice también se refirió al carácter laico del Estado y defendió que creyentes y no creyentes pudieran convivir con libertad y respeto. En ese marco, planteó que la neutralidad estatal no debía relegar la religión al ámbito privado y destacó la importancia del diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos para evitar que las diferencias derivaran en enfrentamientos.

Al anochecer, el pontífice se trasladó al Cabildo, donde recibió las llaves de la ciudad, y cerró la jornada con una misa en la Catedral Metropolitana. Fue el primer día de su gira por Uruguay, la Argentina y Perú.