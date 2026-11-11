León XIV propuso en Córdoba la santidad personal como aspiración para todos

En la ciudad de Córdoba, León XIV celebró hoy una misa a cielo abierto ante la multitud de varias provincias que lo esperaba, y se permitió, con su ya acostumbrado estilo sereno y osado al mismo tiempo, proponer como aspiración para todos nada menos que la santidad.

Lo dijo con simplicidad y sin necesidad de recurrir a mediaciones. Y su original catequesis en este viaje –que en este día apeló a figuras como el cura Brochero o Mama Antula– recordó la famosa y desconcertante frase de su predecesor, llamando a soñar con una Iglesia que siga “haciendo lío”.

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Y lo acompañaban, además del arzobispo y cardenal jesuita Angel Rossi, numerosísimos obispos y sacerdotes. En sintonía con el temple y la calma que sabe transmitir el Pontífice a las personas reunidas para rezar con él y escuchar sus palabras, una multitud serena y respetuosa manifestaba su alegría y su devoción.

El papa León XIV saluda durante un encuentro con la comunidad religiosa en la plaza frente a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba TIZIANA FABI - AFP

Muchos jóvenes expresaban curiosamente el despertar o el descubrimiento de una exigencia espiritual. Y lo hacían con un lenguaje directo y genuino. León XIV les pidió que evangelizaran en sus ambientes, como así también más tarde en la catedral, en el hermoso centro histórico de la capital provincial, invitó a los religiosos y seminaristas a llevar el Evangelio a todos los rincones.

En el día de la liturgia de san León Magno, un decisivo papa del siglo V, durante su homilía en la ciudad mediterránea lo recordó con especial reconocimiento y lo entrelazó con el de nuestros José Gabriel Brochero (1840-1940), el presbítero de Traslasierra, conocido popularmente como el “cura gaucho”, y María Antonia de Paz y Figueroa (Santiago del Estero 1730-Buenos Aires 1799) más conocida como Mama Antula, una mujer laica y adelantada a su tiempo.

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Frutos de santidad

Tanto el cura Brochero, verdadero patriota, como Mama Antula se inspiraron en la espiritualidad de los jesuitas, que habían sido expulsados de estas tierras. “La tierra que ahora nos acoge ha sido rica en frutos de santidad. El ejemplo de quienes nos han precedido en este camino nos sigue interpelando a vivir como ellos vivieron y a entregar la vida como Cristo ha hecho con nosotros, y como ellos supieron imitar con perfección”, dijo.

León XIV saluda a los fieles al llegar a un encuentro con religiosos en Córdoba Andrew Medichini - AP

De León Magno, considerado por Benedicto XVI como uno de las grandes personalidades históricas de la Iglesia, citó una frase: “Conoce, oh cristiano, tu dignidad, pues participas de la divina naturaleza”. León Magno se encontró desarmado con el feroz Atila en la ciudad de Mantua y convenció al guerrero a abandonar su avance y salvar así la ciudad de Roma.

De alguna manera, León XIV ejerce su vocación misionera y transmite con palabras sencillas compendios de una historia bimilenaria que ofrece también muchos ejemplos a través de los siglos.

Numerosas personas indican que su personalidad inspira paz y suscita compromiso, admiran su mirada, sus sonrisas, su claridad en las ideas, sus silencios, la concentración que manifiesta en la liturgia de la misa. También se entusiasman con su rigor conceptual cuando expone el pensamiento social cristiano y la valentía que demuestra frente a los dirigentes de la sociedad.

El encuentro del papa León XIV con la comunidad religiosa en Córdoba Capturas TV

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En esta visita tan exigida para su salud, y tan bien preparada en cada detalle, no deja de pensar en los que más sufren y en los jóvenes que deberán afrontar un futuro complejo y desafiante.

No quiere que olvidemos a las personas mayores, a los que sufren enfermedades, a los que buscan trabajo y no lo encuentran, a quienes no alcanzan a sostener económicamente a sus familias. Le preocupa la vida universitaria y le investigación científica, pero en sus discursos va desarrollando cada exigencia con las dosis posibles.

Es evidente que su vocación es la de un incansable misionero, que no pensó en ganar espacios y hacer carrera. Él es, y así se siente, un trabajador de la comunidad cristiana. En Córdoba, les recordó a los sacerdotes que vuelvan siempre a su primer “sí”, que la rutina no apague el fuego espiritual, que eviten el aislamiento y el peligro de trabajar para Dios pero pasar cada vez menos tiempo con él.

Cuando cerramos estas líneas el Papa estaba ya camino al encuentro con los jóvenes en Palermo.

El autor es director de la revista Criterio

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