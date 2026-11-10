El papa León XIV en Córdoba: una misa multitudinaria a cielo abierto con menciones a Mama Antula y Brochero

CÓRDOBA (enviada especial).- No se ven hélices, no se ven motores, no se ven turbinas, no se ven cabinas, tampoco se ven alas. En las 80 hectáreas de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (Fadea) solo está la gente. Cientos de miles. Con abrigos, con sombreros, con carpas, con reposeras, con banquitos, con mesas para comer, con mate, con pizzas, con bizcochitos, con mantas, con amigos, con la familia, con esperanza. Con fe. Esperan todos por lo mismo, por el Papa. Esperan tenerlo cerca, llegar a verlo, quizá tocarlo, seguro escucharlo. “La ciudad de Córdoba, heredera natural de la primera sede episcopal erigida en Argentina, ha sido tierra de santos. Por sus conventos e iglesias, por sus calles y hospitales transitaron hombres y mujeres que, enamorados de Jesús, dieron la vida por el Evangelio”. Esperan aplaudir fuerte cuando lo haga.

La ciudad está sitiada y sin embargo más de 650.000 personas, de acuerdo con fuentes del Vaticano, llegaron hasta aquí, uno de los bordes de la capital, donde desde hace casi cien años se fabrican partes de aviones. No es lo mismo pero algo que ver con el cielo tiene. Caminaron por varios kilómetros, entre vendedores de agua, de remeras con la cara de León, de sánguches de milanesa, de rosarios, de estampitas de Francisco, de banderas o bandanas en blanco y amarillo, para entrar por alguno de los accesos, el norte, el sur. Desde las 18 del lunes en que se abrieron las puertas la gente no dejó de ingresar. Ni a la medianoche, ni a las 3 de la mañana, ni a las 5. En cantidades más grandes o menos, las puertas quedaron abiertas y funcionaron. Les dieron la bienvenida a los locales pero también a los turistas que llenaron los hoteles al ciento por ciento, que se hospedaron con familiares, que se quedaron a dormir en parroquias amigas, y que llegaron desde Jujuy, Tucumán, San Juan, Santa Fe, San Luis, Catamarca, Mendoza, Santiago del Estero. Para ellos, el terreno abierto, entre césped y tierra, fue dividido en cuadrantes como un gran tablero de algo y allí dentro la emoción, la ansiedad por una visita histórica que solo ocurrió dos veces antes y que no sucedía desde 1987, desde hace 39 años. Aquí también estuvo Juan Pablo II.

Seguidores del Papa León XlV a Córdoba desde Perú Dolores Caviglia

Seguidores del Papa León XlV a Córdoba desde Santiago del Estero Dolores Caviglia

El cielo está entre soleado y nublado, el viento se siente, el aire fresco también, pero la alegría manda y predomina. Así lo muestran Lucero, que tiene 25, y Martina, que tiene 22. Son amigas, llegaron con el grupo de su iglesia desde el centro de la ciudad, caminaron por dos horas y ahora, que ya amaneció, se lavan los dientes con agua mineral en uno de los caminos de Fadea. “Llegamos a las 20, venimos peregrinando con gente que se quería sumar. Y como a las 3 de la mañana llegó un montón de gente. Pasamos la noche en bolsas de dormir, con frío, pero nos aguantamos”, dice Lucero, que estuvo durante el show de Jorge Rojas, durante el espectáculo de drones, durante los demás eventos, y luego agrega que a ella la convoca la idea de poder compartir la fe con otros en un evento así. Martina se suma y agrega: “Me llama la atención la gente que viene de tan lejos por un mensaje, por unión. Espero que su mensaje nos transmita mucha paz, lo necesitamos como país”. A unos metros de ellas, en otro de los cuadrantes fijados, el C2, están Analía, Analía y David, madre, hija, marido. La mayor de ellos es la que habla: “Estoy muy emocionada, llegó en un momento justo, por los grandes cambios que se vienen, hay guerras en el mundo, hay grandes cambios para una persona mayor como yo. Por eso estamos acá, esperamos paz con mucha ilusión”. Después, Analía agrega: “Espero que traiga cambios en la manera de tratarnos, más empatía para los mayores y trabajo para todos”.

A unos metros, sentada sobre una colchoneta cerca de una de las 70 pantallas dispuesta en el lugar, está María. Tiene 45 años y habla con sus amigas, todas envueltas en mantas porque a las 6 de la mañana el frío sigue. Algunas, de hecho, a su lado, aún duermen. María viajó desde Jujuy. Vino junto a otras 120 personas. Salieron el sábado y primero pasaron por Cura Brochero, para conocer esa historia; a Córdoba llegaron el domingo, durmieron en una parroquia y el lunes ya se instalaron acá. Con las mantas, las sillas, las colchonetas. “Dormimos bien, ahora hace frío pero en un rato nos vamos a desvestir como cebollas”, dice primero en diálogo con LA NACION y más tarde ya se entusiasma: “Yo ya estoy emocionada y sorprendida con la cantidad de gente, somos muchos los católicos, me emociona, no estamos perdiendo, estamos sumando”. Sobre lo que espera del mensaje de León XIV, asegura: “Lo que quiero es que nos una más, quizá mucha gente viene por salud, por economía, por los jubilados, yo quiero la unión y verlo cerquita”.

Un grupo de amigas en la previa de la masiva misa de León XIV en Córdoba Dolores Caviglia

Cristian está justo pegado a la bandera de su parroquia. Tiene 29 años, es de Santiago del Estero, estuvo varios meses organizando su venida al predio. Para estar aquí se tomó un colectivo, caminó diez kilómetros y llegó antes de que se abrieran las puertas. Entró corriendo con la bandera para quedar justo al lado de las vallas. Lo más cerca. Desde ahí habla. Trae las intenciones de toda su parroquia, de toda su familia, de sus amigos: “Creo que el mensaje del Papa va a sumar fe y esperanza. Yo quiero pedir por más unión y ayuda del Gobierno al pueblo argentino, estamos pasando por un momento difícil”.

Yolanda es peruana y está aquí con su madre. Nació en Chiclayo, lugar del que León fue obispo entre 2015 y 2023, vive en Rosario y vino hasta Córdoba para verlo. Recuerda que hace unos años lo vio, cuando el colegio de monjas en el que estudió celebró los cien años en 2014 y Prevost encabezó la misa. Del mensaje del Papa hoy espera también, lo que todos, unidad, paz y que la gente aprenda a mirarse en el otro. Sí remarca que sus palabras lleguen a las autoridades para que a nadie más le pase lo que a ella, que se tuvo que ir de Perú en busca de mejores oportunidades.

La misa del Papa

La misa del papa León XIV, en Fadea, Córdoba gobierno de la provincia de Córdoba

El cielo ya estaba más soleado que nublado cuando cerca de las 9.45 dos helicópteros sobrevolaron la zona. Era el aviso de que el Papa estaba cerca. Llegó a Fadea apenas minutos después y fue una explosión. De alegría, de aplausos, de abrazos. Recorrió cada punta del predio en el papamóvil, así, abierto, cercano, saludó a los cientos de miles de personas que lo esperaban desde hace horas y diez minutos después desapareció de la vista para reaparecer ya listo para la misa.

Caminando con su bastón, vestido de blanco natural, con la mitra, acompañado de un grupo de religiosos y mientras cantaba el coro, cantaba la gente, León XIV se puso en el centro del escenario especialmente diseñado para él y dijo sus primeras palabras pasadas las 10.10. Una cruz en el fondo y su voz multiplicada: “La confesión de Pedro, que a lo largo de la historia resuena en sus sucesores, nos manifiesta el misterio de Dios revelado en Cristo para nuestra salvación”.

Lo veían a unos metros, en los lugares más cercanos, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el intendente Daniel Passerini y más autoridades. Ante ellos, ante los cientos de miles de personas, resaltó el lugar de la provincia en la historia y en particular las figuras del cura Brochero y Mama Antula, la laica consagrada reconocida por la Iglesia por dos milagros. “Hoy, desde Córdoba, centro geográfico del país, queremos dar gracias a Dios por los diversos frutos de santidad de personas enviadas por el Señor a esta tierra argentina, que nacieron en ella o que aquí vivieron gran parte de su vida”, afirmó.

La homilía completa del papa León XIV en la misa de Córdoba

Tras ello remarcó la idea de seguir el ejemplo de estas figuras, volvió a referirse al papa Francisco y su legado, y habló, como ya lo había dicho en misas anteriores tanto en Palermo como en Uruguay, de la necesidad de salir a comunicar la fe, de comprometerse a favor de un país solidario. “Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos!: en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!”, pidió.

El Papa en Córdoba

Una multitud esperó al papa León XIV en Córdoba donde dio una misa en Fadea y por la tarde irá a la Catedral cordobesa Sebastián Salguero

Serán solo horas las que León estará en esta provincia. Menos de ocho. Tras aterrizar en el aeropuerto Taravella y llegar hasta este predio para su misa principal, el líder de la Iglesia católica se acercará a una de las zonas más céntricas de la ciudad en su Papamóvil, una especie de auto o de carro blanco y abierto para que pueda ver de cerca, para encontrarse con los vecinos que no llegaron a la misa.

Luego se dirigirá al Arzobispado, donde se espera que salga al balcón para saludar a las personas que allí se congreguen, las que no llegaron a la misa, las que no pudieron verlo en su tramo céntrico, quizá algunos pocos que sí lograron seguirlo por detrás en el tránsito pese a los cortes y las bandadas. Allí almorzará un menú que incluye carne argentina, hongos de pino de Calamuchita, quesos artesanales, quizá trucha patagónica también, dulce de leche, pan casero, agua, vino y jugo de naranjas.

Por último mantendrá un encuentro privado en la catedral cordobesa con obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas. Alrededor de ese sitio, en las calles de la Plaza San Martín, la gente lo esperará de nuevo para verlo por última vez. De esta provincia se llevará en particular dos obsequios: el primero, un poncho tejido con una técnica ancestral, el telar de palos, confeccionado con lana de oveja, lana de llama y algodón. Allí se ven dos características de esta provincia: las sierras, los ríos; el segundo, un cáliz de bronce y baño de plata hecho con el aporte de todos: fue llevado a la municipalidad, al tribunal de Justicia, a la legislatura, a centros cívicos, a centros vecinales, a clubes de barrio a varios sitios más para que vecinos y dirigentes lo cincelen y dejen su marca.

Poca antes de las 17 el Papa llegará de nuevo al aeropuerto para regresar a Buenos Aires. Por la noche lo espera una vigilia con jóvenes en Palermo.