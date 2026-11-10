Papa León XIV en la Argentina, EN VIVO: la visita a Córdoba y todo sobre la vigilia joven en Monumento a los Españoles
El Sumo Pontífice continúa su recorrido por el país con una misa en la capital cordobesa durante la mañana y un encuentro con jóvenes en Palermo por la noche
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La Mesa de Enlace participó del encuentro con el Papa en la UCA y valoró positivamente sus mensajes
El llamado a dejar de lado las diferencias, sentarse a dialogar y trabajar por una sociedad con más oportunidades fue uno de los principales mensajes que rescataron los dirigentes de la Mesa de Enlace tras participar del encuentro con el papa León XIV en la Universidad Católica Argentina (UCA). Los representantes rurales también destacaron sus palabras sobre la propiedad privada, el cuidado de la tierra, la importancia del trabajo y la responsabilidad de quienes producen y generan empleo.
El mensaje de Llaryora al Papa: "Córdoba te espera"
CÓRDOBA TE ESPERA, PAPA LEÓN XIV— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 10, 2026
Miles de jóvenes disfrutan de este encuentro que empieza a escribir una página histórica para #Córdoba. Nos llena de orgullo ser protagonistas de este momento tan especial.
El predio de FAdeA comienza a colmarse de peregrinos y la vigilia se… pic.twitter.com/eKD9uEpdvh
Encuentro con líderes de otros credos: con guiños a Juan Pablo II y Francisco, el Papa destacó el rol de las religiones
El encuentro interreligioso en la agenda argentina de León XIV apuntó a avanzar en el diálogo entre los representantes de los distintos credos en el país “sobre los pilares del diálogo y de la amistad” en los que trabajó su antecesor, el papa Francisco. La presentación en el Palacio San Martín, en medio de un fuerte operativo de seguridad, fue tras la reunión con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y una entrevista reservada con cinco víctimas de abuso sexual por parte del clero.
El saludo del Papa a los fieles fuera de la Nunciatura
Después de su encuentro con obispos y antes de ingresar a la Nunciatura para descansar, el papa León XIV salió a las calles para saludar a los fieles que estaban en la puerta y desearles “buenas noches”. Este martes, el Pontífice viajará a Córdoba.
"Buenas noches, Argentina!" #PapaLeoneXIV saluta i fedeli fuori dalla Nunziatura di Buenos Aires, congedandosi con saluti e con il gesto della "buona notte". Domani la visita a Cordoba pic.twitter.com/nyrA5IrXvO— Vatican News (@vaticannews_it) November 10, 2026
Gran expectativa en Córdoba por la visita del Papa: calor, acampes y hasta cinco kilómetros de fila para la misa
CÓRDOBA.- La visita del papa León XIV este martes a Córdoba genera una enorme expectativa. Desde el sábado en la ciudad se ven muchos peregrinos y este mediodía ya había cinco kilómetros de fila para ingresar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), adonde el Pontífice celebrará misa.
Aunque se había anunciado que las puertas de Fadea abrió a las 17, el interés por lograr una buena ubicación hizo que cientos de personas de diferentes lugares del país -e incluso de Perú y Venezuela-, comenzaran a formarse en las primeras horas del lunes. La fila iba creciendo en esta ciudad mientras a cientos de kilómetros León XIV visitaba el Cottolengo Don Orione de Claypole y, después, daba misa frente a una multitud en Palermo.
“Es por fe, por la esperanza de verlo de cerca”, dijo Silvana, una joven de 22 años que llegó alrededor de las 10 de la mañana. Se cubría con una lona del fuerte sol que pegaba al mediodía.
La agenda de actividades del papa León XIV el martes 10/11: misa en Córdoba y vigilia en Palermo
En su tercer día en el país, el papa León XIV tiene al menos dos actividades abiertas al público en las que se esperan una gran convocatoria.
Por la mañana partirá hacia la ciudad de Córdoba para dar misa en la Escuela de Aviación Militar. Y por la tarde regresará a la ciudad de Buenos Aires para una vigilia con jóvenes por la noche en el Monumento a los Españoles, Palermo.
- 7.30 - Vuelo desde el Aeroparque Jorge Newbery a Córdoba
- 9.00 - Llegada y bienvenida a la provincia
- 10.00 - Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar (Abierta al público)
- 15.15 - Encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba
- 16.55 - Partida desde Córdoba hacia Buenos Aires
- 18.10 - Regreso a Buenos Aires
- 20.15 - Vigilia con la juventud en el Monumento de los Españoles, Palermo (Abierta al público)
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