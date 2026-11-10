Papa León XIV en la Argentina, EN VIVO: la visita a Córdoba y todo sobre la vigilia joven en Monumento a los Españoles

CÓRDOBA.- La visita del papa León XIV este martes a Córdoba genera una enorme expectativa. Desde el sábado en la ciudad se ven muchos peregrinos y este mediodía ya había cinco kilómetros de fila para ingresar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), adonde el Pontífice celebrará misa.

Una multitud acampa en el Fadea a la espera de la misa del papa León XIV Sebastián Salguero

Aunque se había anunciado que las puertas de Fadea abrió a las 17, el interés por lograr una buena ubicación hizo que cientos de personas de diferentes lugares del país -e incluso de Perú y Venezuela-, comenzaran a formarse en las primeras horas del lunes. La fila iba creciendo en esta ciudad mientras a cientos de kilómetros León XIV visitaba el Cottolengo Don Orione de Claypole y, después, daba misa frente a una multitud en Palermo.