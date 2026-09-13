Líderes de Irlanda del Norte, Escocia y Gales se reúnen para avanzar en un plan para independizarse del Reino Unido

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán este lunes para firmar un acuerdo y avanzar con la ruptura del Reino Unido, según informa el diario inglés The Telegraph.

Los primeros ministros independentistas firmarán un “memorando de entendimiento” en la cumbre de Cardiff (capital de Gales) y exigirán referendos en sus países.

En una cumbre sin precedentes que se celebrará en Cardiff, los tres primeros ministros redactarán una declaración conjunta en la que exigirán el derecho a celebrar referendos de independencia.

Del encuentro participarán el ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, de Plaid Cymru, de Escocia, John Swinney ,del Partido Nacionalista Escocés (SNP) y su par de Irlanda del Norte, Michelle O´Neill, del izquierdista Sinn Féin. Los tres son independentistas.

La reunión se produce después de que Andy Burnham sugiriera a los diputados que autorizaría otro referéndum escocés si existiera un “claro consenso” a favor del mismo.

Trump, a favor de una Irlanda unida

Trump con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció a favor de una eventual reunificación de Irlanda con Irlanda del Norte, una declaración de fuerte peso político que provocó una inmediata reacción de los unionistas norirlandeses y abrió un frente inesperado durante la visita del presidente estadounidense a Dublín.

“Bueno, no quiero causar ningún problema, pero les diré que me encantaría verla unificada. Eventualmente va a suceder”, afirmó Trump ante los periodistas, sentado junto al primer ministro irlandés, Micheál Martin.

“Ahora, el Reino Unido tendrá algo que decir al respecto, pero creo que sería algo grandioso”, agregó. Horas después, durante un encuentro con empresarios, Trump volvió sobre el tema.

Admitió que “no hay una buena respuesta” a una cuestión que durante décadas dividió a la isla, pero insistió: “Creo que sería algo muy bueno, para ser sincero”.

Las declaraciones se producen apenas dos semanas después de que el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, afirmara que un referéndum sobre la salida de Irlanda del Norte del Reino Unido estaba “fuera de discusión” por el momento.

El futuro constitucional de Irlanda del Norte está regulado por el Acuerdo del Viernes Santo de 1998, que puso fin a tres décadas de violencia sectaria conocida como “The Troubles” y estableció las bases del actual sistema de poder compartido.