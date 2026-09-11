Líderes europeos recuerdan el 11 de Septiembre y subrayan la importancia de volver a trabajar como aliados con EE.UU.

BRUSELAS.– En momentos de una inédita división entre Estados Unidos y sus aliados, los líderes europeos saludaron al pueblo norteamericano, en el 25 aniversario del 11 de Septiembre, llamando a reforzar la defensa de la sociedad y los valores occidentales.

Entre los primeros que se expresaron estuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien instó a recordar las lecciones de los atentados terroristas en suelo estadounidense y dijo que las alianzas, la unidad y los valores son lo que importa “en momentos de peligro”.

“Vivimos una vez más en aguas geopolíticas turbulentas, marcadas por una rivalidad de grandes poderes, guerra y confrontación entre países. Pero las lecciones del 11-S siguen vivas. En momentos de peligro, nuestras alianzas importan, nuestra unidad importa, los valores que elegimos defender importan”, dijo en un comunicado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a la unidad transatlántica (Archivo) Marius Burgelman - AP

La alta funcionaria aseguró que Europa “supo inmediatamente de qué lado estar” con la activación del artículo 5 del Tratado de Washington, que establece el principio de defensa colectiva de la OTAN. Asimismo, recalcó que, un cuarto de siglo después, los que aquel 11 de septiembre quisieron extender el miedo “fracasaron”.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, dijo que “hace veinticinco años, los atentados terroristas del 11 de septiembre cambiaron el curso de la historia”, y retomó el eje de la importancia de la unidad transatlántica.

“Europa y Estados Unidos se mantuvieron unidos de inmediato. La OTAN invocó el Artículo 5 por primera y única vez. Los aliados europeos se movilizaron para defender a Estados Unidos. Cientos de miles de soldados europeos sirvieron codo a codo con sus aliados estadounidenses en Afganistán. Muchos pagaron el precio supremo”, recordó.

“Tras un cuarto de siglo, Europa mantiene un firme compromiso con el fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos. Nuestro vínculo transatlántico siempre ha hecho que ambas orillas del Atlántico sean más seguras y fuertes”, concluyó Kallas.

La jefa de la diplomacia europea, Katja Kallas, dijo que la UE tenía un fuerte compromiso en reforzar los vínculos con EE.UU. Michael Kappeler - dpa DPA

Ambas funcionarias aludieron así a la incuestionable fortaleza que reúnen las grandes potencias occidentales cuando trabajan en conjunto, en momentos en que el presidente Donald Trump tomó distancia de sus viejos aliados por lo que en Europa y otras partes del mundo se ve como caprichos comerciales y militares sin sentido.

Grabado en la memoria

“Veinticinco años. El 11 de septiembre de 2001 permanece grabado en la memoria del mundo”, escribió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en redes sociales.

El jefe de Estado afirmó que Francia no olvida “ni las vidas segadas, ni el coraje de aquellos que lo arriesgaron todo para brindar auxilio”. Macron expresó asimismo “el homenaje de Francia y su fraternidad” a las víctimas, sus familias y al pueblo estadounidense.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo por su parte que el aniversario del 11 de Septiembre “es un acontecimiento que nos conmueve profundamente”. “En aquel entonces, como alemanes, sentimos cuánto compartíamos con nuestros amigos estadounidenses. Sabíamos que los ataques terroristas eran también un ataque a nuestro modo de vida”, escribió.

Andy Burnham recordó los estrechos lazos históricos entre Estados Unidos y Gran Bretaña - - PRU

“Incluso hoy, Alemania mantiene su determinación de permanecer junto a Estados Unidos en la defensa de los valores que nos definen y nos unen: la libertad, la democracia y el respeto”, agregó.

El primer ministro británico, Andy Burnham, subrayó la unidad del Reino Unido con Estados Unidos, advirtiendo que el terror “sigue llamando a la puerta de la democracia”.

Burnham declaró que Gran Bretaña y Estados Unidos “permanecen unidos en memoria de aquellos que perdimos y en defensa de los valores que apreciamos”.

“Mis pensamientos están con todos aquellos que perdieron a amigos y familiares en aquel día terrible. Puede pasar el tiempo, pero sé que el dolor se sigue sintiendo con la misma intensidad hoy en día. En este aniversario, debemos recordar que el odio y el miedo no tuvieron la última palabra el 11 de septiembre”, añadió.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llamó a mantenerse firmes "frente a cualquier enemigo" ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Tony Blair, quien era primer ministro en el momento de los ataques en Washington y Nueva York, afirmó que el aniversario era un momento para “conmemorar el vínculo inquebrantable y esencial” entre ambos países.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, rindió por su parte homenaje a las casi 3000 víctimas y subrayó que los países que buscan proteger sus derechos, libertades y valores deben permanecer unidos frente al terrorismo.

En una alusión a no dejar a Ucrania librada a su suerte contra Rusia, Zelensky subrayó la gran importancia de que hubiera habido una respuesta de los aliados al terrorismo, lo que debería suceder contra “cualquier enemigo”.

“Esto demuestra que, si las personas desean preservar su civilización y su decisión de defender sus derechos, libertades y valores, debe haber una respuesta ante cualquier enemigo o terrorista. Porque el mal debe ser castigado”, concluyó el líder ucraniano.