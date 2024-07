López Obrador cuestionó la “injerencia” de terceros países en las elecciones venezolanas

Escuchar

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó este martes el “injerencismo” en Venezuela de organismos y gobiernos extranjeros, que pidieron transparencia en los resultados electorales que según el chavismo le dieron el triunfo a Nicolás Maduro.

El organismo electoral de Venezuela dijo la noche del domingo que Maduro fue reelecto con un 51,2% de los votos, sin haber presentado las actas correspondientes. La oposición asegura, en base a sus propios datos, que se impuso su candidato, Edmundo González Urrutia. La OEA, Estados Unidos y varios países de la región, por su parte, exigieron la difusión completa de las actas.

“¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países, por qué el injerencismo?”, cuestionó López Obrador en su conferencia de prensa matutina. Y aseguró que “si se mantiene la tendencia” en los cómputos oficiales, su gobierno “lo reconocerá oficialmente”. Pidió sin embargo esperar a que “la autoridad electoral” emita su veredicto definitivo porque “así es la democracia”.

“Que se revisen las actas, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan de verdad, en realidad, en forma democrática”, insistió.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, subrayó por su parte la necesidad de que se transparente el resultado de los comicios “para que no haya lugar a confusión”, aunque señaló que habrá que aguardar al cómputo final. “Transparencia en el resultado y que se termine de contar”, consideró en conferencia de prensa.

Revisión completa

El departamento de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo este martes que no puede reconocer los resultados en Venezuela y cuestionó que la autoridad electoral solo hizo un anuncio más de seis horas después del cierre de la votación, además de que no dio detalles de las mesas procesadas ni publicó las actas.

Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay exigieron “la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes”.

En respuesta a esa petición, la Cancillería venezolana dijo que decidió “retirar todo el personal diplomático en de las misiones en la Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, y Uruguay, al tiempo de exigir a esos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano”.

Por su parte, Estados Unidos acusó de manipulación electoral y represión y dijo que el anuncio de que Maduro había ganado un tercer mandato había sido despojado a la elección de “cualquier credibilidad”.

Personas familiarizadas con las discusiones dijeron que Washington estaba considerando imponer nuevas sanciones a Venezuela y que se aplicarían nuevas medidas si Maduro no cumple con las demandas de Estados Unidos de una mayor transparencia en el recuento de votos.

