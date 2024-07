En Colombia todos se preguntan: ¿por qué Petro se mantiene en silencio desde las elecciones en Venezuela?

Escuchar

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, continúa manteniendo un largo silencio ante la grave crisis en Venezuela, agudizada por el denunciado fraude electoral de Nicolás Maduro. El episodio provocó la indignación de sus opositores, que siguen manifestándose en las calles para exigir el fin del régimen en el Palacio de Miraflores. Los medios colombianos también apuntan a la sorprendente omisión de Petro frente a la cuestionada proclamación del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano que declaró el triunfo del líder chavista.

Gran parte de la comunidad internacional le exigió al órgano un reconteo transparente cuestionó el resultado y otros gobiernos fueron más incisivos y rechazaron la supuesta victoria de Maduro. Mientras la cancillería colombiana exigió garantías en el conteo de votos y pidió transparencia en el proceso, Petro no se pronunció al respecto.

En su cuenta de X la única alusión reciente es una publicación fijada que data del 26 de julio, antes de las elecciones, con la frase “Venezuela toma decisiones democráticas”.

Venezuela toma decisiones democráticas. Cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno. — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2024

Desde entonces, se ha limitado a compartir el mensaje de su canciller, Luis Gilberto Murillo, quien planteó dudas sobre el proceso electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro.

Tras mantener contactos permanentes con todos los actores políticos involucrados en los comicios presidenciales que tuvieron lugar en la República Bolivariana de Venezuela y luego de conocer los resultados preliminares comunicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE),… — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) July 29, 2024

Con su mutismo, Petro —que twittea hasta 54 veces en un día promedio– estaría pagando un alto precio en Colombia por intentar mantener una voz relevante en Venezuela. Una voz que hasta el momento le permitió tener un canal directo con Maduro y con Estados Unidos sobre la transición venezolana, pero cuya efectividad está en duda con la falta de transparencia del chavismo en estas elecciones.

De hecho, al interior desde la cancillería interpretarían el silencio de Petro como una victoria de Murillo y creen que la diplomacia tuitera de Petro podría arruinar las conversaciones que el canciller viene sosteniendo con los principales gobiernos de la región para encontrarle una salida a la crisis que se agrava en Venezuela.

Funcionarios del Gobierno Petro también indicaron que la orden es que todo tema relacionado con Venezuela pase por Murillo y la coordinación será expresamente con él.

Bajo este escenario, el gobierno Petro quiere jugar como un factor de estabilidad.

“Hay un tema fronterizo y atado a los acuerdos de negociación con el ELN (guerrilla narcotraficante y terrorista) y también como garante de los acuerdos de Barbados”, indicó al medio El Tiempo el académico Carlos Arévalo, decano de la facultad de ciencias políticas de la Universidad de la Sabana, tuvo una posición similar.

“Cómplice del régimen de Maduro”

Distintas personalidades de la política de Colombia apuntaron el presidente directamente por jugar un papel neutral y no sentar una postura diferencial del régimen de Nicolás Maduro.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt se preguntó en X: “¿Qué volvió a desaparecer Petro?” Y después de lanzar varias hipótesis preguntó si “simplemente es una desaparecida cómoda para no tener que salir a defender al indefendible Nicolás Maduro, quien no es de sus afectos, pero a quien sí se le debe mucho. Pronto sabremos”.

Que se volvió a desaparecer Petro? Estará con la novia de Panamá? En agenda privada por los bosques de Bolonia? O simplemente en una desaparecida cómoda para no tener que salir a defender al indefendible Maduro, quien no es de sus afectos pero a quien si le debe mucho.



Pronto… pic.twitter.com/uHc4SQcjmP — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) July 30, 2024

El ex procurador general, Fernando Carrillo, no mencionó a Petro directamente, pero apuntó al presidente con un mensaje también en su cuenta oficial de X. “¿Quién gana la medalla de oro en las olimpiadas del silencio ante la crisis venezolana? Será diplomacia, será cobardía o será pusilanimidad ante la tiranía?”

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, opinó: “El silencio de Petro es la muestra de su complicidad con el régimen de Maduro. Tanto que le gusta hablar de “paz y de derechos humanos” y se queda callado ante la barbarie de su amigo y socio Maduro en Venezuela”.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño dijo que “el presidente lleva escondido dos días, su silencio cómplice con el dictador Nicolás Maduro y el fraude en Venezuela revela su verdadera naturaleza. El país no puede olvidar cómo en medio de semejante crisis Petro decidió jugársela en favor de un régimen empobrecedor”.

Gustavo Petro lleva escondido dos días, su silencio cómplice con el dictador Nicolás Maduro y el fraude en Venezuela revela su verdadera naturaleza. El país no puede olvidar como en medio de semejante crisis Petro decidió jugársela en favor de un régimen empobrecedor. — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 30, 2024

El excandidato presidencial y director del Partido Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, también opinó sobre el silencio del Jefe de Estado y afirmó que la complicidad con el régimen podría significar un reflejo de lo que se viene para Colombia. “El silencio de Petro pasó de ser prudente a cómplice. La postura que tome nos dirá mucho de cómo se moverá el Pacto Histórico para 2026. Recordemos que no somos inmunes a la dictadura, por el contrario, podemos estar ad portas”, manifestó.

Colombia y Brasil: claves de la relación con el gobierno de Maduro

Colombia y Brasil, que hasta este lunes discutían un pronunciamiento conjunto con México, solicitaron a Caracas que respete completamente los resultados de las elecciones.

Expertos opinan que la falta de pronunciamiento de Petro no implica que no esté enviando un mensaje de manera indirecta, como al compartir la publicación del canciller Murillo. Esto podría sugerir que no hay un apoyo automático al gobierno de Maduro y que están esperando ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

El internacionalista Manuel Alejandro Rayran indicó que cada hora que corre habrá más presión para el Ejecutivo. “El gobierno colombiano tiene que acelerar la toma de una posición clara ante las posibles irregularidades y la violación de los derechos humanos”, señaló. “Es acertado elegir un camino que puede llevar al diálogo. Una propuesta de transición que no sea tan disruptiva, que implique darle una opción de salida y darle garantías a Maduro”, concluyó Rayran frente a la línea que ha seguido Colombia.

Otros especialistas consideran que la postura de Colombia es adecuada, ya que tiene intereses comunes con la evolución político-social en Venezuela. Algunos auguran que van a esperar unos días y seguirán manteniendo canales de comunicación antes de hacer una declaración más directa.

La postura de los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva será crucial, ya que son los únicos que mantienen algún nivel de comunicación constructiva con el gobierno de Maduro y además son dos líderes que abordan al chavismo desde la izquierda.

Mientras tanto, China, Rusia, Siria, Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia felicitaron a Nicolás Maduro, quien a través del canciller Gil reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la “amistad y la cooperación” entre las naciones.

