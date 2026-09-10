Los 20 hoteles más lindos del mundo, según una revista especializada

La revista especializada en turismo Time Out seleccionó los 20 hoteles más lindos del mundo a través de su equipo de editores y expertos en viajes, quienes visitaron cada uno de los alojamientos elegidos. La lista abarca desde opciones de lujo en ciudades hasta posadas en la selva y construcciones ecológicas.

El proceso de selección combina consideraciones de arquitectura, diseño interior, paisajes, jardines y otros aspectos. Los jueces recorrieron propiedades situadas en distintos continentes para conformar una nómina diversa en cuanto a estilos y presupuestos.

1. Ashford Castle (Cong, Irlanda)

Ubicado en la localidad de Cong, Irlanda, recibió el reconocimiento como el mejor hotel histórico del ránking debido a la conservación patrimonial de su estructura medieval y su entorno rural.

Ashford Castle - Booking.com

2. The Hiramatsu Karuizawa Miyota (Miyota, Japón)

Situado en la villa de Miyota, Japón, este hospedaje obtuvo la distinción por su paisaje exterior y sus vistas panorámicas hacia las zonas montañosas de la región.

Hiramatsu Karuizawa Miyota hotel

3. Four Seasons Hotel Firenze (Florencia, Italia)

Emplazado en la ciudad de Florencia, Italia, este establecimiento formó parte de la selección por la extensión de sus terrenos verdes y el cuidado de sus jardines históricos.

Four Seasons Hotel Firenze

4. Jackalope Hotel (Península de Mornington, Australia)

Ubicado en la península de Mornington, Australia, este hotel se posicionó como el mejor exponente de arte vanguardista y diseño contemporáneo.

Jackalope Hotel - Time Out

5. Fifth Avenue Hotel (Nueva York, Estados Unidos)

Situado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, este alojamiento de alta gama combina un diseño maximalista con tonos intensos, texturas variadas y empapelados estampados. Las habitaciones cuentan con cabeceras tapizadas, baños con azulejos brillantes y el restaurante Café Carmellini dentro del predio.

The Fifth Avenue Hotel - William Abranowicz

6. Ritz-Carlton Abama (Tenerife, España)

En la isla de Tenerife, España, este complejo de arquitectura morisca destaca por sus edificaciones color salmón, escaleras rosadas y un lago central con peces koi atravesado por puentes. La propiedad cuenta con jardines subtropicales, eucaliptos y accesos entre plantaciones de plátanos frente al océano Atlántico.

7. ION Adventure Hotel (Nesjavellir, Islandia)

Ubicado en la zona de Nesjavellir, Islandia, el edificio de estilo brutalista sobresale en la ladera del monte Hengill. Su estructura busca emitir una iluminación mínima hacia el exterior para facilitar la observación de auroras boreales desde el lugar.

8. Le Jardin des Douars (Esaouira, Marruecos)

Construido con barro de terracota y paja en la ciudad de Esaouira, Marruecos, este hospedaje dispone de habitaciones distribuidas alrededor de dos patios centrales y villas independientes. El predio incluye carpintería de madera tallada, detalles en metal oscuro y un jardín botánico poblado de aloes y cactus.

Le Jardin des Douars

9. The Phoenicia (La Valeta, Malta)

Emplazado en la ciudad de La Valeta, Malta, este edificio histórico cuenta con una puerta giratoria de estilo art déco, alfombra roja en el ingreso y murallas de piedra caliza del siglo XVI. Su principal atracción es una pileta infinita construida sobre los baluartes con vista a la isla de Manoel.

10. Mount Nelson (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

Conocido por su fachada rosada en la ciudad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, este hotel tradicional se ubica al pie de la montaña de la Mesa. Dispone de jardines paisajísticos, habitaciones de estilo clásico y la propuesta gastronómica del restaurante Amura, dirigido por el cocinero Ángel León.

11. The Ungasan Clifftop Resort (Bali, Indonesia)

Situado en el extremo sur de la isla de Bali, Indonesia, este complejo ofrece villas con ventanales orientados al océano Índico desde el acantilado de la península de Bukit. El terreno integra piletas infinitas, césped cuidado y árboles de frangipani.

The Ungasan Clifftop - Booking.com

12. Hotel Mayfair (Londres, Reino Unido)

Inaugurado durante 2023 en la ciudad de Londres, Reino Unido, este establecimiento de perfil ecológico alberga un domo de musgo en el vestíbulo y reúne 1300 plantas en sus espacios interiores. La decoración utiliza materiales reciclados, iluminación con faroles y tonos tierra.

13. Le Pavillon de La Reine (París, Francia)

Ubicado en la Place des Vosges de la ciudad de París, Francia, presenta una fachada cubierta de hiedra y rejas de hierro fundido. En el interior conviven techos con casetones y detalles dorados junto a habitaciones equipadas con muebles de terciopelo violeta y vigas de madera. Kate Winslet y Tilda Swinton figuran entre sus huéspedes habituales.

14. Gleneagles (Perthshire, Reino Unido)

Este castillo de 1924, ubicado en la región de Perthshire, Reino Unido, ocupa un predio de 850 acres rodeado de colinas. Dispone de salones con arañas de luz, paneles de roble, hogar a leña, el American Bar decorado en tonos rosados y un sauna exterior construido en cedro.

15. Madonna Inn (California, Estados Unidos)

Edificado en la década de 1950 en el estado de California, Estados Unidos, este motel de diseño extravagante alberga 110 habitaciones temáticas con paredes con purpurina, alfombras con estampado de cebra y baños tallados en roca. Su restaurante Gold Rush Steak House cuenta con sillones de cuero rosa y copas de vidrio labrado.

Madonna Inn - T. Twisselman Photography

16. Sequoia Lodge (Adelaida, Australia)

Emplazado en la zona montañosa de Adelaida, Australia, este complejo exclusivo para adultos consta de 14 suites con vistas al valle de Piccadilly. Las comodidades incluyen bañeras independientes, estufas a leña, piletas termales privadas y una piscina infinita sobre el terreno elevado.

17. Ran Baas the Palace (Pundjab, India)

Esta antigua residencia real restaurada en la región de Pundjab, India, combina arcos Rajput de color negro, techos de vidrio belga espejado y más de 200 murales pintados a mano al estilo mogol. El patio central cuenta con una pileta de estilo mediterráneo cercada por muros rosados y una cúpula histórica.

18. The Residence Douz (Douz, Túnez)

Ubicado en las inmediaciones del desierto en la ciudad de Douz, Túnez, este complejo comprende 50 villas aisladas rodeadas de palmeras. La construcción emplea ladrillos de diseño artesanal característicos de la zona de Tozeur, una pileta central y obras de arte tunecino en sus ambientes.

Cortesía Residence Douz

19. Uxua Casa Hotel y Spa (Trancoso, Brasil)

Situado en la plaza histórica del poblado de Trancoso, Brasil, este hospedaje se compone de casas independientes fabricadas con materiales locales. La estructura preserva la arquitectura tradicional del estado de Bahía mediante un diseño que conecta los espacios interiores con la vegetación tropical.

20. Villa Igiea (Palermo, Italia)

Ubicado en la ciudad de Palermo, Italia, este antiguo sanatorio reconvertido en residencia estival durante el siglo XX constituye una muestra de la arquitectura art nouveau. El edificio cuenta con habitaciones de diseño exclusivo frente al mar Mediterráneo.