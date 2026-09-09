El primer ministro de Reino Unido dijo que serán “implacables” en la defensa de los isleños en Malvinas

El primer ministro británico, Andy Burnham, se dirigió este miércoles al Parlamento, habló de las Islas Malvinas y destacó: “Siempre vamos a respetar los deseos de los isleños a elegir ser británicos. No lo vamos a cambiar nunca y vamos a ser implacables en defender eso”.

Andy Burnham: "Seremos implacables en defender el derecho de los isleños"

El mensaje de Burnham ante la Cámara de los Comunes se dio luego de que el presidente Javier Milei intensificara los reclamos de la Argentina sobre Malvinas, también producto de que Trump puso públicamente bajo revisión la posición de Washington sobre la soberanía de las islas Malvinas.

Burnham fue cuestionado en el parlamento por la líder conservadora, Kemi Badenoch, quien dijo que “la Argentina está amenazando las Falklands (nombre que les dan los ingleses a las Islas Malvinas”) ahora", y que el gobierno laborista no aumenta el presupuesto de Defensa.

“Este ministro, como todos los ministros va a proveer el dinero para Defensa. Este es mi compromiso con el país”, respondió Burnham. “Vamos a aumentar el presupuesto en Defensa pero sin quitárselo a los servicios sociales”, explicó.

Kemi Badenoch cuestionó a Burnham en el Parlamento

Badenoch reiteró que la Argentina está amenazando a las Malvinas y que el Reino Unido necesita “proyectar fuerza y mostrar que la soberanía sobre el territorio británico no es negociable”.

“Siempre vamos a respetar el derecho de los habitantes de las islas Falklands (Malvinas) de elegir ser ciudadanos británicos y nunca vamos a cambiar y vamos a ser implacables en defender eso”, respondió Burnham, subiendo el tono de voz.

El Gobierno denunció penalmente a la empresa israelí Navitas por operar en Malvinas

El gobierno argentino denunció el lunes penalmente a empresas vinculadas a la israelí Navitas por realizar bajo licencia británica la exploración hidrocarburífera en la cuenca norte de las Islas Malvinas.

“La denuncia penal fue presentada ayer (lunes) contra las empresas que participan en la exploración y explotación ilegal de la cuenca Malvinas norte”, dijo el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier Presidencia

La denuncia alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, IHI Associates Inc y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd, según un comunicado del Gobierno difundido la noche del lunes.

El Gobierno sostiene que estas empresas “presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido (en las Malvinas ) para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte”, señala el comunicado firmado por el presidente Javier Milei.

Una ley de 2011 establece penas de hasta 20 años de inhabilitación y prisión de hasta 15 años para quienes realicen estas operaciones sin autorización argentina.

La demanda alcanzará a los accionistas y a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes” y todos quienes “hubiesen intervenido en el hecho punible”, agrega. El gobierno de Milei, un aliado de Israel, impulsa además una ley para endurecer sanciones.

Una plataforma de exploración petrolera en cercanías de las islas Malvinas

La denuncia “constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía” sobre el archipiélago.

En la tarde del martes, el gobierno argentino anunció además que la lista de empresas que serán investigadas con miras a ser sancionadas por su actividad en la zona pasará de las 45 anunciadas el viernes a 60.

El Gobierno también informó que tomará medidas presupuestarias para concretar la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, un proyecto lanzado en 2022. “No es de carácter bélico, sino un polo logístico”, dijo Ravier al respecto.

La israelí Navitas y sus subsidiarias operan el proyecto Sea Lion, 220 km al norte de las Islas Malvinas , en asociación con la británica Rockhopper. La extracción de petróleo está prevista para marzo de 2028, anunciaron las compañías.

La Argentina ya había sancionado a la británica Rockhopper en 2013 con una inhabilitación por 20 años para operar en territorio argentino por considerar “ilegales y clandestinas” sus actividades y a Navitas por un período igual en abril de 2022.