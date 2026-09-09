El dramático incidente con un dron que sufrió el avión de Zelensky camino al funeral del rey Harald V

OSLO.– El avión que transportaba al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia rumbo a Noruega, donde el mandatario viajó para asistir al funeral de Estado del rey Harald V, según reveló este miércoles el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

“Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive”, afirmó Store en declaraciones a la cadena pública noruega NRK.

A useful meeting with President Zelenskyy and European industry on cooperation for improved air defence capabilities.



Photo: Thorbjørn Kjosvold / Statsministerens kontor pic.twitter.com/XpgNuN5pwS — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) September 8, 2026

El premier no ofreció más detalles sobre el episodio ni precisó el origen del aparato, la distancia a la que pasó de la aeronave presidencial o las circunstancias en las que se produjo el incidente.

Zelensky llegó a Oslo el martes por la noche, después de partir desde Moldavia, para participar al día siguiente de las exequias del monarca noruego, fallecido el 28 de agosto a los 89 años.

Zelensky y su esposa, Olena Zelenska, descienden de su avión en el aeropuerto de Gardermoen, cerca de Oslo FREDERIK RINGNES - NTB

Durante su estadía, el presidente ucraniano mantuvo conversaciones con Store, el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, y el canciller Espen Barth Eide, centradas especialmente en la asistencia militar a Ucrania y el fortalecimiento de sus sistemas de defensa aérea, además del respaldo civil de Noruega.

La revelación sobre el incidente con el dron cobró especial relevancia precisamente por el eje de esas conversaciones, en momentos en que Kiev insiste ante sus aliados europeos en la necesidad de reforzar su capacidad para interceptar ataques aéreos.

“Ucrania tiene una necesidad crítica de defensa aérea y de otro tipo de apoyo militar, y enfrenta un invierno difícil”, había señalado Store antes del encuentro con el mandatario ucraniano.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y su par ucraniano, Volodimir Zelensky, en la procesión del fallecido rey Harald V de Noruega NICOLAS TUCAT - AFP

Este miércoles, Zelensky se sumó a decenas de miembros de casas reales, jefes de Estado y dirigentes extranjeros que viajaron a Oslo para despedir a Harald V, quien murió después de 35 años en el trono.

El presidente ucraniano participó de la procesión detrás del féretro junto con representantes de las principales monarquías europeas y otros líderes internacionales.

Tras la ceremonia, Zelensky abandonó Noruega rumbo a Canadá, donde tenía previsto mantener nuevas conversaciones con dirigentes de ese país, según informó Store.

Agencias ANSA y Reuters