Los aliados de Ucrania aumentan la presión sobre Rusia con un fuerte respaldo militar a Kiev

PARÍS.– Treinta y siete banderas flamearon este lunes sobre el Palacio del Elíseo, en París, en un claro gesto de unidad para mostrar la determinación de la Coalición de Voluntarios reunida para acentuar la presión sobre Rusia y acelerar el proceso de cooperación con Ucrania en materia de defensa.

Para fortalecer la fuerza de ese mensaje europeo de “despertar estratégico” frente a Rusia y Estados Unidos de Donald Trump, el presidente francés, Emmanuel Macron, se ubicó en el centro de la mesa, rodeado por el jefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelesnky, y el primer ministro británico Keir Starmer. El cónclave comenzó por la mañana en el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia, y se prolongó a la tarde en el llamado Hotel de los Inválidos, prestigiosa institución militar contigua a la imponente tumba de Napoleón Bonaparte, en el corazón de la capital.

La cumbre, convocada para marcar el “apoyo a Ucrania y un incremento de la presión sobre Rusia” en esta fase crucial del conflicto que se prolonga desde febrero de 2022 en el corazón estratégico de Europa Central, culminó con una cena en la sede de la presidencia francesa. La Coalición de Voluntarios es una iniciativa política lanzada el 17 de febrero de 2025 por Francia y Gran Bretaña, que reúne 35 países decididos a acordar a Ucrania “robustas garantías de seguridad” a partir del momento del cese de las hostilidades. Esa alianza occidental está integrada por la totalidad de los 27 integrantes de la Unión Europea (UE) más otros países de la región que están negociando su ingreso (como Albania y Montenegro), más los principales miembros de la alianza atlántica (con excepción de Estados Unidos), algunos asiáticos como Australia y Nueva Zelanda (a los cuales se sumó Japón en forma esporádica) más la participación institucional de la OTAN y la UE.

El propósito de esta alianza occidental –creada por iniciativa de Macron, Starmer y el canciller alemán, Friedrich Merz– no es de carácter militar ofensivo, sino con el fin de “actuar en la retaguardia de las fuerzas ucranianas para garantizar el alto el fuego y crear las condiciones propicias a una negociación de paz”. El plan prevé tres objetivos principales, según explicó el canciller francés Noël Barrot:

• Aportar material de defensa antiaérea frente a los bombardeos rusos. Concretamente, Francia ya entregó 4 de los 6 aviones Mirage 2000 prometidos a Kiev. La cooperación con Ucrania también permitirá lanzar en Ucrania una cadena de producción de armas aliadas bajo licencia.

El gobierno de Zelensky se apresta a recibir también este año el sistema franco-italiano de defensa antiaérea y antimisiles SAMP/T de nueva generación.

Estados Unidos también prometió recientemente acordar licencias para producir en Ucrania misiles-antimisiles para las baterías Patriot. Algunos países de la coalición son partidarios de acoplar ese escudo con otros sistemas, como las batería franco-italianas Mamba y otros sistemas de intercepción aérea fabricados en Alemania. Hasta ahora, la defensa anti-misil europea reposaba esencialmente sobre los sistemas norteamericanos AEGIS de la OTAN.

• Acentuar la presión sobre Moscú con un paquete de nuevas sanciones (el 21° desde que comenzó el conflicto).

• Preparar la paz y definir garantías de seguridad, que serán indispensables para prevenir toda nueva agresión.

La reunión permitió consolidar un “momento muy fuerte de re-convergencia y de unidad transatlántica”, así como dinámicas más favorables sobre el terreno en Ucrania”, destacó un vocero del Elíseo al final del cónclave. Esos progresos obedecen a la nueva configuración del conflicto. Durante un año y medio, el presidente norteamericano fue más sensible a los argumentos del líder ruso Vladimir Putin que a escuchar las demandas de Volodimir Zelensky. Ese cambo de produjo en los últimos meses, como resultado de la evolución militar en el campo de batalla, en particular gracias a los ataques masivos de drones sobre las refinerías y depósitos de petróleo rusos que han desorganizado fuertemente la economía rusa y las exportaciones de petróleo, que son su principal fuente de ingresos. Otros dos elementos que incidieron en el cambio de actitud de Estados Unidos fue la parálisis de las fuerzas rusas en la región del Donbass, en el este de Ucrania, donde pierden un promedio de mil efectivos por día –entre muertos y heridos–, según fuentes occidentales calificadas, así como la situación que enfrentan los civiles rusos que viven prácticamente aislados en Crimea. El desabastecimiento de alimentos y una grave penuria de combustibles que enfrentan esas poblaciones engendró un éxodo de “colonos” –llegados después de la ocupación militar de febrero-marzo 2014– que está afectando el prestigio de Putin.

Zelensky llega acompañado pr su esposa Olena a la comida en el Palacio del Elíseo (Ludovic MARIN/AFP) LUDOVIC MARIN - AFP

El cambio cualitativo en el frente de batalla repercutió en las recientes cumbres del G7 en junio en Evian y de la OTAN en Ankara, en las cuales Trump pareció prestar más atención a los argumentos de Zelensky.

Ahora que dispone de un Estado Mayor Operacional, la coalición decidió que la fuerza multinacional que será creada después del cese de hostilidades debe comenzar sus preparativos en forma inminente. Uno de los objetivos de ese programa consiste en adoptar un rápido programa de regeneración de las unidades de combate ucranianas, extenuadas después de cuatro años de guerra para que puedan hacerse rápidamente cargo de la seguridad de su país en condiciones óptimas.

Esa evolución permitirá mostrar a Rusia que los miembros de la coalición están dispuestos a confirmar la seriedad de su compromiso. Un símbolo importante en ese sentido será la participación de 500 militares de los países que la componen en el desfile del 14 de julio sobre los Campos Elíseos. Entre ellos desfilará un batallón ucraniano y también un avión de Kiev participará –junto a los aparatos franceses– en la demostración de la Patrulla de Francia, que constituye cada año uno de los principales atractivos de la parada aérea.

El canciller alemán, Friedrich Merz, habla con Volodimir Zelensky en el Hotel de los Inválidos, en París (AFP) TERESA SUAREZ - POOL

“El mensaje que enviamos al mundo es el siguiente: nuestro objetivo es la paz porque amamos la libertad y el derecho (…) y estamos dispuestos a combatir en su defensa al precio de la sangre, si es necesario”, declaró Macron en la cumbre. El presidente insistió en precisar, sin embargo, que la coalición no era un instrumento de guerra” y que tenía “una línea clara de no beligerancia”.

A través del vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, Putin respondió con ironía calificando al grupo occidental de “exaltados” que integran una “coalición de iluminados”.

Accesoriamente, otro aspecto importante es que la coalición representa un embrión de lo que podría ser un “pilar europeo de la OTAN” en caso de un retiro de fuerzas norteamericanas, como amenaza Trump con frecuencia.

Al margen de la cumbre, Macron participó el lunes en la tradicional ceremonia ante las fuerzas armadas en vísperas de la Jornada Nacional del 14 de julio. Este fue su último discurso después de casi diez años en el poder y aprovechó para hacer un balance de sus dos mandatos, en los cuales –precisó– elevó el presupuesto militar a 436.000 millones de euros, mejoró la calidad operacional y puso en marcha varios programas de modernización que convertirán a Francia en un país rector de la defensa europea, comenzando además un largo proceso de reflexión que permitirá extender a otros países el paraguas francés de disuasión nuclear.