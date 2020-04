Los antivacunas retoman la ofensiva mientras se busca una para el coronavirus

Mientras avanzan las investigaciones para hallar una vacuna, los detractores vuelven al ataque Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de abril de 2020 • 17:48

NUEVA YORK.- Faltan meses, si no años, para que haya una vacuna contra el coronavirus , pero ya hay varios sectores que promueven desinformación que podría minar la confianza en lo que sería seguramente la mejor herramienta de que dispondrá la humanidad para derrotar el virus.

Los detractores de la vacuna en Estados Unidos hicieron numerosas afirmaciones falsas en las últimas semanas, incluida la de que Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, está obstruyendo otras curas para beneficiar a los fabricantes de la vacuna. También se dijo que el fundador de Microsoft Bill Gates quiere incorporar microchips a las vacunas, o que quiere sacrificar un 15% de la población mundial.

En Estados Unidos abundan desde hace tiempo los enemigos de las vacunas. Dicen que no son seguras, que generan otros problemas o hablan de teorías conspirativas disparatadas.

El movimiento está generando atención al asociarse con sectores que protestan vivamente contra las restricciones impuestas para evitar la propagación del virus. Profesionales del campo de la salud dicen que la desinformación podría tener consecuencias letales si hace que la gente opte por curas falsas.

"Solo una vacuna puede protegernos realmente de futuros brotes'', expresó Scott Ratzan, médico experto en información de la City University de Nueva York, y de la Universidad de Columbia. ¿Pero qué pasa si ese esfuerzo prospera y mucha gente decide no vacunarse o no vacunar a sus hijos?

Por más que las vacunas contra la poliomielitis, la viruela y el sarampión fueron muy beneficiosas, hay gente que rechaza la ciencia y desconfía de la medicina moderna y de los gobiernos. Otros dicen que la vacuna obligatoria viola su libertad religiosa.

Rita Palma, líder de una agrupación de Long Island, Nueva York, contraria a las vacunas llamada My Kids, My Choice (Mis hijos, mi decisión), asegura que las familias de su círculo no se vacunarán contra el coronavirus.

"A muchos de nosotros nos espanta la idea de que nos obliguen a vacunarnos'', expresó Palma. "Jamás optaría por vacunarme contra el Covid-19. No quiero que el gobierno nos fuerce a mi comunidad y a mi familia a vacunarnos ''.

Desde el inicio de la pandemia los escépticos usaron viejos argumentos para oponerse a la vacuna, como decir que no serán seguras o que el virus es algo intencional y que en la internet hay información que lo comprueba.

Miles de muertes después, los opositores a la vacuna promueven tratamientos que no fueron aprobados, cuestionan a los expertos médicos y generan temor de que la vacuna será obligatoria. También cuestionaron la orden de permanecer en las casas.

"El coronavirus creó una tormenta de desinformación perfecta'' , afirmó David A. Broniatowski, profesor adjunto de la facultad de ingeniería y ciencias aplicadas de la Universidad George Washington que publicó varios estudios sobre la desinformación en torno a las vacunas.

Hubo protestas esporádicas relacionadas con las vacunas, promovidas desde grupos de Facebook que explotan viejos mitos y engaños. El más llamativo de ellos, la teoría conspirativa de Gates, quien financia la búsqueda de una vacuna. El movimiento maneja la noción sin sustento de que Gates quieren instalar microchips con la vacuna en la gente o usarla para reducir la población mundial.

Robert F. Kennedy Jr., detractor de las vacunas que ayudó a popularizar la idea de que pueden causar autismo , dijo que el trabajo de Gates le da un "control dictatorial de la política mundial de la salud''. Roger Stone, exasesor de Donald Trump, fue más lejos todavía en un programa radial de Nueva York al decir que Gates "y otros globalistas'' usan el coronavirus para imponer "la vacunación obligatoria y la instalación de microchips en la gente''.

Estas teorías descabelladas pueden tener consecuencias en el mundo real. Los rumores falsos de que Gates esperaba ensayar una vacuna experimental en Sudáfrica tuvieron mucha repercusión después de que un medio grande los difundiese. Al punto de que uno de los partidos políticos envió una carta al presidente sudafricano Cyril Rampahosa en la que le pidió explicaciones sobre sus acuerdos con Gates.

La realidad es que Gates y su esposa están financiando la búsqueda de una vacuna en Filadelfia y Kansas City, no en Sudáfrica. También planteó la posibilidad de crear un banco de datos de personas inmunes al virus, no de implantar microchips.

Los expertos dicen que las vacunas no solo son seguras, sino que son vitales para la salud mundial.

El debate en torno a las vacunas ofrece caldo de cultivo a grupos que tratan de sembrar discordia en Estados Unidos. Rusia fomentó divisiones antes de las elecciones del 2016 y parece estar haciéndolo de nuevo.

Un informe de la Unión Europea dice que hay numerosas teorías conspirativas en medios rusos en inglés, incluida la agencia estatal RT, que dicen que se usaría una eventual vacuna para inyectar nanopartículas en la gente.

Agencia AP