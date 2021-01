Brasil no exige cuarentena a sus visitantes Crédito: iStock

Aunque gran parte de los destinos turísticos extranjeros tradicionales piden pruebas PCR de Covid-19 negativas para poder ingresar, son varios lo que no exigen una cuarentena, como acaba de decretar el presidente Joe Biden para Estados Unidos (medida que aún no está implementada). Este es un listado de los sitios turísticos más frecuentes que no exigen cuarentena a sus visitantes, y sus normas respecto del coronavirus.

Bolivia

Para ingresar a Bolivia por vía terrestre o aérea es necesario tener resultados negativos en las pruebas de PCR de Covid-19 de 7 días previos a la llegada, certificadas por un consulado boliviano.

El sitio web para obtener más información es boliviasegura.gob.bo

Brasil

Brasil no exige hacer cuarentena a los visitantes. Los aeropuertos que están cerrados son los de los estados de Mato Grosso do Sul, Paraiba, Rondonia, Rio Grande do Sul y Tocantins. Los viajeros que permanezcan hasta 90 días en Brasil deberán presentar a la compañía aérea un comprobante de seguro de viaje con cobertura completa durante la duración de su estadía. Las fronteras terrestres y marítimas permanecen cerradas a extranjeros. Desde el 30 de diciembre es obligatoria la presentación de una prueba de RT-PCR negativa y la cumplimentación de la Declaración de Salud del Viajero (DSV). Los pasajeros con conexión internacional en Brasil también deberán cumplir con las medidas de RT-PCR y DSV.

El sitio del gobierno es www.gov.br/turismo/pt-br

Colombia

Colombia tampoco exige cuarentena a los visitantes, pero los turistas deben presentar una prueba de PCR Covid-19 negativa de no más de 96 hs. antes de la fecha de salida.

Además, entre 24 y 1 hora antes de la llegada al país es necesario completar un registro en la web de Migraciones de Colombia https://www.migracioncolombia.gov.co/ y descargarse al celular la app https://coronaviruscolombia.gov.co/ en la que los visitantes deben registrar todos los días su estado de salud.

Cuba

Los turistas extranjeros tienen los mismos requisitos de entrada a la isla desde hace décadas pero a partir del 10 de enero deberán portar también una prueba PCR en tiempo real para SARS-CoV-2, realizado como máximo 72 horas antes por un laboratorio certificado del país de origen. Al llegar al país pasan por controles de temperatura corporales. Además se vuelve a realizar una prueba de PCR en el aeropuerto.

Para más información, visitar misiones.minrex.gob.cu/es/argentina/servicios-consulares

Ecuador

Los pasajeros que llegan a Ecuador deben firmar una declaración con su itinerario y los datos de contacto locales. También tienen que presentar una prueba de PCR negativa, tomada hasta 10 días antes de su llegada al país.

En caso de que no presenten prueba de PCR, deben cumplir con cuarentena de 10 días.

El sitio web del gobierno para ver la información actualizada es coronavirusecuador.com

España

Los visitantes provenientes de la Argentina deben presentar una prueba de Covid-19 RT-PCR realizada en las 72 horas anteriores a su llegada a España. Los niños menores de 6 años están exentos.

Los visitantes también deben completar un Formulario de Control Sanitario o descargando en el celular una app de esta página https://www.spth.gob.es/ Una vez completado el proceso, se obtendrá un código QR necesario para acceder a la terminal y a la reclamación de equipaje.

Jamaica

Los visitantes que residan en la Argentina no deben presentar resultados de la prueba de PCR de Covid-19. Pero todos los viajeros deben estar dispuestos a someterse a testeos en el aeropuerto si se los considera de alto riesgo.

Para más informes, visitar visitjamaica.com/travelauthorization/test-req/

México

México no ha adoptado restricciones para el ingreso de visitantes extranjeros. Los visitantes deben completar una declaración jurada al llegar. Profesionales de la Secretaría de Salud se encuentran en los puntos de entrada al país para atender a personas que manifiesten síntomas asociados al coronavirus y tomar las medidas correspondientes.

Se puede visitar el sitio guiadelviajero.sre.gob.mx/

Panamá

Los visitantes deben presentar certificado negativo de Covid-19 realizado hasta 48 horas previas a la llegada. También se puede realizar en el aeropuerto a un costo de 50 dólares.

Los viajeros deben presentar una declaración jurada con información de ubicación física mientras estén en Panamá.

Pueden ver información actualizada en la web visitpanama.com/es/informacion/protocolos-de-viaje/

República Dominicana

Para viajar a República Dominicana no es necesario presentar pruebas de PCR. Pero en los aeropuertos y otros puertos de entrada se realiza una prueba de aliento rápida y aleatoria a entre el 3% y el 15% de los pasajeros y a todos aquellos que presenten síntomas a su llegada. Los pasajeros menores de cinco años y miembros de tripulaciones están exentos de este procedimiento,

Los pasajeros también deben completar una Declaración jurada de salud en la que confirman si tienen algún síntoma de coronavirus y sus datos de contacto.

El sitio para visitantes es godominicanrepublic.com/es/prensa/coronavirus/

