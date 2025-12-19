Video: difunden el momento del asesinato de Mario Pineida, el futbolista de Barcelona de Ecuador

Las imágenes duran apenas 33 segundos, pero alcanzan para reconstruir una escena brutal. El video, captado por una cámara de seguridad de una carnicería del norte de Guayaquil, registró el instante en el que dos hombres llegaron al local, observaron hacia el interior y, sin mediar palabra, desenfundaron armas de fuego y dispararon de manera reiterada y directa contra Mario Pineida y Gisella Fernández, su pareja. No hubo forcejeo ni intento de robo. Fue un ataque preciso. En cuestión de segundos, los agresores huyeron corriendo, los cuerpos quedaron tendidos en el piso y los empleados buscaron refugio detrás de cajas plásticas apiladas dentro del comercio.

ARCHIVO - Mario Pineida, de la selección de Ecuador, conduce un balón frente a Abel Aguilar de Colombia en un partido de las eliminatorias mundialistas realizado el 28 de marzo de 2017 (AP Foto/Dolores Ochoa, archivo) Dolores Ochoa - AP

Entre las víctimas fatales del ataque, ocurrido el miércoles 19 de diciembre, se encuentran Mario Pineida - futbolista de Barcelona Sporting Club, de 33 años - y su pareja, Gisella Fernández - de 39 años y de nacionalidad peruana - . Según informó CNN, Letty Martínez, madre del jugador, estaba en el lugar y resultó herida durante la balacera, por lo que fue trasladada a un centro de salud, pero ahora se encuentra fuera de peligro.

El momento del asesinato del futbolista Mario Pineida y su pareja en Ecuador.mp4

El asesinato ocurrió cerca de las 15.53, en el sector de Samanes 4, al norte de Guayaquil. De acuerdo con el registro del sistema de emergencias ECU-911, dos hombres que se desplazaban en motocicletas se detuvieron frente a la carnicería ubicada sobre la avenida Isidro Ayora, en la zona de Sauces 6. Descendieron de los rodados, apuntaron y abrieron fuego. Desde un primer momento, según reconstruyó CNN, la Policía sostuvo que se trató de un ataque dirigido.

El coronel Edison Palacios, vocero de la fuerza, lo resumió ante la prensa con una frase contundente: “Todo indica que fue un atentado directo”. No se detectaron señales de robo ni intercambio previo. La secuencia fue rápida y letal.

Durante la noche del miércoles, personal de Criminalística realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó a la morgue. En paralelo, la Fiscalía y la Policía avanzaron con la recopilación de imágenes y testimonios. Al día siguiente, la Empresa Pública Municipal de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) informó que, tras allanamientos conjuntos con efectivos de la Policía Nacional, se logró la detención de un sospechoso. “El resultado fue posible gracias al seguimiento técnico con el sistema de videovigilancia, que permitió detectar las motocicletas utilizadas en el hecho y, posteriormente, ubicar a un sospechoso”, precisó el organismo en un comunicado.

Sin embargo, desde la Fiscalía aclararon que hasta el momento no se formularon cargos y que la identidad del detenido no fue revelada. Consultada por CNN, los agentes indicaron que el móvil del crimen continúa bajo investigación.

El cuerpo de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador, yace en la puerta de una carnicería de Guayaquil; el jugador fue asesinado en circunstancias que aún se investigan

Con el correr de las horas, la conmoción se amplificó. La versión inicial que señalaba que la mujer asesinada era la esposa del futbolista fue desmentida públicamente por Ana Aguilar, esposa del futbolista y madre de sus tres hijos, a través de un mensaje difundido en redes sociales. “Aclaro de manera respetuosa y contundente que esa información es completamente falsa. La esposa soy yo, Ana Aguilar, madre de sus tres hijos, y me encuentro con vida”, escribió. Y agregó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de mi esposo, Mario Pineida, un hecho que nos llena de dolor como familia. En este momento tan difícil, pedimos respeto por nuestro duelo, por mi integridad y especialmente por la de nuestros tres hijos”. Tras esa publicación, medios ecuatorianos confirmaron que la mujer asesinada era Gisella Fernández, pareja actual del jugador.

EDITORS NOTE: Graphic content / TOPSHOT - Ecuadorian police officers stand at the crime scene where Barcelona's footballer Mario Pineida was killed in Guayaquil, Ecuador on December 17, 2025. Ecuadorian footballer Mario Pineida was killed in an attack in the port city of Guayaquil on December 17, 2025, a hotspot for violence in the country due to drug trafficking, according to his club Ecuador's Barcelona. (Photo by Marcos PIN / AFP)� MARCOS PIN� - AFP�

El crimen se produjo en un contexto sensible para Barcelona Sporting Club, la institución con mayor hinchada del país. Horas antes del ataque, el plantel profesional había hecho público un reclamo por salarios atrasados y el presidente del club, Antonio Álvarez, respondió con un comunicado cargado de reproches internos. En ese mensaje, deslizó una advertencia inquietante: uno de los futbolistas había solicitado seguridad privada por amenazas de muerte.

Police stand guard near the body of slain soccer player Mario Pineida at a butcher shop in Guayaquil, Ecuador, Wednesday, Dec. 17, 2025. (AP Photo/Cesar Munoz)� Cesar Munoz� - AP�

Con el paso de las horas se confirmó que Pineida no era el jugador que contaba con custodia —esa protección correspondía a Dixon Arroyo—, aunque la coincidencia temporal dejó el asesinato inevitablemente asociado a un clima de tensión, desprotección y desgaste institucional.

Barcelona Sporting Club confirmó el fallecimiento con un comunicado breve: “Siempre tendrás un lugar especial en el barcelonismo, Marito, te lo ganaste por todo ese corazón que diste. Gracias por todo, te extrañamos”. La Federación Ecuatoriana de Fútbol también expresó su pesar: “La FEF condena la violencia y lamenta con profundo pesar el sensible fallecimiento de Mario Alberto Pineida”.

Clubes del exterior se sumaron a los mensajes de condolencias. El Real Madrid escribió en la red social X: “Nuestras condolencias a su club, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”. Desde Brasil, Fluminense, donde Pineida jugó en 2022, manifestó su solidaridad: “Pineida llegó al Fluminense al inicio de la temporada en la que nos coronamos campeones de Río de Janeiro. El Fluminense expresa su solidaridad con su familia y amigos”, indicó.

GUAYAQUIL, ECUADOR - MAY 03: Mario Pineida of Barcelona SC looks on during a Copa CONMEBOL Libertadores 2023 Group C match between Barcelona SC and Palmeiras at Estadio Monumental Isidro Romero Carbo on May 03, 2023 in Guayaquil, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images) Franklin Jacome - Getty Images South America

Mario Pineida no era un nombre menor en el fútbol ecuatoriano. Se formó en Independiente del Valle, donde jugó entre 2010 y 2015. Se consolidó como lateral izquierdo y fue campeón con Barcelona Sporting Club en 2016 y 2020. En 2022 tuvo un paso por Fluminense. Luego vistió la camiseta de El Nacional, con el que ganó la Copa Ecuador 2024, y regresó a Barcelona, club en el que disputó 224 partidos, fue capitán en 2025 y referente del vestuario. También integró la selección ecuatoriana.