Los drones de Kiev golpean cada vez más en la Rusia profunda y ponen bajo presión su infraestructura energética

MOSCÚ.– Los drones de Ucrania golpean más dentro de Rusia. Ucrania atacó el lunes el centro petrolero de Nizhnekamsk, en la región de Tartaristán, en el centro de Rusia, matando a 13 personas e hiriendo a otras 78, informaron las autoridades locales, en uno de los ataques más mortíferos en el país en más de 4 años de guerra.

El ejército ucraniano dijo que atacó una refinería de petróleo en Nizhnekamsk, que está a unos 1200 kilómetros al este de la frontera con Ucrania y tiene una población de unos 240.000 habitantes.

El mayor Robert "Magyar" Brovdi en la sala de control durante una operación de largo alcance con vehículos aéreos no tripulados contra posiciones rusas en una ubicación no revelada de Ucrania, el viernes 7 de agosto de 2026 Dan Bashakov - AP

Los funcionarios rusos no dijeron a qué apuntaban los drones, pero la ciudad alberga dos refinerías y una planta petroquímica. Ucrania ha atacado instalaciones petroleras rusas con drones de largo alcance casi a diario en los últimos meses. La campaña ha provocado escasez de combustible en Rusia, ha mermado la capacidad de refinado y ha inquietado a la población.

Otros ataques ucranianos en suelo ruso con un alto número de muertos se han producido en la región fronteriza de Bélgorod. En diciembre de 2023, bombardeos ucranianos en la capital de la región, también llamada Bélgorod, provocaron la muerte de 25 personas e hirieron a más de 100, según funcionarios locales. Cinco meses después, un edificio de departamentos de Bélgorod se derrumbó parcialmente tras un bombardeo, matando al menos a 13 personas, según las autoridades rusas.

También el lunes, varios drones ucranianos provocaron un incendio en una instalación industrial en la región de Tyumen, en Siberia occidental, dijo el gobernador Alexander Moor, sin ofrecer detalles.

El Estado Mayor General de Ucrania dijo que sus fuerzas dañaron parte de un complejo petroquímico en Tobolsk, en la región de Tyumen. La planta produce componentes de combustible para cohetes, combustible de aviación, materiales compuestos para drones y gasolina de alto octanaje, dijo en una publicación en Telegram.

El mes pasado, drones ucranianos atacaron una refinería en Tyumen, a más de 2400 kilómetros al este de la frontera con Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky Alex Brandon - AP

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dice que su país intenta obligar al presidente ruso, Vladimir Putin, a sentarse a la mesa de negociaciones y detener su invasión a gran escala, lanzada en 2022. Rusia es uno de los mayores productores de energía del mundo.

El Estado Mayor General de Ucrania dijo que sus fuerzas atacaron una refinería de petróleo de Taneco en Nizhnekamsk, provocando un incendio.

La ciudad fue objeto de un ataque “masivo” con drones dirigido contra instalaciones industriales y civiles, según el servicio de prensa del jefe de Tartaristán, Rustam Minnikhanov.

Uno de los drones impactó en un hotel, matando a nueve de las 13 víctimas, incluidos ciudadanos de Uzbekistán y Kirguistán, dijeron las autoridades. La oficina consular de Uzbekistán en Tartaristán dijo que siete de sus nacionales murieron.

En esta fotografía facilitada por el Servicio de Emergencias de Ucrania, se observa un edificio residencial dañado tras un ataque aéreo ruso en Sumy, Ucrania, el jueves 6 de agosto de 2026 Ukrainian Emergency Service

Un niño estaba entre los muertos, junto con los 75 heridos, dijo el servicio de prensa, añadiendo que el lunes fue declarado día de luto en Tartaristán.

No fue posible verificar de forma independiente las afirmaciones de ninguna de las partes.

El Ministerio de Exteriores de Rusia instó a gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales a condenar a Ucrania por los ataques.

Rusia también ha golpeado regularmente a Ucrania desde el aire utilizando misiles, potentes bombas planeadoras y drones, atacando zonas civiles y causando miles de víctimas civiles, según las Naciones Unidas.

En los primeros seis meses de este año, 1396 civiles murieron y 7978 resultaron heridos en Ucrania, dijo la oficina de la ONU en Kiev la semana pasada. Eso fue un aumento del 37% respecto al mismo período del año pasado, dijo.

Ataque ruso

Una bomba planeadora rusa alcanzó la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, hiriendo a 24 personas, informaron las autoridades el lunes. La ciudad es la capital de una región del mismo nombre que está parcialmente ocupada por fuerzas rusas.

La oficina europea de la Organización Mundial de la Salud dijo que uno de sus almacenes en la región central ucraniana de Dnipro había sido alcanzado dos veces en menos de 24 horas. Los ataques destruyeron suministros de emergencia valorados en unos 500.000 dólares que estaban destinados a centros de salud de primera línea, dijo en un comunicado. No se reportaron víctimas.

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, personal de emergencias trabaja para extinguir un incendio en edificios residenciales tras un ataque ruso en Odesa, Ucrania, el domingo 9 de agosto de 2026 Ukrainian Emergency Service

Los drones de largo alcance desarrollados en el país por Ucrania han recorrido distancias cada vez mayores en el interior de Rusia, y algunos ahora llegan a Siberia, a unos 2000 kilómetros de la frontera entre ambos países.

“Sí damos respuestas totalmente justificadas, y cada ataque ruso tendrá nuestra respuesta. La guerra de Rusia se sentirá cada vez más en su propio hogar, en Rusia”, dijo Zelensky a última hora del domingo en redes sociales.

“La única razón por la que esto aún continúa es la falta de voluntad de Rusia para poner fin a esta guerra”, agregó.

Como parte de una campaña paralela para interrumpir las líneas de suministro militar rusas que conducen a la línea del frente en el este y el sur de Ucrania, las fuerzas de Kiev atacaron puentes de carretera, ferrocarril y pontones en seis regiones el mes pasado, informó el Ministerio de Defensa el lunes.

Al atacar repetidamente rutas para combustible, municiones y refuerzos, los comandantes ucranianos dicen que han hecho que la logística rusa sea más lenta, más costosa y difícil de organizar. Eso ha ayudado a frenar los avances rusos y ha permitido contraataques ucranianos, dicen.

Agencia AP