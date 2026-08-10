Zelensky alerta que Corea del Norte desplegará hasta 50.000 soldados en Rusia y pide ayuda a Corea del Sur

KIEV.– El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos serán desplegados en territorio ruso para combatir junto a las fuerzas de Moscú, una cifra que eleva de forma considerable las estimaciones previas sobre la participación de Pyongyang en la guerra y profundiza su alianza militar con el Kremlin.

“Se ha tomado la decisión de desplegar entre 30.000 y 50.000 norcoreanos en territorio ruso”, escribió Zelensky el sábado en X. El mandatario no precisó cómo obtuvo esa información. En julio había estimado que serían unos 30.000 los militares enviados por el régimen de Kim Jong-un.

Putin y Kim se dan un apretón de manos Alexander Kazakov - Pool Sputnik Kremlin

El presidente ucraniano aseguró además que Kiev encontró misiles norcoreanos que cayeron en territorio de Ucrania, aunque no reveló dónde fueron hallados. Para Zelensky, la intervención de Pyongyang no solo representa un refuerzo para las tropas rusas, sino también una oportunidad para que el régimen asiático incorpore conocimientos y tecnología militar.

“Está absolutamente claro que Corea del Norte seguirá adquiriendo experiencia en la guerra moderna, obtendrá licencias de Rusia y recibirá todo tipo de equipamiento militar de este país”, afirmó.

En ese contexto, Zelensky instó a Corea del Sur a profundizar su cooperación militar con Ucrania y planteó una necesidad concreta: sistemas de defensa aérea. “Nos gustaría mucho recibir apoyo de Corea del Sur en un ámbito en el que tenemos carencias”, señaló. También aseguró que Kiev está dispuesto a avanzar con Seúl en un “Drone Deal” y en otras áreas, y que diplomáticos ucranianos ya mantienen contactos para impulsar posibles acuerdos.

La participación norcoreana en la guerra se profundizó después de que Vladimir Putin y Kim Jong-un firmaran en junio de 2024 un tratado de asociación estratégica global durante una visita del presidente ruso a Pyongyang. El pacto contempla asistencia mutua si alguno de los dos países enfrenta una agresión externa, y Corea del Norte ha presentado el envío de sus tropas como ayuda a un socio amparada por ese acuerdo.

Esta fotografía, tomada el 6 de junio de 2026 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) a través de KNS el 7 de junio de 2026, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un asistiendo a la celebración del 80 aniversario de la fundación de la Unión de Niños Coreanos en el Estadio Kim Il-sung en Pyongyang STR - KCNA VIA KNS

Hasta ahora, se estima que Pyongyang envió unos 14.000 soldados a la región rusa de Kursk en 2024, donde contribuyeron a que Moscú repeliera una importante incursión de las fuerzas ucranianas. La nueva estimación de Zelensky implicaría, por lo tanto, un salto sustancial en la magnitud de la presencia militar norcoreana en Rusia.

Las declaraciones se conocen en momentos de nuevos ataques de ambos lados y renovados llamados a una salida diplomática. El papa León XIV pidió el domingo a Rusia y Ucrania que detengan los ataques y den “una oportunidad a la diplomacia”, mientras Zelensky anunció que esta semana mantendrá “nuevos contactos con mediadores” para abordar una solución negociada.

Sin embargo, Moscú volvió a cuestionar las intenciones del mandatario ucraniano. El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin, acusó a Zelensky “y su camarilla” de buscar la prolongación del conflicto como la “única manera de permanecer en el poder” y aseguró que Rusia no tiene “más remedio” que continuar sus objetivos militares en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky Teresa Suarez - POOL EPA

La tensión aumentó además tras un ataque ucraniano con drones contra Nizhnekamsk, en la república rusa de Tartaristán, a unos 1000 kilómetros del frente. Moscú informó que murieron 13 personas, entre ellas un niño, y que otras 75 resultaron heridas. El Estado Mayor ucraniano reivindicó la operación y afirmó que el objetivo fue la refinería Taneko, propiedad del grupo Tatneft.

En paralelo, Ucrania denunció nuevos bombardeos rusos. Cinco personas murieron en Bugaivka, en la región de Járkov, tras un ataque de artillería contra una zona residencial, mientras otra persona falleció en Kherson cuando un dron impactó contra un taxi. En Zaporiyia, las autoridades ucranianas informaron que 18 personas resultaron heridas por bombas planeadoras rusas.

Las embajadas y cancillerías involucradas no aportaron nuevas precisiones sobre el eventual despliegue.

Agencias Reuters y ANSA