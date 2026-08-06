Los hábitos más molestos que puede tener un pasajero en un avión, según un estudio especializado

La plataforma especializada en viajes Hotel Tonight publicó una encuesta realizada a cientos de viajeros frecuentes, donde se detallan las conductas que más malestar generan arriba de un avión. También recopila distintas estrategias de ahorro ante la suba internacional en los precios del sector.

El relevamiento, enfocado en la convivencia durante los vuelos, determinó que el 40% de las personas considera que apoderarse del apoyabrazos central es la peor actitud en la cabina.

La segunda conducta más criticada es la de quienes se levantan apurados hacia el pasillo ni bien aterrizan, que se convirtió en la opción señalada por el 39% de los participantes.

Los pasajeros conversadores también entran dentro de las conductas más molestas Freepik

A estos comportamientos molestos se suman los compañeros de asiento muy conversadores con el 27% de las menciones, los pasajeros que se cuelan en grupos de embarque previos con el 25% y quienes piden cambiar de ubicación con el 20%.

Otras molestias y trucos de los pasajeros

Más allá del comportamiento a bordo, las complicaciones logísticas en las terminales aéreas representan otro foco de inquietud. Un 32% de los encuestados afirmó que las demoras en los aeropuertos y las cancelaciones de vuelos son su mayor preocupación.

Mientras tanto, un 26% manifestó estrés por encontrar destinos accesibles y un 23% evalúa si resulta más económico viajar en avión o manejar.

Muchos viajantes evalúan si es más económico manejar o tomarse un avión Freepik

Por otro lado, el 57% de los encuestados decidió no comprar ropa nueva para las vacaciones, el 49% viaja solo con equipaje de mano para evitar el cobro de valijas, el 45% opta por restaurantes más baratos y el 42% busca alojamientos de menor precio.

Para maximizar el presupuesto que tienen disponible, el informe identificó que el 63% de los viajeros pide extender el horario de salida del hotel de forma gratuita, el 50% aprovecha los servicios e instalaciones incluidos, y el 43% solicita una mejora de habitación sin costo adicional al registrarse.

En este contexto, los expertos recomiendan una serie de consejos que se pueden aplicar en la Argentina para reducir el costo total de las vacaciones: