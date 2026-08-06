Los hábitos más molestos que puede tener un pasajero en un avión, según un estudio especializado
Una investigación reveló las conductas que generan mayor malestar a la hora de volar; También compartió distintas estrategias de ahorro ante la suba internacional en los precios del sector
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La plataforma especializada en viajes Hotel Tonight publicó una encuesta realizada a cientos de viajeros frecuentes, donde se detallan las conductas que más malestar generan arriba de un avión. También recopila distintas estrategias de ahorro ante la suba internacional en los precios del sector.
El relevamiento, enfocado en la convivencia durante los vuelos, determinó que el 40% de las personas considera que apoderarse del apoyabrazos central es la peor actitud en la cabina.
La segunda conducta más criticada es la de quienes se levantan apurados hacia el pasillo ni bien aterrizan, que se convirtió en la opción señalada por el 39% de los participantes.
A estos comportamientos molestos se suman los compañeros de asiento muy conversadores con el 27% de las menciones, los pasajeros que se cuelan en grupos de embarque previos con el 25% y quienes piden cambiar de ubicación con el 20%.
Otras molestias y trucos de los pasajeros
Más allá del comportamiento a bordo, las complicaciones logísticas en las terminales aéreas representan otro foco de inquietud. Un 32% de los encuestados afirmó que las demoras en los aeropuertos y las cancelaciones de vuelos son su mayor preocupación.
Mientras tanto, un 26% manifestó estrés por encontrar destinos accesibles y un 23% evalúa si resulta más económico viajar en avión o manejar.
Por otro lado, el 57% de los encuestados decidió no comprar ropa nueva para las vacaciones, el 49% viaja solo con equipaje de mano para evitar el cobro de valijas, el 45% opta por restaurantes más baratos y el 42% busca alojamientos de menor precio.
Para maximizar el presupuesto que tienen disponible, el informe identificó que el 63% de los viajeros pide extender el horario de salida del hotel de forma gratuita, el 50% aprovecha los servicios e instalaciones incluidos, y el 43% solicita una mejora de habitación sin costo adicional al registrarse.
En este contexto, los expertos recomiendan una serie de consejos que se pueden aplicar en la Argentina para reducir el costo total de las vacaciones:
- Anticipar la compra de pasajes según la temporada: Para volar en momentos de alta demanda conviene reservar con hasta once meses de anticipación. Para temporada baja, las mejores ofertas suelen aparecer durante el mismo período del año anterior.
- Evaluar la salida desde aeropuertos de países vecinos: Volar desde ciudades como Santiago, Montevideo, San Pablo o Asunción puede ofrecer tarifas más competitivas para destinos internacionales. Resulta necesario calcular previamente el costo y tiempo del traslado inicial para confirmar si el saldo total conviene.
- Comprar los adicionales de aerolíneas low cost por adelantado: Adquirir el equipaje, la selección de asiento o el embarque prioritario al momento de hacer la reserva inicial evita las tarifas más altas que cobran estas empresas en el aeropuerto o durante el check-in.
- Revisar las condiciones de reserva en alojamientos: Antes de confirmar una estadía, se debe verificar si la tarifa final incluye impuestos locales, cargos de servicios (resort fees) y si cuenta con opción de cancelación gratuita ante imprevistos.
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