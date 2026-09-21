Guerras, la IA descontrolada y las crisis climáticas serán los temas centrales de la Asamblea General de la ONU

NUEVA YORK.- Bajo una nube global de guerras y profundas divisiones, los líderes mundiales se reúnen esta semana en las Naciones Unidas enfrentando nuevos temores de que la inteligencia artificial descontrolada pueda amenazar a la humanidad, incluso cuando las crisis climáticas y el aumento de los precios ya están haciendo la vida mucho más difícil para cientos de millones de personas.

La reunión anual de alto nivel de la Asamblea General de la ONU también estará marcada por las importantes guerras en Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, el Congo y Myanmar, y por una pregunta recurrente: ¿Pueden los líderes hacer algo para ponerles fin?

¿Y qué pueden hacer ante el implacable aumento del calentamiento global que amenaza el futuro del planeta, las crecientes desigualdades dentro y entre las naciones, y las conmociones a la economía mundial a medida que el bloqueo de las rutas marítimas y las cadenas de suministro aumenta el costo de vida y ralentiza el crecimiento?

Una mujer con un niño en el campamento El-Afadh en Al Dabbah en Sudán, el 13 de noviembre del 2025. Marwan Ali - AP

El futuro de las Naciones Unidas también estará sin duda en la agenda. A sus 81 años, sus poderes siguen siendo los de las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, no los de los principales actores mundiales del siglo XXI. Los 193 Estados miembros de la ONU han acordado un amplio paquete de reformas que incluye la modernización de instituciones clave como el poderoso Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia ejercen una influencia desproporcionada debido a su derecho de veto. Sin embargo, la reforma es más fácil de decir que de llevar a cabo.

Tras bambalinas, se especulará sobre quién dirigirá las Naciones Unidas próximamente. El segundo mandato de cinco años del Secretario General Antonio Guterres finaliza el 31 de diciembre y aún no ha surgido un sucesor claro.

Esta reunión sigue siendo crucial

No cabe duda de que la ONU sigue siendo el principal punto de encuentro para sus 193 Estados miembros y sus líderes. Se espera que unos 130 jefes de Estado y de Gobierno intervengan en la Asamblea General, que comienza el martes, junto con decenas de ministros.

El secretario general de la ONU, António Guterres Yang Guang - XinHua

Entre los oradores principales estarán el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente francés Emmanuel Macron. Ambos intervendrán el martes tras el discurso inaugural de Guterres sobre el estado del mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, hablarán el miércoles.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu —a quien el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, quería arrestar por su trato a los palestinos en Gaza hasta que descubrió que no tenía autoridad para hacerlo— se dirigirá a la asamblea el jueves. Por segundo año consecutivo, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, no asistirá a la ONU debido a que Estados Unidos le ha denegado el visado. No obstante, se dirigirá a la asamblea por videoconferencia ese mismo día.

En virtud de su acuerdo con la ONU para albergar la organización, Estados Unidos está obligado a permitir que diplomáticos de todos los países miembros asistan a las reuniones.

Igualmente revelador es quién más no asistirá. El presidente chino, Xi Jinping, se reunirá con Trump en Washington el miércoles, pero no asistirá —algunos diplomáticos dicen que está haciendo un desaire— a la cumbre de la ONU y enviará en su lugar a un vicepresidente. El presidente ruso, Vladimir Putin, tampoco asistirá, y el presidente indio, Narendra Modi, ha retirado su participación.

El presidente de EEUU, Donald Trump, a la izquierda, y el presidente chino Xi Jinping llegan a una cena de Estado en el Gran Salón del Pueblo el 14 de mayo de 2026, en Pekín Mark Schiefelbein - AP

El embajador de Francia ante la ONU, Jerome Bonnafont, afirmó que es “sumamente crucial” que los líderes mundiales apoyen esta semana a la ONU como el lugar donde se reúnen las naciones del mundo, especialmente en un momento de tanta polarización.

“Creemos en el multilateralismo”, dijo, “y creemos que la semana de alto nivel es la ocasión para que los países del mundo reafirmen que prefieren la cooperación y el diálogo a la confrontación”.

La ONU no ha tenido un buen año

Sin duda, ha sido un año difícil para el organismo mundial. Ha quedado relegado a un segundo plano en lo que respecta a su responsabilidad fundamental de garantizar la paz y la seguridad internacionales e intentar poner fin a los principales conflictos en Medio Oriente y Ucrania. El impago por parte de Estados Unidos de miles de millones de dólares en deudas pendientes ha dejado las finanzas de la organización en una situación precaria.

Pero Richard Gowan, veterano observador de la ONU y director del programa de asuntos e instituciones globales del International Crisis Group, afirma que 2025 fue aún peor.

Hace un año, según comentó, se especulaba con la posibilidad de que Trump aprovechara su discurso ante la ONU para anunciar la retirada de Estados Unidos de la organización internacional. Trump no anunció la retirada en septiembre pasado, y la ONU superó los últimos doce meses con dificultades financieras que obligaron a recortar sus operaciones de mantenimiento de la paz y la ayuda humanitaria.

El presidente Donald Trump habla con reporteros antes de abordar el helicóptero presidencial desde la Casa Blanca Alex Brandon - AP

En los últimos días, Estados Unidos pagó 725 millones de dólares de su cuota anual al presupuesto operativo ordinario de la ONU, lo suficiente para evitar que la administración Trump perdiera su voto en la Asamblea General. Este pago fue una clara señal de que Trump mantendrá a Estados Unidos en las Naciones Unidas.

Gowan afirmó que la ONU ya no está “en caída libre”, pero sí “atrapada en una crisis indefinida o permanente”. En términos más gráficos, añadió: “Puede que la ONU no esté en una situación de emergencia como el año pasado, pero parece estar en una especie de centro de traumatología por un futuro previsible”.

El ex subsecretario general de la ONU, Mark Malloch-Brown, miembro del consejo de administración de la Fundación de las Naciones Unidas, declaró: “Si bien el mundo sigue confiando en la ONU, la opinión pública mundial anhela un cambio”.

La IA está ganando terreno

El futuro de la inteligencia artificial se ha convertido en una de las principales preocupaciones mundiales, debido a sus rápidos avances y al creciente reconocimiento de que no existen controles industriales, y mucho menos salvaguardias globales, para una tecnología que tiene muchas ventajas, pero también muchas desventajas e incógnitas.

Días antes de la reunión mundial, los líderes de tres importantes empresas de IA advirtieron sobre el riesgo de que la tecnología escapara al control humano y pidieron una pausa, pero Trump desestimó sus preocupaciones calificándolas de “farsa” e instó a continuar los avances para mantener a Estados Unidos por delante de China.

En los últimos días ha surgido una gran preocupación por los alcances de la Inteligencia Artificial Getty Images

El Consejo de Seguridad de la ONU incluyó una reunión de alto nivel sobre inteligencia artificial en su agenda el miércoles por la tarde, lo que refleja la creciente preocupación y la necesidad de abordar el tema. Ya estaba prevista una reunión de alto nivel sobre Ucrania con Zelensky para el miércoles por la mañana.

Para el jefe de la ONU, esta será su última reunión de la Asamblea con los líderes mundiales. La semana pasada adelantó su discurso, declarando a los periodistas de la ONU que el poder está cambiando en “una era de profunda incertidumbre”.

“En un momento en que el mundo se enfrenta a tres amenazas existenciales”, dijo, “la cooperación internacional es más necesaria que nunca”.

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos extinguen un incendio en viviendas particulares tras un ataque aéreo ruso en Sumy, Ucrania, el miércoles 16 de septiembre de 2026. Ukrainian Emergency Service

Otros competirán por acaparar la atención en temas que van desde el aumento del nivel del mar y la financiación de la educación hasta la lucha por la igualdad de género. Cientos de reuniones privadas también tendrán lugar en cubículos de la ONU, hoteles, misiones diplomáticas y restaurantes.

Esther Brimmer, investigadora principal en gobernanza global del Consejo de Relaciones Exteriores y ex subsecretaria de Estado de Estados Unidos para asuntos de organizaciones internacionales durante la administración Obama, afirmó que las reuniones presenciales pueden ayudar a los países a debatir ideas que se implementan meses después.

Calificó la situación en 2026 como “mucho más grave y compleja que en décadas pasadas”.

“Dicho esto, tampoco pierdo la esperanza”, dijo Brimmer. “En las últimas décadas hemos aprendido mucho sobre cooperación internacional”.