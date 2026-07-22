Los hutíes reivindicaron un ataque contra dos buques de Arabia Saudita y crece la tensión en Medio Oriente

Solo dos días después de anunciar un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, el grupo armado hutí de Yemen -que responde a Irán- reivindicó en las últimas horas un ataque con drones y misiles a dos buques árabes en el Mar Rojo. La ofensiva se concretó en un contexto de creciente conflicto entre ambos y en medio de la continuidad de la guerra entre Estados Unidos y el régimen persa que ahora conduce Mojtaba Jamenei.

Los hutíes informaron vía Telegram que llevaron a cabo una “operación militar cualitativa” contra los barcos “Encelia” y “Layla” por haber presuntamente cruzado los límites del bloqueo que impusieron el lunes.

La nueva ofensiva de la organización militar rebelde yemení se encuadra en un creciente enfrentamiento con los árabes, que tuvo entre sus episodios más recientes un ataque de Arabia al Aeropuerto Internacional de Saná, controlado por los hutíes.

A su vez, el bombardeo de este miércoles se dio en paralelo al acuerdo nuclear que pactó Donald Trump con Arabia Saudita y que le podría permitir al reino desarrollar una capacidad propia para enriquecer unario como parte de su programa de energía atómica con fines civiles.

Debido a la advertencia de posibles ataques, al menos cuatro buques completamente cargados con crudo habían decidido cambiar de ruta y evitar el estrecho de Bab el-Mandeb.

“La amenaza de acciones hostiles de los hutíes contra Arabia Saudita ha comenzado a tener un efecto general en la actividad de los petroleros”, había expresado la consultora marítima Clarksons en un comunicado.

Hutíes protestan en Saná contra Estados Unidos Osamah Abdulrahman - AP

La continuidad de los ataques supone un nuevo riesgo para el comercio global, ante el posible encarecimiento del valor del petróleo, afectado en los últimos meses por el enfrentamiento de Estados Unidos con Irán, que impactó directamente en el tráfico en el estrecho de Ormuz.

En tanto, analistas advirtieron que un posible cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, puerta de entrada al Mar Rojo, podría reducir el suministro global de crudo en torno al 7%.

Humo se eleva después de los ataques aéreos en el Aeropuerto Internacional de Saná Mohammed - XinHua

En la actual jornada, el Brent -referencia para el mercado europeo- subió un 3,63% y alcanzó los US$94,28 por barril, el mayor valor desde el 11 de junio pasado. Por su parte, West Texas Intermediate (WTI) subió 3,35% y se ubicó en los US$87,17.

Cabe resaltar que ayer Trump había advertido que iba a tomar represalias contra los hutíes en caso de que concretara un ataque contra los buques sauditas. “Si algo así sucede, nos ocuparemos”, había afirmado el presidente estadounidense ante los medios en la Casa Blanca.

“Ya lo hicimos con los hutíes antes, y no hemos tenido noticias de ellos desde entonces. Hasta ahora no ha sucedido. Podría suceder, pero nosotros nos encargaremos del asunto”, había agregado.

Agencias Reuters y AFP