Los nuevos detalles sobre el atacante y la investigación por terrorismo

CRACOVIA.– La plaza Mayor del Mercado, el corazón turístico de Cracovia, amaneció este domingo detrás de un cordón policial. Donde hasta el sábado se mezclaban turistas y vecinos, comenzaron a aparecer velas encendidas y personas que se detenían en silencio para recordar a los seis muertos que dejó un tiroteo a plena luz del día. El ataque, que también provocó 15 heridos, fue el más mortífero registrado en el país desde la caída del comunismo y abrió una investigación por terrorismo.

Así quedó la vidriera de uno de los locales afectados Getty

La plaza, habitualmente bulliciosa, permanecía cerrada mientras los agentes inspeccionaban las bolsas de los empleados de restaurantes y cafeterías. Durante la mañana, numerosos vecinos se acercaron para homenajear a las víctimas. Algunos se detuvieron frente a las vallas, otros dejaron cirios, en una escena muy distinta del movimiento habitual de la plaza.

“Estoy absolutamente destrozada”, dijo Weronika Filar, una residente de 27 años. “Este es uno de los lugares más seguros de la Tierra, de verdad... no me esperaba que pudiera pasarnos nada así a nosotros”, agregó. Y resumió el sentimiento de muchos vecinos: “Nuestra ciudad nunca volverá a ser la misma”.

El autor de los disparos es un ciudadano polaco de 24 años al que los medios locales identificaron como Michal O. Según las autoridades, estaba “fascinado por ideologías de extrema derecha”, aunque por el momento los investigadores no establecieron qué lo llevó a abrir fuego contra personas que se encontraban en la plaza. El primer ministro, Donald Tusk, lo calificó de “terrorismo” y la Fiscalía nacional abrió una investigación bajo esa figura.

El tiroteo comenzó alrededor de las 15 del sábado, cuando el hombre ingresó en vehículo a la plaza Mayor del Mercado, en pleno centro histórico de Cracovia, y empezó a disparar “al azar”, según la reconstrucción policial. Vestía ropa de estilo militar y llevaba un arma larga. Actuó solo, de acuerdo con los primeros datos difundidos por las fuerzas de seguridad.

Las balas impactaron en uno de los locales Getty

Los disparos desataron una huida entre quienes recorrían la plaza. Una turista estadounidense, Taylor Dorfmeister, que paseaba por la plaza con su novia, contó a NBC News que al comienzo hubo unos instantes de desconcierto antes de que la multitud comprendiera qué ocurría. “Subimos corriendo las escaleras de un edificio para escondernos, pero era un callejón sin salida. Fue entonces cuando sentí más terror, ya que los disparos eran fuertes y cercanos”, recordó.

El saldo del ataque fue de seis personas muertas, cuatro mujeres y dos hombres, y otras 15 heridas. Entre las víctimas fatales hay un ciudadano británico y una mujer austríaca. Entre los heridos se cuentan cinco extranjeros, provenientes del Reino Unido, Portugal, Rusia, Alemania y Austria. Cracovia, antigua capital y segunda ciudad más poblada de Polonia, recibió 16,5 millones de visitantes el año pasado.

Dos policías también resultaron heridos cuando intentaban detener al sospechoso. Uno de ellos permanecía en estado grave, pero estable, según informó el Ministerio del Interior a través de la agencia polaca PAP. Los agentes dispararon contra el atacante, que fue trasladado a un hospital con heridas de bala y este domingo continuaba en estado crítico. Kierwinski elogió la intervención policial y aseguró que los efectivos consiguieron reducir rápidamente al agresor pese al riesgo que corrían.

Tres muertos en la casa del atacante

La investigación sumó, además, un capítulo estremecedor a unos 150 kilómetros al noreste de Cracovia. Tras identificar el domicilio del sospechoso, los investigadores encontraron allí tres cuerpos: los de sus padres, de 53 y 52 años, y el de su hermana, de 21. El sábado las autoridades solo habían informado que se trataba de posibles familiares directos. Este domingo, la policía confirmó sus identidades y señaló que presentaban heridas compatibles, presumiblemente, con disparos de arma de fuego.

En la vivienda se incautaron siete armas, según informó la policía regional en las redes sociales. El operativo contó con la participación de una unidad antiterrorista, peritos forenses y un fiscal. Los investigadores intentan determinar cómo se produjeron esas muertes y su relación con el ataque en la plaza.

La Policía acordona la zona Getty

La policía también encontró otras armas de fuego en el automóvil utilizado por el agresor, según había indicado el ministro del Interior, Marcin Kierwinski. De acuerdo con información de medios polacos citada por los investigadores, Michal O. no tenía antecedentes penales y era socio de un club de tiro al que también pertenecía su padre.

La vestimenta militar del atacante había alimentado versiones sobre una posible pertenencia a las Fuerzas Armadas, pero el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, descartó esa hipótesis el sábado. Aseguró que el sospechoso nunca había integrado el Ejército polaco.

Mientras la Fiscalía intenta esclarecer el móvil y reconstruir los movimientos del agresor, las autoridades mantienen bajo custodia la emblemática plaza donde ocurrió la matanza. El sábado, Tusk había pedido a los políticos que no utilizaran la tragedia con fines partidarios y prometido esclarecer el crimen.

La conmoción también llegó al Vaticano. En un mensaje enviado al arzobispo de Cracovia, Grzegorz Rys, el papa León XIV expresó que estaba “profundamente entristecido” por las muertes y las heridas causadas por el ataque y manifestó su cercanía con las personas afectadas.

En Cracovia, entretanto, las velas y los homenajes alrededor de la plaza dejaban a la vista el duelo de la ciudad.

Agencia AFP