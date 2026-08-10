Los superdepredadores gigantes que mantienen la vida del océano en equilibrio y tienen “amistades preferidas”

Del tamaño de un microbús, pero aerodinámicos como un torpedo y con una poderosa fuerza en las mandíbulas, los tiburones tigre son unos de los depredadores más grandes del océano. Son los “tanques” del mar, afirma Neil Hammerschlag, director de investigaciones de la Red de Observación de Biodiversidad Marítima.

Además, tienen la dieta más amplia de todas las especies de tiburón, con lo que se han ganado el sobrenombre de los “contenedores de basura del océano”. Se zampan moluscos, mantarrayas, serpientes de mar, focas, calamares y ballenas. Engullen aves marinas y mamíferos terrestres.

En sus estómagos han aparecido rata topos, antílopes, perros, cabras y gatos. Uno de ellos regurgitó una de las especies más espinosas de Australia, un equidna. Quizás sus púas resultaron demasiado punzantes.

La basura humana también hace parte del menú: bolsas de papas fritas, condones, cigarrillos, chapas de automóvil, llantas, televisores, incluso, se reporta, una armadura completa.

Igualmente consumen humanos. Junto con el gran tiburón blanco y el tiburón toro, los tiburones tigre conforman las “Tres Grandes” especies de tiburones más peligrosas, aunque hay más probabilidad de que te arrastre la marea o te parta un rayo.

Incluso pueden nadar dentro del ojo de un huracán si eso les da la oportunidad de una buena comida. Pero sus estómagos de acero tienen un lado positivo para otros. Al rebuscar alimento, los tiburones tigre se deshacen de criaturas muertas y enfermas de la cadena alimenticia. Así ayudan a mantener la salud de los mares.

Limpieza tras los huracanes

Cuando una tormenta se acerca, “muchos tiburones detectan el cambio en la presión barométrica y se desplazan a aguas más profundas y menos afectadas”, señala Phil Doherty, catedrático de Ciencia de Conservación Marina en la Universidad de Exeter.

Sin embargo, los tiburones tigre tienden a reaparecer en anticipación de un festín y se quedan rondando un tiempo para “consumir los animales que han muerto”.

Cuando el huracán impactó, los tiburones tigre permanecieron en las aguas poco profundas cerca de la orilla Getty Images

Eso fue algo que Hammerschlag pudo seguir en detalle cuando, el 6 de octubre de 2016, el huracán Matthew pasó por las Bahamas. Playa Tigre, un gran banco de arena frente a la costa de Gran Bahama, es un sitio popular para bucear, famoso por sus tiburones tigre.

Las planicies arenosas están marcadas con áreas de pradera marina y coral, y el agua cristalina y cálida está llena de tiburones tigre que son “más largos que profunda es el agua”, describe Hammerschlag.

Cuando el huracán impactó, los tiburones tigre permanecieron en las aguas poco profundas cerca de la orilla, aun cuando el lugar sostuvo el choque directo de un huracán de categoría 5. Y, para cuando la tormenta pasó, el número de tiburones tigre en el área se había duplicado.

Los tiburones tigre son ectotérmicos, o de sangre fría, indica Hammerschlag, lo que significa que no pueden crear su propio calor corporal.

Así que sus movimientos tienden a seguir una capa de agua, llamada un isotermo, a 26 ºC, la misma temperatura a la que se puede empezar a formar un ciclón tropical.

Durante el embarazo, los tiburones tigre hembras suelen tomar refugio en las tibias aguas de Playa Tigre, para que su entorno mantenga “caliente su criatura en la panza”, dice Hammerschlag.

Prefieren las aguas tropicales pandas y tibias Getty Images

Con anterioridad, Hammerschlag y su equipo habían colocado dispositivos acústicos a los tiburones tigre de Playa Tigre para estudiar el impacto del turismo en los animales.

Los dispositivos pueden seguir transmitiendo durante 10 años así que, en 2016, Hammerschlag vio la oportunidad de estudiar la reacción de los tiburones al huracán Matthew.

“Mi opinión predominante era que todos huirían”, dice Hammerschlag. “En aguas superficiales, las rocas vuelan, el lecho marino se revuelve. Ves tiburones, manatíes… arrojados hacia la playa. Pero las aguas más profundas no se perturban. Las aguas profundas ofrecen un refugio de la tormenta”.

Una oportunidad para alimentarse

Estudios anteriores respaldan esa suposición, señalando que muchos tiburones tienen a abandonar las regiones costeras cuando una tormenta es inminente, y algunas especies se van más de una semana antes de que llegue.

Pero cuando Hammerschlag y su equipo rastrearon a los tiburones tigres antes, durante y después del huracán, “quedé pasmado”, reconoce. “No solo no huyeron, sino que ese mismo día llegaron más tiburones tigre”.

“La tormenta mató muchos animales: tortugas, peces, langostas, cangrejos, aves. Creemos que los tiburones tigres vieron la llegada de la tormenta como una oportunidad de rebuscar alimento entre los muertos y moribundos”.

Hammerschlag cree que los tiburones tigre pudieron permanecer en el área durante la tormenta porque “están construidos como tanques”.

Prácticamente, casi no hay nada que esté fuera del menú de los tiburones tigre Getty Images

Un temido equipo de mantenimiento

Los tiburones tigre también han aprendido a aprovecharse de eventos estacionales, cuando saben que va a haber abundancia de alimento.

Por ejemplo, durante la temporada de cría de las tortugas verdes en la isla Raine, en Australia, o cuando emergen los polluelos de albatros en un atolón medio sumergido en las islas de Sotavento, Hawái.

Los tiburones calculan su llegada para coincidir con una superabundancia de presas fáciles, algunas veces llegando al mismo lugar el mismo día durante años consecutivos.

Frecuentemente viajan largas distancias para alcanzar esas presas, rutinariamente nadando más de 7.500 km en su travesía redonda anual desde los arrecifes de coral tropicales hasta las aguas abiertas del medio Atlántico Norte, y de regreso.

Un tiburón tigre incluso nadó la increíble distancia de 44.000 km para completar un circuito de tres años alrededor del Atlántico.

Cuando llegan a su campo predilecto para comer, los tiburones tigre ahorran energía todo lo posible. En la isla Raine, prefieren rebuscar tortugas muertas o moribundas en lugar de cazar activamente las saludables.

Estos tiburones consumen los restos de animales muertos, como este hueso de ballena, y otros deshechos Getty Images

Eso podrá sonar como una pesadilla para las tortugas débiles, pero, al hacerlo, los tiburones impiden la propagación de enfermedades.

Además, al mantener los números de tortugas controlados, protegen el sobreconsumo de la pradera marina, que es un hábitat crucial para muchas especies marinas.

Natasha Marosi, una investigadora de la Universidad de Exeter, Reino Unido, y fundadora del Laboratorio de Tiburones de Fiji, con frecuencia pasa el tiempo familiarizándose con los tiburones tigre que frecuentan los mares en torno a Fiji. A pesar de su temerosa reputación, ella asegura que estos tiburones tienen personalidad.

Sobre sus múltiples encuentros con estos robustos tiburones, Marosi dice que le producen una variedad de sentimientos, desde inquietud hasta admiración. “Los individuos con los que me he encontrado son singularmente distintos y exhibieron comportamientos diferentes”.

De una joven hembra llamada Tsunami dice que es “toda impertinencia y fuego”, mientras que otra llamada Jawgina proyecta “vulnerabilidad y espíritu guerrero simultáneamente”.

Relatos similares llegan también de las Bahamas, con buzos observando que algunos tiburones tigre de Playa Tigre parecen audaces, mientras otros parecen tímidos.

“Me encanta pasar tiempo en el agua rodeado de estos superdepredadores extremadamente grandes”, comenta Hammerschlag, cuyas anteriores investigaciones muestran que estos tiburones tienen vidas sociales complejas y hasta amistades preferidas.

Tal vez estos tanques del océano tienen un lado más suave. Mientras que su dieta es virtualmente ilimitada, los tiburones tigre no son una máquina devoradora mecánica.

Es más, dice Marosi, juegan un papel vital como superdepredadores en el ecosistema marino. “Desde su posición privilegiada de arriba abajo, pueden influir en la distribución, comportamiento y abundancia de otras especies dentro de la red alimenticia”, explica.

La dieta extrema de los tiburones tigre, concluye, mantiene la vida del océano en equilibrio.