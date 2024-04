Los videos del momento exacto en el que empezó el potente terremoto en Taiwán

Escuchar

TAIPÉI.- Videos en redes sociales captaron el momento justo en el que empezó a vibrar la tierra en Taiwán luego de que se registrara el sismo de mayor magnitud en un cuarto en la isla durante la hora pico de la mañana del miércoles, dañando edificios y provocando la muerte de por lo menos nueve personas.

En el noticiero Set iNews se activó en vivo una alerta temprana de terremoto y segundos después empezó a temblar el estudio de televisión mientras la presentadora se agarraba de la pantalla para no perder el equilibrio. Las luces del set se tambalearon violentamente de lado a lado por unos momentos hasta que retornó la calma.

Otro video que se hizo viral mostraba a un hombre adentro de una pileta en la terraza de un edificio atrapado en medio de las fuertes olas que provocó el temblor.

Mientras que en otro video grabado desde la calle se observa cómo se desborda el agua de la pileta de una terraza y cae por las paredes del edificio en forma de cascada.

Taiwan: Water from a rooftop swimming pool hurtling down a skyscraper during a powerful earthquake earlier today. pic.twitter.com/IdZLbeMIBL — Jack Straw (@JackStr42679640) April 3, 2024

Cámaras de seguridad en distintos puntos de la isla también captaron la reacción de los animales, que incluso llegaron a percibir el fenómeno unos segundos antes de que comience el temblor. En uno de los videos se observa a un grupo de gatos en un departamento corriendo en todas direcciones, mientras que otro muestra a un perro que alerta con sus ladridos a una familia.

🇹🇼| Un perrito percibió el #sismo de magnitud 7.5 en #Taiwán antes de que ocurriera y fue a alertar a su familia, antes de resguardarse.



En redes sociales circula el momento captado por la cámara de seguridad de una casa, donde se aprecia como el animal avisa a sus dueños. pic.twitter.com/4XfA0bqvf8 — WolfensteinValley (@wolfenstnvalley) April 3, 2024

La agencia sismológica de Taiwán reportó una magnitud de 7,2 para el terremoto, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus iniciales en inglés) lo situó en 7,4. El sismo se produjo unos 18 kilómetros al sur-suroeste de Hualien, con una profundidad de unos 35 kilómetros. Los sismos a menor profundidad tienden a causar más daños en la superficie. El temblor provocó una alerta de tsunami que se retiró más tarde.

En la capital, Taipéi, cayeron baldosas de los edificios más antiguos y las escuelas evacuaron a sus alumnos a campos deportivos, equipándolos con cascos amarillos de seguridad. En las autopistas, los autos comenzaron a rebotar sobre el asfalto en el momento del temblor, según captó otro video filmado en un puente que circuló en X.

Los coches botan literalmente en una autopista de Taiwán durante el terremoto pic.twitter.com/CECRaypA71 — EL MUNDO (@elmundoes) April 3, 2024

Al menos nueve personas murieron durante el terremoto, registrado justo antes de las 8 de la mañana, según la agencia nacional de bomberos de Taiwán. El diario local United Daily News precisó que tres senderistas fallecieron durante un deslave en el Parque Nacional Koroko y un conductor de camioneta murió en esa misma zona después de que grandes rocas golpearan su vehículo.

Las autoridades habían perdido el contacto con 50 personas que viajaban en minibuses cuando el potente sismo cortó las comunicaciones por celular, indicó más tarde el cuerpo de bomberos.

Había al menos 946 heridos y alrededor de 70 personas atrapadas, algunas de ellas en una mina de carbón, según estadísticas del gobierno. El sismo y las réplicas también provocaron 24 aludes de tierra y dañaron 35 carreteras, túneles y puentes.

“Los terremotos son comunes y me he acostumbrado a ellos. Pero hoy fue la primera vez que un temblor me hizo llorar del miedo”, dijo Hsien-hsuen Keng, una residente de Taipéi. “El temblor me despertó. Nunca antes había sentido una sacudida tan fuerte”.

El tráfico en la costa este de la isla quedó prácticamente paralizado debido a los deslaves y la caída de escombros que afectaron túneles y autopistas de la región montañosa. Se suspendió el servicio de trenes en toda la isla de 23 millones de habitantes, así como el servicio de metro en Taipéi, donde una línea elevada de construcción reciente sufrió una separación parcial.

#Taiwán sufre el terremoto más potente en 25 años



Rescatistas siguen buscando personas que puedan haber quedado atrapadas bajo edificios que colapsaron durante el sismo de más de 7 grados registrado este miércoles. Hay al menos 9 muertos y cientos de heridos.#DWNoticias /jam pic.twitter.com/lbyGZsJToa — DW Español (@dw_espanol) April 3, 2024

En Ciudad Nueva Taipéi, en el norte, un almacén se derrumbó, pero más de 60 personas salieron con vida de los escombros, dijo el alcalde. “Fue como si una montaña colapsara”, contó Liu, que vive junto al almacén, donde funcionaba una imprenta.

El sismo se sintió en Shanghái y varias otras provincias de la costa suroriental de China, según la prensa local. China y Taiwán están a unos 160 kilómetros de distancia. China no emitió ninguna alerta de tsunami para su territorio continental.

El pánico inicial tras el sismo remitió con rapidez en la isla, que sufre temblores frecuentes y se prepara para ellos con simulacros en escuelas y avisos en medios públicos y celulares. Para el mediodía, la estación de metro en el bullicioso vecindario de Beitou, en Taipéi, volvía a estar llena de gente que iba a trabajar y personas mayores que acudían a visitar los manantiales termales o a recorrer los senderos de montaña al pie de un volcán extinto.

Stephen Gao, sismólogo y profesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri, señaló que la preparación taiwanesa para los terremotos está entre las más avanzadas del mundo e incluye estrictas normas de construcción, una red sismológica de primer nivel y amplias campañas de concienciación pública sobre seguridad ante sismos.

El daño a un edificio en la Escuela Secundaria Nacional de Niñas de Hualien en Hualien el 3 de abril de 2024, después de que un importante terremoto golpeara el este de Taiwán. XIAOHE - UGC

El último sismo letal en Hualien fue en 2018, cuando un hotel histórico y otros edificios se vinieron abajo. El peor sismo de los últimos años en Taiwán ocurrió el 21 de septiembre de 1999, cuando un terremoto de magnitud 7,7 causó más de 2400 muertes, dejó heridas a unas 100.000 personas y destruyó miles de inmuebles.

Taiwán se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una serie de fallas geológicas que rodean el Océano Pacífico y en donde ocurren la mayoría de los terremotos del mundo.

Agencias AFP y AP

LA NACION

