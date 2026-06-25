Los viejos enemigos salen al rescate del chavismo y se instala un clamor para que se levante el bloqueo informativo

CÚCUTA.- El doble terremoto que ha devastado la costa venezolana de La Guaira ha confirmado que bajo el protectorado de Washington todo es posible en Venezuela. “Tuve una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que estará enviando muy temprano una brigada de rescatistas”, sorprendió Delcy Rodríguez durante su segunda comparecencia ante el país.

Minutos antes, a través de su cuenta de Twitter (que había dejado de utilizar por orden de Nicolás Maduro), la presidenta encargada del gobierno de facto concluyó que “la solidaridad entre nuestros pueblos es una fuerza invaluable en momentos como estos”, pese a que Bukele ha fungido durante años, como Javier Milei, en la némesis política del chavismo.

Incluso el ecuatoriano Daniel Noboa, otro enemigo histórico tras “robar” las elecciones al aliado Rafael Correa, fue agasajado por Rodríguez tras anunciar en sus redes el envío de ayuda “porque a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario”.

Venezuela agradece al Pdte. Noboa y al Gobierno del Ecuador por su mensaje de solidaridad, así como por el ofrecimiento de asistencia humanitaria ante la tragedia ocurrida hoy. Valoramos la expresión de respeto y cooperación hacia nuestro pueblo en estos momentos de dificultad. https://t.co/4MON21aWon — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Así son los nuevos tiempos políticos que corren en Caracas, cuando incluso en las horas previas el Palacio de Miraflores felicitó sin sonrojo al presidente electo de Colombia, el outsider de derecha Abelardo de la Espriella, pese a los constantes improperios que este lanza al chavismo, y que incluso situó entre los principales puntos de su campaña electoral.

La estrecha colaboración entre Washington y Caracas no impidió que el propio Donald Trump adelantara a la presidenta encargada y ofreciera los primeros datos sobre la dimensión de los dos terremotos, cuando la jefa del chavismo reciclado apenas había balbuceado, muy nerviosa y sin aportar información en un país donde se mantienen bloqueadas parte de las redes sociales y de los medios independientes, los primeros efectos de la tragedia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Ariana Cubillos - AP

“Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al gran pueblo de Venezuela son ambos masivos en escala y han dejado un número devastador de muertes. ¡EE.UU. está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar rápidamente. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos!”, señaló Donald Trump, quien más información aportó en las primeras horas de la tragedia a través de sus redes sociales.

Después de esta alocución, Delcy compareció otra vez ante sus país y ofreció las primeras cifras oficiales, que quedarán muy alejadas de los datos reales porque la zona costera de La Guaira volvió a concentrar la furia de la naturaleza, como en 1999. En el mismo día que se celebraba el referéndum constitucional de Hugo Chávez, un alud de toneladas de rocas y barro se desprendió desde el Ávila y ahogó el litoral costero.

Los destrozos en La Guaira FEDERICO PARRA - AFP

Sobrepasada por la situación, Rodríguez insistió en los términos que ya había utilizado horas antes en la conmemoración de la Batalla de Carabobo del 24 de junio, que conmemora una victoria decisiva para la campaña libertadora de Simón Bolívar. “Mantengamos la unión para salvar vidas, lo primero es rescatar vidas”, afirmó la presidenta encargada.

María Corina Machado, la líder democrática, también reaccionó antes que Rodríguez, para insistir más tarde que “el apoyo de Estados Unidos lo significa todo para el pueblo de Venezuela en este momento”.

El doble sismo fue tan poderoso que incluso se sintió en Colombia, con mayor fuerza en la zona fronteriza. Pero al parecer sus réplicas no llegaron hasta la Casa de Nariño en Bogotá. Transcurridas 8 horas de la catástrofe, el presidente saliente, Gustavo Petro, no había reaccionado a través de su altavoz habitual (Twitter), enfrascado consigo mismo en sus teorías sobre la injerencia internacional, el conflicto de Gaza y las disquisiciones sobre el “Tigre” Abelardo.

Los equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Javier Campos) Javier Campos - AP

La derrota en Colombia y en Perú ha supuesto un golpe bajo para el bloque de la Patria Grande (que une a izquierdistas, revolucionarios y populistas), liderado hoy por Gustavo Petro, que había sustituido en parte el papel que anteriormente representaba Caracas.

Las idas y venidas diplomáticas se han producido en paralelo a un clamor creciente entre venezolanos de dentro y de fuera del país ante la dificultad de la diáspora para contactar con sus familiares en las zonas de la tragedia, sobre todo en la costa.

“La falta de información cuesta vidas. En esta crisis las autoridades deben desbloquear X y los medios urgentemente. Es vital para mantenerse a salvo, comunicarse y acceder a recursos urgentes”, exigió al gobierno la ONG Venezuela Sin Filtro.

Cientos de mensajes, con fotografías y carteles de los desaparecidos, recorrían en la noche las redes sociales venezolanos, promovidas desde la diáspora. “La falta de información y el bloqueo de medios es contrario a la prioridad de salvar vidas tras los terremotos. Urge desbloquear todos los medios y todas las redes en Venezuela”, sentenció el Laboratorio de Paz.