Caracas se moviliza tras el séptimo intento fallido de María Corina Machado por volver a Venezuela

CARACAS.- Al grito de “María Corina vente, te estamos esperando”, cientos de manifestantes pidieron el jueves en Caracas el regreso a Venezuela de la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la paz, cuyo retorno desde su exilio en Panamá fue impedido por séptima vez el martes.

El intento más reciente de Machado de volver a Venezuela ocurrió el mismo día en que la mandataria interina, Delcy Rodríguez, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

“No es posible que mientras Delcy Rodríguez anda paseando por el mundo, no dejen entrar a María Corina Machado acá a Venezuela”, dijo Douglas Mata, comerciante de 65 años. “No es posible que reciban a Delcy Rodríguez como una reina en los Estados Unidos y no dejan entrar a María Corina aquí a su propio país”, agregó.

Protesta en Caracas contra la presencia de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela en Nueva York Ariana Cubillos - AP

Aunque las autoridades estadounidenses lo niegan, analistas señalan que existe un veto de Washington al regreso de Machado, dado que Trump ha expresado repetidamente su satisfacción con el trabajo de Rodríguez como presidenta interina de facto.

Machado salió de la clandestinidad en diciembre cuando viajó para recibir el premio Nobel de la Paz en Noruega. Tras una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Ciudad de Panamá.

“Venezuela la espera, no solo Caracas, Venezuela”, dijo Josefina Guerra, de la coalición sindical nacional.

Durante la marcha, los presentes mostraron carteles y una enorme bandera de Venezuela. “María Corina Vente, tu gente está lista”, “Venezuela te espera pronto”, se leía en algunos afiches.

Manifestantes exhiben pancartas en una marcha exigiendo el regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela, en Caracas JUAN BARRETO - AFP

Es “una premio Nobel de la Paz, una líder, una mujer guerrera valiente que siempre le ha apostado por la libertad de Venezuela”, declaró por su parte Silvia Nieto, militante del partido de Machado.

Los manifestantes exigieron además la convocatoria de nuevas elecciones tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense en enero.

Una seguidora de la líder opositora María Corina Machado durante una protesta que exige su regreso al país, en Caracas Ariana Cubillos - AP

Férrea crítica del chavismo, Machado encabezó la campaña opositora en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024 tras las cuales Maduro fue proclamado para un tercer mandato consecutivo lo que desató protestas que dejaron 28 muertos y más de 2400 detenidos.

Tras ser inhabilitada políticamente respaldó la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia, exiliado en España. Urrutia ganó por amplia mayoría las elecciones de 2024, pero, de acuerdo a la recolección de actas y la confirmación de la comunidad internacional, Maduro cometió un fraude con el que se perpetuó en el poder hasta principios de este año.

El mensaje en las calles es rotundo: “¡María, vente, te estamos esperando!”.



¡El clamor de un país entero no lo detiene nadie! pic.twitter.com/PnzE7BNkI5 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) September 24, 2026

“El mandato ciudadano es contundente: ¡Urgen elecciones presidenciales!“, posteó en su cuenta de X Vente Venezuela, partido político dirigido por Machado. ”La exigencia democrática nace de la gente organizada, de quienes trabajan día a día y reclaman su derecho constitucional a elegir su futuro sin demoras. Estamos del lado de la ciudadanía y de su derecho inalienable a expresarse en las urnas”.

En su mensaje, el partido político agregó un hashtag con la consigna “fijen la fecha” (“set the date”), un reclamo explícito por parte de la oposición venezolana que ha cobrado relevancia esta semana para presionar a Estados Unidos para que ponga una fecha oficial de celebración de elecciones en Venezuela.

Rodríguez prometió elecciones

Durante su primer discurso en la Asamblea General de la ONU, Delcy Rodríguez prometió el miércoles elecciones en Venezuela y dijo que “el pueblo venezolano con su sabiduría ancestral determinará el momento correcto”.

“Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General. En Venezuela habrá elecciones”, declaró Rodríguez, quien agregó que su gobierno ha iniciado “un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca un proceso en igualdad de condiciones para todos”.

La presidenta interina de facto de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las instituciones del país “estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente” cuando llegue el momento de ir a las urnas, afirmó la ex vicepresidenta de Maduro.

Este es el primer viaje a Estados Unidos de un jefe de Estado venezolano desde 2018, cuando Maduro viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Actualmente está detenido a solo unos pocos kilómetros de la sede de la organización mientras espera el juicio.

La participación de Rodríguez en el foro internacional también marca un hito en la reintegración de Venezuela a la diplomacia mundial. Dirigiéndose a líderes mundiales, dijo que “la última vez que dos presidentes de Venezuela y los Estados Unidos se reunieron fue en el año 2009”.

Delcy Rodríguez y Trump posan para una foto en Nueva York HANDOUT - Venezuelan Presidency

La líder del chavismo afirmó que su país está regresando con fuerza tras los “reveses” sufridos este año y agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por estar dispuesto a reanudar las relaciones después de que el ejército de Estados Unidos sacó a su predecesor del país.

El otro revés al que se refirió fue los dos potentes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela el 24 de junio, y mataron a más de 6500 personas, dejando un número indeterminado de desaparecidos y causando una devastación generalizada.

“Vengo a hablarles de una Venezuela cuya vida nacional ha estado afectada por una crisis de convivencia política que perturbó la vida nacional y nuestra interacción con el mundo”, exclamó Rodríguez. “Se impusieron intereses ajenos al bien común de los venezolanos”.

Esta semana en Venezuela se celebra una segunda ronda de negociaciones entre un sector de la oposición y el gobierno interino con miras a una transición política. Machado no participa, pero dijo que no impediría los diálogos.

Agencias AFP y AP