Mark Zuckerberg adquirió un castillo gótico de casi 200 años en Irlanda

DUBLIN.– Mark Zuckerberg sumó una propiedad poco habitual a su ya extenso patrimonio inmobiliario. El fundador y CEO de Meta y su esposa, Priscilla Chan, compraron Strancally Castle, un castillo de estilo neogótico del siglo XIX ubicado en el condado de Waterford, en el sudeste de Irlanda, según confirmó este jueves un vocero del empresario.

La adquisición se concretó hace algunas semanas mediante una operación privada cuyo precio no fue revelado. Sin embargo, estimaciones citadas por The Irish Times ubican el valor del complejo entre 20 y 30 millones de euros. La propiedad tampoco figura todavía en el registro estatal irlandés de precios inmobiliarios.

Imagen aérea de la nueva propiedad de Zuckerberg

Strancally Castle se levanta sobre una extensa finca de 178 hectáreas junto al río Blackwater. La residencia principal tiene tres pisos y cerca de 1500 metros cuadrados. El conjunto fue restaurado de manera profunda durante las últimas dos décadas por sus anteriores propietarios, Michael y Giancarla Alen-Buckley.

El terreno conserva además varias construcciones y restos históricos vinculados con la antigua propiedad, entre ellos una torre ornamental, las ruinas de los viejos jardines de recreo, los restos de una pagoda china y un aviario. También cuenta con un pequeño muelle sobre el Blackwater, construido originalmente para recibir materiales destinados a la obra del castillo, incluido el pizarrón traído desde Gales para su techo.

“Mark y su familia están entusiasmados por seguir cuidando esta casa histórica y esperan pasar tiempo en Irlanda”, señaló un vocero de Zuckerberg. Pese a la compra, la familia continuará viviendo en Estados Unidos y utilizará la propiedad durante sus estadías en Irlanda, en particular cuando Zuckerberg viaje por asuntos vinculados con la compañía.

Las ruinas del antiguo castillo de Strancally, tal como se ilustran en la obra Antigüedades de Irlanda de Francis Grose en 1791.

La elección del lugar no es completamente azarosa. Meta tiene en Dublín su sede internacional y emplea a unas 1500 personas en Irlanda. La empresa también posee operaciones de Reality Labs en Cork y un centro de datos en Clonee, en el condado de Meath. Strancally se encuentra a unos 200 kilómetros de las oficinas de la compañía en la capital irlandesa.

El actual castillo fue construido alrededor de 1827-1830 para John Keily, exdiputado por Clonmel y antiguo sheriff del condado de Waterford. El proyecto quedó en manos de los arquitectos James y George Richard Pain, conocidos por su trabajo dentro del renacimiento gótico irlandés. La residencia, de piedra tallada, combina torres, almenas y grandes ventanales sobre un terreno elevado con vistas al Blackwater.

El organismo irlandés encargado del patrimonio arquitectónico la clasifica como una construcción de importancia nacional y destaca la calidad de su mampostería de arenisca y piedra caliza. Aunque su apariencia remite a una fortaleza medieval, el edificio actual nació como una residencia señorial.

El sitio, sin embargo, tiene una historia mucho más antigua. A unos kilómetros se encuentran las ruinas del viejo Strancally Castle, asociado a la familia Desmond y a las fortificaciones que dominaron la zona durante la Edad Media.

Mark Zuckerberg ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

La tradición local atribuye al antiguo castillo una leyenda particularmente macabra: un supuesto “agujero de asesinato” por el que algunas víctimas habrían sido arrojadas hacia el río. Esa historia corresponde a la antigua fortaleza y no a la mansión que acaba de comprar Zuckerberg.

La llegada del empresario de Silicon Valley también refuerza el perfil de la zona como destino para grandes fortunas. A unos 13 kilómetros se encuentra Ballynatray House, otra histórica propiedad sobre el Blackwater que el multimillonario británico James Dyson compró en 2024 por unos 29 millones de euros.

Para Zuckerberg, Strancally se suma a una cartera inmobiliaria que ya incluye residencias y terrenos en California, Hawái y Florida. En marzo de este año, además, trascendió la compra de una mansión en Indian Creek, Miami, por unos 170 millones de dólares. Ahora, su colección incorpora algo distinto: un castillo irlandés de casi dos siglos de historia.